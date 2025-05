„Dazed and Confused“: Jimmy Page muss sich wieder vors Gericht quälen

Der Singer-Songwriter Jake Holmes hat einen lange ruhenden Streit mit Jimmy Page von Led Zeppelin über die Urheberschaft des Songs „Dazed and Confused“ wieder aufleben lassen.

Neue Klage wegen Yardbirds-Version von „Dazed and Confused“

In seiner neuen Klage wegen Urheberrechtsverletzung behauptet Holmes, dass er für frühe Versionen von „Dazed and Confused“, die von den Yardbirds aufgeführt wurden, einschließlich einer Aufnahme, die in der jüngsten Dokumentation „ Becoming Led Zeppelin “ zu hören ist, keine angemessene Anerkennung oder Tantiemen erhalten habe. Holmes behauptete, er habe Page und den anderen Beklagten im vergangenen Monat eine Unterlassungserklärung geschickt. Aber diese Briefe seien ignoriert worden. Was ihn dazu veranlasst habe, die Klage einzureichen.

Streitpunkt: Aufnahme in Becoming Led Zeppelin

Holmes schrieb und nahm „Dazed and Confused“ 1967 auf. Und Page soll den Song im August desselben Jahres gehört haben, nachdem der Singer-Songwriter im Greenwich Village als Vorgruppe für die Yardbirds aufgetreten war.

Die Ursprünge: Holmes’ Originalsong von 1967

Der Titel erschien auch auf Holmes‘ Album „The Above Ground Sound of Jake Holmes“ aus dem Jahr 1967. Bald darauf arbeiteten die Yardbirds ihre eigene Version des Songs aus, die sie in ihre Live-Auftritte integrierten. Obwohl sie nie eine richtige Studioversion von „Dazed and Confused“ aufnahmen, entstanden 1967 und 1968 mehrere Live-Aufnahmen.

Yardbirds adaptierten die Komposition live nach gemeinsamer Show

Der Song blieb jedoch Page im Gedächtnis. Und er arbeitete ihn mit Led Zeppelin weiter aus. Während Page neue Texte für den Song schrieb, blieb die instrumentale Hauptmelodie – insbesondere das berühmte absteigende Riff – weitgehend ähnlich wie in Holmes‘ Original.

Jahrelang lehnte Holmes es ab, Zeppelins „Dazed and Confused“ anzufechten. Er soll sogar einmal gesagt haben: „Ich sagte: ‚Was soll’s, soll er ihn haben.‘“ Doch 2010 reichte er schließlich doch eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung gegen Page ein. Und der Fall wurde schließlich außergerichtlich beigelegt.

Als Teil der Einigung wurde der Songwriting-Credit für Led Zeppelins Version von „Dazed and Confused“ in „inspiriert von Jake Holmes“ geändert. Holmes behielt zwar das vollständige Urheberrecht an seiner Originalkomposition. Aber es ist unklar, ob in der Einigung festgelegt wurde, wie die Yardbirds-Aufnahmen von „Dazed and Confused“ zu kredieren sind.

Yardbirds-Mitschnitte sorgen für neue Eskalation

Wie Holmes in seiner neuen Klage feststellt, sind in den letzten drei Jahren mehrere Archivveröffentlichungen der Yardbirds erschienen, die einige dieser Live-Aufnahmen von „Dazed and Confused“ enthalten. Holmes behauptet, dass diese Aufnahmen fälschlicherweise Page zugeschrieben wurden. Und er daher keine Tantiemen erhalten habe.

Archivveröffentlichungen mit „falscher“ Urhebernennung

Darüber hinaus argumentiert Holmes, dass in „Becoming Led Zeppelin“ die Version von „Dazed and Confused“ von Led Zeppelin korrekt als „Geschrieben von Jimmy Page, inspiriert von Jake Holmes“ angegeben ist. Während die Version der Yardbirds nur als „Geschrieben von Jimmy Page“ angegeben ist.

Neue Dimension im Jahrzehnte alten Streit

„Die Darbietung von ‚Dazed and Confused‘ durch die Yardbirds im Film ist eine Darbietung der Holmes-Komposition“, heißt es in der Klage. Und weiter: „Die Beklagten haben somit mehrere vorsätzliche Rechtsverletzungen begangen, indem sie die Holmes-Komposition ohne Genehmigung und trotz der konkreten Kenntnis der Rechte des Klägers und der Unterlassungsaufforderung des Klägers weiter verwendet haben.“

Ein Anwalt von Page reagierte nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um eine Stellungnahme.