Interview mit Jimmy Kimmel: Trumps Aufstieg veränderte sein Leben

Der Präsident und der reichste Mann der Welt mögen Jimmy Kimmel nicht. Man könnte meinen, dass ihm dies den Status eines Widerstandskämpfers einräumt, der ihm zumindest ein privates Büro in den oberen Etagen des Masonic Temple in Hollywood garantiert, wo „Jimmy Kimmel Live!“ viermal pro Woche live aufgezeichnet wird.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Arbeitsplatz des Talkshow-Moderators ist sehr öffentlich, mit einem Assistentenschreibtisch neben seinem und zwei weiteren Mitarbeitern, die von der anderen Seite einer großen Glaswand hereinschauen, ähnlich wie es seine Produzenten in seinen Anfängen als Schock-Moderator taten. Die einzige abgeschiedene Ecke beherbergt ein Badezimmer und einen Schrank mit einem Karton voller abgetragener Krawatten, die ihm sein Idol David Letterman bei seiner Pensionierung geschickt hat.

„Ich habe eine getragen, aber sie sind so lang“, sagt Jimmy Kimmel, der bei der Premiere von ‚Jimmy Kimmel Live!‘ im Jahr 2003 ein ‚Late Night‘-T-Shirt unter seinem Anzug trug.

Seine Arme verschwinden in der Schachtel. „Sie müssen eine nehmen.“

Ein Jahrzehnt lang war Jimmy Kimmel glücklich, ein Schüler von Letterman zu sein, strahlte eine „Ich bin nur hier, um hier zu sein“-Attitüde aus und spielte Matt Damon und seiner eigenen Tante Chippy Streiche. Es gab Gespräche mit seinem Sidekick Guillermo Rodriguez, der in Letterman-Manier vom Sicherheitsbeamten zum On-Air-Talent befördert wurde. Das alles passte zu dem in Las Vegas aufgewachsenen Kimmel, der zuvor vor allem als Co-Moderator von Comedy Centrals „The Man Show“ mit Adam Carolla bekannt war, einer Sendung, die den Lebensstil von Studentenverbindungen entweder feierte oder verspottete.

Dann veränderte der Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg von Donald Trump sein Leben. Ein neuer Jimmy Kimmel entstand. Dieser – anfangs angetrieben von seiner Wut auf Trump und die Haltung der Republikaner zu Gesundheitswesen und Waffengewalt – macht Trump jeden Abend fertig, was den Präsidenten 2018 dazu veranlasste, bei Disney anzurufen und darauf zu drängen, ihn zu zügeln. (Disney tat dies nicht.)

Jetzt hat Kimmel Elon Musk im Visier. Einige Tage nach unserem Gespräch verspottete Jimmy Kimmel Musk, nachdem dieser nach einer Welle von Vandalismus gegen Tesla um Höflichkeit gebeten und seine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht hatte, warum die Leute wütend auf ihn seien.

„Nun, lassen Sie mich versuchen, es Ihnen zu erklären“, sagte Kimmel. „Wenn Sie eine Kettensäge hervorholen, um die Entlassung von Tausenden von Menschen zu feiern, werden die Leute wütend. Mein Gott. Ich meine, dieser arme Kerl. Man macht einen, vielleicht zwei Nazi-Grüße, und schon sind alle außer sich!“ Musk reagierte darauf, indem er Kimmel als „unlustigen Idioten“ bezeichnete.

Jimmy Kimmel und ich unterhielten uns nach einer Aufzeichnung seiner Show im März zweieinhalb Stunden lang in seinem Büro. Wir versprachen uns, die ganze Zeit nicht über Trump zu sprechen. Das ist uns nicht ganz gelungen, aber Kimmel schaffte es, Howard Stern, Michelangelos David und die Stalker-Kultur in einen einzigen prägnanten Satz zu packen. Die Dad-Rock-Unterhaltung über Kimmels guten Freund Huey Lewis und dessen erste Band Clover wurde aus Platzgründen herausgeschnitten.

Sie haben zwei Mitarbeiter in Ihrem Büro. Es ist schwer vorstellbar, dass Letterman so gearbeitet hat.

Es gibt keine Zeit für sich allein. Wenn ich einen privaten Anruf habe, gehe ich ins Badezimmer.

Geht es Ihnen gut? Während der gestrigen Aufzeichnung schienen Sie körperliche Beschwerden zu haben.

Ich hatte sehr starke Magenkrämpfe. Das kam ganz plötzlich. Sie hätten mich fast zum ersten Mal auf der Bühne in die Hose machen sehen. Es ist seltsam, was auch immer los ist, hört immer dann auf, wenn ich die Bühne betrete. Wenn ich Schluckauf habe, hört er auf. Wenn ich niesen muss, hört es auf. Aber Durchfall wartet auf niemanden.

„Ich finde nicht, dass irgendjemand gecancelt werden sollte. Das finde ich wirklich nicht.“

Ich sehe dort Ihre Klarinette. Ich weiß, dass Sie ziemlich gut sind, aber wie sind Sie auf dieses Instrument gekommen?

Ich habe es nicht ausgewählt. Es hat mich ausgewählt. Und ich meine das nicht so, wie Jimi Hendrix es vielleicht gemeint hätte. Ich meine es so, wie Jimmy Kimmel es sagen würde, nämlich dass ich dachte, es sei eine Posaune. Ich wollte Posaune spielen und dachte, eine Posaune würde man mit elf Jahren „Klarinette“ nennen. Also habe ich mich für den Klarinettenunterricht angemeldet, bin zum Unterricht gegangen und einige Kinder hatten ihre Instrumente dabei. Ich sagte zum Musiklehrer: „Ich bin in der falschen Klasse. Ich sollte im Klarinettenunterricht sein.“ Und er sagte: „Das ist der Klarinettenunterricht.“ Ich sagte: „Nein, Klarinette.“ Ich machte mit meiner Hand die Bewegung einer Posaune. Ich erinnere mich, dass er sehr lachte. Er sagte: „Nein, das ist eine Posaune.“ Und ich sagte: „Oh.“ Und er sagte: „Wir werden Ihren Stundenplan umstellen.“ Und ich sagte: „In Ordnung.“ Ich ging nach Hause und meine Mutter hatte mir eine Klarinette gekauft, obwohl meine Eltern mir sonst nie etwas kauften. Ich wusste nicht, dass man Dinge zurückgeben konnte. Ich fühlte mich zu schuldig, um zu sagen: „Nein, ich wollte Posaune spielen.“ Also sagte ich einfach: „Ich werde den Stundenplan nicht ändern und Klarinette spielen.“ Und hier sind wir nun.

Ich tue das nur ungern, aber fangen wir mit Trump an.

Donald Trump? Wer ist das? Ja, früher dachte man an mich, wenn man an Guillermo oder Matt Damon dachte [die nicht in die Show kamen]. Jetzt ist es Trump.

Ich denke, die meisten Comedians haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, und er verletzt diesen so häufig. Ich weiß, dass wir mittlerweile hart sein sollten, aber ich bin es nicht. Es schockiert mich; er wirkt wie ein Comic-Bösewicht. Er scheint mir eine Figur zu sein, die nach ein paar Jahren wieder in der Versenkung verschwindet, aber die Tatsache, dass er immer noch da ist, ist bemerkenswert.

Vor einem Jahr hätte ich gesagt, dass ich den Menschen, die Nachrichten nicht verfolgen, zeigen möchte, was wirklich vor sich geht, und dass ich hoffe, auf diese Weise etwas zu verändern. Offensichtlich hatte das vor der Wahl nicht genug Wirkung, daher sehe ich mich jetzt eher als eine Plattform, um meine Meinung zu äußern.

Aus komödiantischer Sicht hat das doch auch einige Vorteile, oder?

Man muss keine Pointen aufbauen, weil jeder alles über ihn weiß, also kommt man direkt zur Pointe. Das Problem ist, dass er jemand ist, den viele Menschen nicht mögen. Sie wollen seinen Namen nicht hören. Aber es gibt immer Material. An manchen Tagen liefert er so viel, dass man Dinge wegwirft, die das größte Ereignis der gesamten Bush-Präsidentschaft gewesen wären. Ich versuche, mich nicht zu sehr in Details zu verlieren. Ich muss mich daran erinnern, dass dies keine Enthüllungssendung ist, sondern eine Comedy-Show.

Wann wurde Ihnen klar: „Oh, das ist ernst und nicht mehr nur lächerlich“?

Das war 2016, und ich hatte Hillary Clinton zu Gast. Während einer Werbepause sagte ich zu Hillary: „Ich hoffe, Trump wird nominiert. Ich glaube, er wäre ein Kinderspiel für Sie.“ Und sie antwortete: „Seien Sie vorsichtig mit Ihren Wünschen.“ Ich gehöre nicht zu den Menschen, die dachten, er könnte gewinnen.

Als O. J. Simpson für nicht schuldig befunden wurde, war ich absolut schockiert. Ich hatte das gleiche Gefühl. Mein Vertrauen in Amerika war erschüttert, und ich habe es immer noch nicht überwunden. Ich dachte, wenn es darauf ankommt, tun wir in diesem Land das Richtige. Das gehört offensichtlich der Vergangenheit an.

Sie haben das 2017 hautnah miterlebt. Ihr Sohn wurde mit einer schweren Herzerkrankung geboren, während die Republikaner versuchten, Obamacare abzuschaffen. Was hat Sie dazu bewogen, mit etwas so Persönlichem an die Öffentlichkeit zu gehen?

Da gab es mehrere Gründe. Ich saß im Krankenhaus und sah zu, wie sie im Kongress darüber debattierten. Ich sah zu, wie sie darüber entschieden, ob die Amerikaner Zugang zu einer Krankenversicherung haben würden oder nicht. Und ich schaute mich in diesem Krankenhaus um und sah all diese Kinder und Familien, die offensichtlich arm waren. Und mir wurde klar, dass man alles tun würde, um diesen Menschen zu helfen, wenn sie Ihre Nachbarn wären. Das Gesundheitswesen ist langweilig, und die meisten Menschen verstehen es nicht, also wollte ich es einfach so menschlich wie möglich darstellen.

Sie hatten Senator Bill Cassidy in Ihrer Show, um den Zustand Ihres Sohnes zu erklären, und er versprach, dass jedes Gesundheitsgesetz den „Jimmy Kimmel-Test“ bestehen und Vorerkrankungen abgedeckt sein würden. Dann kam der Gesetzentwurf der Republikaner, und das war nicht der Fall. Waren Sie überrascht?

Ich war überrascht. Als ich mit Bill Cassidy in der Sendung sprach, dachte ich: „Dieser Mann ist Arzt. Er versteht das besser als die meisten Politiker“, und ich hatte das Gefühl, dass er diesen Moment nutzen und sich durch das richtige Handeln zum Helden der Amerikaner machen würde, und ich war ziemlich überrascht, dass er es nicht tat. Und Gott sei Dank hat John McCain es getan. Ich werde ihm immer dankbar sein.

Ich frage mich, ob Ihnen diese Erfahrung einen Einblick in die Republikanische Partei während der Trump-Jahre gegeben hat, nämlich dass sie keinen Moment Mut zeigen wird, selbst wenn es im besten Interesse Amerikas zu sein scheint.

Nun, sie haben solche Angst vor ihm, ich glaube sogar noch mehr als beim ersten Mal, weil er so rachsüchtig ist und vor nichts zurückschreckt, um jemanden zu bestrafen. Ich verstehe einfach nicht, wie die Amerikaner unterstützen können, was er tut und die dummen Dinge, an denen er sich aufhängt, wie Transgender-Sport und andere Themen, die fast niemanden betreffen.

Ich weiß, dass Politiker so vorgehen; sie suchen sich kleine Dinge aus, von denen sie wissen, dass sie die Leute aufregen, und genau diese Dinge nehmen sie dann auf, aber das hier ist ein Extrem, das wir noch nie gesehen haben. Es gibt keine Anständigkeit mehr. Es ist nur noch ein Haufen Tiere, und das ist widerlich.

Ich meine, am 4. Juli habe ich immer noch eine Flagge gehisst, und ich werde damit nie aufhören, weil ich ihnen dieses Symbol niemals überlassen werde. Es ist nicht ihre Flagge, es ist kein MAGA-Symbol.

Ich frage mich, ob Sie Elon Musk in gewisser Weise ähnlich sehen, da er, wie Trump, so viel Stoff liefert.

Nun, er ist in vielerlei Hinsicht ähnlich wie Trump. Ich meine, er hat Obama und dann Hillary unterstützt, und jetzt ist es für ihn günstig, Trump zu unterstützen. Und für mich sind das die schlimmsten Menschen. Ich glaube nicht, dass Trump an irgendetwas davon glaubt, und ich glaube auch nicht, dass Elon Musk daran glaubt. Ich denke, Elon Musk sieht darin eine großartige Möglichkeit, viel Macht zu erlangen und viel Geld zu verdienen, und genau das tut er auch.

Hier wurde mir klar, dass Elon Musk ein sehr schlechter und gefährlicher Mensch ist: Als Nancy Pelosis Ehemann Paul, ein älterer Mann, brutal angegriffen wurde, war seine erste Reaktion, eine dreiste Falschmeldung zu teilen, die suggerierte, dass es ein männlicher Prostituierter gewesen sei. Da wurde mir klar: „Oh, das ist ein schlechter Mensch. Er schreckt vor nichts zurück.“ Ein alter Mann wurde mit einem Hammer angegriffen, und das ist seine erste Reaktion. Das ist abscheulich.

„Am 4. Juli hänge ich immer noch eine Flagge auf. Damit werde ich nie aufhören. Das ist kein MAGA-Zeichen.“

Glauben Sie, dass Trump echte Anhänger hat? Stephen Miller?

Ja, der Typ ist ein furchterregender Kerl.

Tucker Carlson?

Oh, der ist ein kompletter Heuchler. Er ist ein Opportunist. Wenn man Tucker Carlson sieht, denkt man: „Okay, das ist ein kluger Kerl.“ Und dann sieht man ihn in Russland in einem Supermarkt, wie er Obst hochhält und sagt: „Dieser Apfel kostet nur 12 Cent. In Amerika würde man 50 Cent für diesen Apfel bezahlen.“ Und man denkt: „Ja, aber der Mindestlohn in Russland beträgt einen Dollar pro Stunde.“ Und was er damit macht, ist, dass er anerkennt, dass seine Fans nicht besonders schlau sind, und dass es ihm egal ist.

Wir haben 2023 eine Geschichte veröffentlicht, dass Trump bei ABC angerufen hat, um Ihre Entlassung zu fordern. Sie schienen verärgert und doch amüsiert zu sein.

Ich finde das lustig. Ich mag es, wenn er zugibt, dass ich ihn nerve. Hier in der Show, wo wir viel Arbeit in seine Persiflage stecken, ist es eines der wenigen Dinge, die ich an ihm schätze, dass er unsere Arbeit anerkennt. Würde er uns ignorieren, wäre es nicht so lustig.

Eine Frage, über die ich gerne nachdenke, ist, ob dies die Präsidentschaft von Barack Obama ruiniert. Früher war es etwas Besonderes, Präsident zu sein. Das ist wirklich abgewertet worden. Vielleicht haben sich Johnny Carson und David Letterman so gefühlt, als wir alle Talkshows bekamen.

Sie sind in den 1980er Jahren in Las Vegas aufgewachsen. War das ungewöhnlich oder normal?

Es war ein sehr normaler Ort, um aufzuwachsen, und gleichzeitig ein sehr ungewöhnlicher Ort. Das habe ich erst verstanden, als ich weggezogen bin. Ich habe in der Little League gespielt, war Messdiener und bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Aber am Wochenende sind wir um zwei Uhr morgens zum Steakessen für 1,99 Dollar gegangen. Ich bin mit einer Videokamera durch die Innenstadt von Las Vegas gelaufen, habe Touristen interviewt, dann sind wir nach Hause gegangen, haben uns das angesehen und dann haben wir das gleiche Band überspielt und es am nächsten Wochenende wieder gemacht, weil das unser einziges VHS-Band war.

Erinnern Sie sich an Ihre erste Vegas-Show als Kind?

Ich war mit meinem Freund Cleto, der jetzt mein Bandleader ist, in einer Show namens „Splash“. Auf der Bühne war Wasser, und die Frauen waren oben ohne. Aber der Vorprogramm war Frank Gorshin, der den Riddler in „Batman“ gespielt hat. Er war ein Stand-up-Comedian. Man konnte sehen, dass er innerlich tot war, als er für „Splash“ auftrat. Ich erinnere mich, dass wir zwei Heinekens bekamen und ziemlich betrunken waren, als Frank seinen Auftritt beendete. Am Ende haben wir ihm Standing Ovations gegeben. Er hat uns nur angefunkelt. Ich habe auch Siegfried und Roy im Frontier Hotel gesehen, und die Elefanten auf der Bühne urinierten so heftig, dass sie die japanischen Geschäftsleute in der ersten Reihe bespritzten. Die schienen nicht besonders erfreut zu sein.

Erzählen Sie mir von Ihren frühesten Erinnerungen an Comedy.

Ich hatte einen Kassettenrekorder und bevor Letterman kam, habe ich Carson gesehen. Und zwar speziell, wenn Bill Cosby für Johnny moderierte. Ich habe den Monolog aufgenommen und transkribiert, weil ich sehen wollte, wie er aussieht. Aber ich hatte nicht die Absicht, Komiker zu werden, und das kam mir nie in den Sinn. Ich hatte ein „LATENITE“-Nummernschild und einen „Late Night“-Geburtstagskuchen, weil ich Letterman so sehr mochte, nicht weil ich dachte, dass ich das eines Tages auch machen könnte.

„Komiker haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, und Trump verletzt diesen“

Ihre Familie scheint eine wesentliche Rolle in Ihrer komödiantischen Entwicklung gespielt zu haben. Viele sind in der Show zu sehen.

Meine Tante Chippy war schon immer eine Quelle großer Unterhaltung für mich. Ich habe diese alten Notizbücher, in die mein Cousin Sal und ich eine Reihe von falschen Zitaten von Tante Chippy geschrieben haben, die so klangen, als würde sie sie sagen – zum Beispiel: „Frank, verdammt noch mal, ich schlage dir die Zähne aus und mache dir eine Halskette daraus.“ Ich erinnere mich, dass meine Mutter meinen Vater unter der Dusche erschreckte. Sie erschreckte ihn und lachte dann sehr laut darüber. Meine Mutter tat oft so, als wäre sie tot. Sie legte sich auf den Boden und tat so, als wäre sie tot, bis wir weinten. Und dann fand ich heraus, dass meine Tante Chippy das auch tat! Und dann erzählte mir mein Großvater, dass seine Mutter das auch mit ihm gemacht hatte. Und ich dachte: „Sehen Sie sich das an. Das ist eine schwere Krankheit. Das verdient eine psychologische Untersuchung.“

Ihre Tante Chippy spielt in einem lustigen Sketch mit, in dem sie nicht versteht, warum ihr Taxi keinen Fahrer hat [es ist Waymo]. Aber am besten gefällt mir, wie Ihre Cousine Micki zuerst von einer Wachsfigur von Ihnen erschreckt wird und dann von Ihnen in Menschengestalt, die sie für eine Wachsfigur hält.

Micki ist großartig. Weil sie alles glaubt. Sie ist vertrauensvoll. Ich habe ihr einmal erzählt, dass es einen Ort namens Ice Cream Town gibt, wo es ganz viele verschiedene Läden gibt. In einem Laden gibt es nur Vanilleeis, in einem anderen kann man Schokoladensoße dazu nehmen, und dann gibt es noch einen Laden, in dem es Kirschen gibt. Und sie sagt: „Oh mein Gott, das klingt toll.“ Wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich ziemlich nervig. Sie ist sehr lieb und auf ihre Art sehr klug, aber auch sehr, sehr leichtgläubig.

Cousin Sal ist schon seit Jahren bei Ihnen und jetzt ist er auf allen Plattformen in jeder Richtung aktiv.

Ich erzähle Ihnen etwas. Ich habe neulich mit Barack Obama zu Abend gegessen, und wir haben gut 15 Minuten lang über Cousin Sal gesprochen. Er hört den Podcast von Bill Simmons und Cousin Sal. Das hat mich umgehauen. Ich konnte es nicht glauben, denn mein Cousin Sal ist erstens einer der ungewöhnlichsten und witzigsten Menschen, die man je im Leben treffen kann. Und Obama sprach über „Parents‘ Corner“ [wo Sal über seine Schwierigkeiten bei der Erziehung seiner drei Söhne spricht]. Die Person, mit der ich Sal am ehesten vergleichen könnte, ist Bill Murray, da er Impulsen folgt und sie auslebt, auch wenn sie völlig unsozial sind, und dabei immer witzig ist.

Setzen Sie die Tradition der Streiche mit Ihren eigenen Kindern fort?

Oh ja. Dieses Wochenende hängen wir in unserer Nachbarschaft Schilder mit der Aufschrift „Wir haben unseren Schimpansen verloren“ auf und warnen die Leute, sich ihm nicht zu nähern, aber wenn sie ihn sehen, sollen sie uns anrufen. Wir werden die Schilder an den Telefonmasten in der Nachbarschaft anbringen. Und ich habe eine Wegwerf-Telefonnummer, damit die Leute, die anrufen, auch eine Antwort erhalten.

Das Radio schien Ihr Einstieg in die Comedy zu sein.

Das war für mich der Anfang. In der Radiosendung, die ich während meiner Highschool-Zeit bei einem College-Radiosender gemacht habe, hatten wir eine falsche Rap-Band. Wir haben lustige Songs geschrieben. Und ich habe viele Scherzanrufe gemacht, die ich aufgenommen habe, und Cleto lernte Klavier spielen, also hat er bestimmte Melodien gelernt und wir haben lustige Songs dazu geschrieben. Da dachte ich mir: „Ja, das ist es, was ich machen möchte. Ich möchte wie Howard Stern sein.“

Das Radio ist immer noch das beste Medium, weil man nicht gesehen wird und sehr frei ist, genauso wie Schauspieler sich in einem Kostüm wohler fühlen, wenn sie eine Rolle spielen. Man kann wirklich alles sagen, was einem in den Sinn kommt, und ganz locker sein.

Ihre Anfänge im Radio waren geprägt von verschiedenen Entlassungen und anderen Eskapaden. Erzählen Sie mir von einigen Ihrer berüchtigtsten Erlebnisse.

Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, hatte ich jedes Mal, wenn ich entlassen wurde, das Gefühl, dass mir großes Unrecht getan wurde. Heute verstehe ich vollkommen, warum jeder dieser erwachsenen Männer diesen jungen Idioten entlassen hat, der hereinkam und sofort anfing, sich mit ihnen anzulegen. Ich hatte fälschlicherweise den Eindruck, dass man als Zuhörer, als Angestellter, es liebt, wenn ein Discjockey sich über seinen Chef lustig macht.

Mein erster Radiosender war in Seattle. Wir hatten einen Mann namens Larry Sharp, der Programmdirektor und Moderator am Nachmittag war. Und das war das Beste, denn er war auch auf Sendung, sodass die Zuhörer wussten, wer er war. Wenn er uns ins Büro zog, um uns anzuschreien, nahmen wir ihn heimlich auf und spielten die Aufnahme am nächsten Morgen in der Sendung ab, um uns über ihn lustig zu machen. Wir nannten ihn Shar-Pei, weil er wie ein faltiger Shar-Pei-Hund aussah. Wir haben einfach nie aufgehört, ihn zu ärgern.

Dann gab es noch unseren Programmdirektor in Tucson, Arizona. Ich hatte einen Hot Dog und beschloss, ihn in seinen Schreibtisch zu legen und den Schreibtisch zu schließen, als ich ging. Am nächsten Morgen war sein Büro unverschlossen, und ich ging hinein, um nachzusehen, ob der Hotdog noch im Schreibtisch war. Er war nicht im Schreibtisch, sondern im Mülleimer. Also nahm ich ihn aus dem Mülleimer und legte ihn zurück in den Schreibtisch. Daraufhin begann er, seine Tür abzuschließen. Wir konnten jedoch die Deckenverkleidung anheben und darüber klettern. Als wir darüber kletterten, fiel sie herunter. Wir haben sein Büro zerstört. Die gesamte Wandkonstruktion stürzte ein. Das Büro war komplett zerstört, weil wir dort hineingegangen waren, um diesen Hot Dog wieder in seinen Schreibtisch zu legen, und wir dachten: „Oh, verdammt, dafür werden wir gefeuert.“ Also haben wir einfach die Tür geschlossen. Und als er zur Arbeit kam, fragte er: „Was zum Teufel ist hier passiert?“ Wir taten so, als wüssten wir nicht, was passiert war. Wir wurden schließlich von diesem Job entlassen. Ich erinnere mich an eine Sache, die er gesagt hat. Er sagte: „Ich liebe Corporate Rock.“ Und er sagte es ganz ernst. Und ich erinnere mich, dass ich dachte: „Oh, was für ein Idiot dieser Typ ist.“

Howard Stern ist einer Ihrer Helden und mittlerweile ein Freund. Wie haben Sie ihn kennengelernt?

Als ich bei „The Man Show“ anfing, engagierte Comedy Central einen Publizisten für die Show, und ich sagte zu ihm, dass ich nur eine Sache machen möchte. Da ich bereits bei „Letterman“ gewesen war, wollte ich bei „Howard Stern“ auftreten. Und er meinte: „Oh, okay. In Ordnung.“ Es dauerte Jahre. Und dann waren wir in der Show, am Telefon. Ich war zusammen mit Adam Carolla. Und er schien uns in der Sendung ganz gut zu finden. Dann begann Adam, in der Sendung einzuspringen, in der Position, die später Artie Lange übernahm. Und er und Adam wurden Freunde. Ich war ein wenig eifersüchtig, denn Adam war nicht einmal wirklich ein Fan der Show.

Trotzdem höre ich ihn bis heute jeden Morgen. Ich finde, seine Sendung ist besser als je zuvor. Ich habe großen Respekt vor ihm. Er ist einer meiner besten Freunde und einer der wenigen Menschen, an die ich mich wirklich wenden kann, wenn ich Rat brauche, weil er all das durchgemacht hat und noch einiges mehr.

Oft, wenn Sie Trump hart angegangen sind, posten seine Verteidiger einen Ausschnitt aus The Man Show, in dem Sie Frauen fragen: „Was ist in meiner Tasche?“, oder in dem Sie ihnen von hinten hinterherschauen. Sie bezeichnen Sie als Heuchler. Ist das fair?

Ja, das ist fair. Ich finde es sogar irgendwie lustig, denn genau die Leute, die diese Videos als Beispiel dafür anführen, warum ich ein schrecklicher Mensch bin, waren damals wahrscheinlich die größten Fans der Show. Wir haben die Show mit einem Augenzwinkern gemacht. Ich meine, wenn man sich die Show wirklich ansieht, machen wir uns fast die ganze Zeit über uns selbst lustig. Es war nicht so gemeint, dass Männer Frauen überlegen sind, aber für manche Leute war es das. Mir war bis zur letzten Staffel einfach nicht klar, dass es in der Show eigentlich um die Freundschaft zwischen mir und Adam Carolla ging, um die Chemie zwischen uns. Es sollte Homer-Simpson-artig sein. Aber man kann Dinge aus dem Zusammenhang reißen und dann werden sie wörtlich genommen. So ist das nun mal.

Es scheint eine ständige Neudefinition dessen zu geben, was heute in der Comedy akzeptabel ist.

Ich setze mir keine Grenzen, worüber ich lache. Aber für mich persönlich gilt, dass ich mit zunehmendem Alter und zunehmender Reife keine Witze mehr mache, die ich nicht machen würde, wenn eine Person dieser Hautfarbe oder dieser Überzeugung im Raum wäre. So sehe ich das. Ich denke, ein Großteil der Empörung ist komplett inszeniert, und viele dieser Menschen, die sich aufregen, sind nicht wirklich aufgebracht. Ich glaube, dass diese Liberalen, die Comedians so heftig angegriffen haben, einen großen Anteil daran haben, dass Trump jetzt Präsident ist.

Was meinen Sie damit?

Ich denke einfach, dass Menschen im Allgemeinen, wenn sie etwas sehen, das sie zum Lachen bringt, und sie sehen eine Gruppe anderer Menschen lachen, und dann kommt jemand mit verschränkten Armen und sagt: „Das ist nicht lustig, und hier ist der Grund, warum das nicht lustig ist“, dann haben sie einfach kein gutes Gefühl gegenüber dieser Person. Und man möchte dieser Person sagen: „Nimm es nicht so ernst.“ In der Comedy gibt es kein Schwarz-Weiß. Es gibt keine Grenze. Die Grenze ist für jeden Menschen anders. Dave Chappelle kann Dinge sagen, die jemand anderes vielleicht nicht sagen kann. Ich finde nicht, dass jemand gecancelt werden sollte. Das finde ich wirklich nicht.

„Ich glaube, ein Großteil der Empörung ist komplett inszeniert“

Das ist keine Frage zur „Cancel Culture“, aber Ihr Freund Adam hat im Januar viele Fehlinformationen über die Brände in L.A. verbreitet. Hatten Sie den Drang, zum Telefon zu greifen und ihn darauf anzusprechen?

Ich weiß, dass er ein guter Mensch ist. Ich weiß auch, dass sein Haus mitten in den Bränden stand. Er hat also eine Perspektive, die viele Menschen nicht haben. Und ich weiß, dass er Vorurteile hat, ob wahr oder falsch, gegenüber den Menschen, die diese Stadt und diesen Staat regieren. Ich bin nicht jemand, der jemanden aus seinem Leben verbannt, nur weil wir nicht dieselbe Meinung teilen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht versuchen werde, meine Meinung zu vertreten. Ich werde die Beziehung deswegen nicht beenden. Ich kenne Menschen, die das tun und die so denken, und ich respektiere das auch. Ich weiß, dass es für sie einfach schwer ist. Wenn wir nicht mehr miteinander reden, gibt es keine Hoffnung für uns. Wenn man tief mit jemandem verbunden ist, kann man diese Verbindung nicht einfach kappen.

Von Ihrer Mutter bis zu Ihrer Frau Molly, die Chefautorin Ihrer Show ist, spielen Frauen eine wichtige Rolle in Ihrer Comedy, was manche vielleicht seltsam finden für einen Mann, dessen Durchbruch The Man Show war.

Man fühlt sich zu dem hingezogen, womit man sich wohlfühlt. Und für mich war meine Mutter die Klassenclownin ihrer großen Highschool in Brooklyn. Meine Tante Chippy ist, wie Sie wissen, einfach eine sehr, sehr lustige Person. Meine Schwester ist Komikerin. In meiner Familie gibt es viele sehr lustige Frauen. Damit fühle ich mich wohl. Ich würde niemals eine Beziehung mit einer Frau eingehen, die nicht lustig ist. Ich glaube nicht, dass eine Frau, die nicht lustig ist, überhaupt einen Grund hätte, sich zu mir hingezogen zu fühlen.

Meine Frau ist sehr intelligent, sehr moralisch und auch sehr lustig. Und ich denke, das ist eine seltene Kombination. Und dass ich einige meiner halbgaren Ideen mit ihr besprechen kann und umgekehrt, und dass wir sie sozusagen ausarbeiten können, bevor ich zur Arbeit gehe, ist eine großartige Sache. Und ich bin mir sicher, dass ich das ausnutze. Ich meine, es gibt Zeiten, in denen ich sie tatsächlich wecke, weil mir etwas Lustiges einfällt, das ich ihr erzählen möchte, und ich es nicht abwarten kann. Wie ein Kind. Aber es gibt Grenzen. Ich habe kürzlich das Nummernschild meiner Frau auf „WE B JAMMIN“ geändert, und das hat ihr nicht gefallen.

Ich habe vor acht Jahren mit James Corden über den Rückgang der Late-Night-Zuschauerzahlen gesprochen, und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. CBS hat kürzlich „After Midnight“ abgesetzt. Wie sehen Sie die Lage im Jahr 2025?

ABC bezahlt mich. Im Idealfall würde also jeder [unsere Sendung] auf ABC sehen. Aber so funktioniert es einfach nicht. Es ist sehr einfach, sie auf YouTube anzuschauen. Die Leute können heute alles sofort anschauen, und bei Late-Night-Shows stelle ich fest, dass die meisten Leute mich erst am nächsten Tag sehen. Das ist am nächsten Tag morgens. Aber wenn man sich YouTube ansieht und alle Shows anschaut, sehen mehr Leute unsere Late-Night-Fernsehsendungen als jemals zuvor. Und das ist es, was jeder Comedian will.

In den vergangenen Jahren haben Sie über Ihren Ruhestand gesprochen. Denken Sie jedes Jahr wieder darüber nach?

Ich habe erkannt, dass es keinen Sinn ergibt, darüber zu sprechen. Es verärgert die Menschen, mit denen ich arbeite.

„Ich werde niemanden aus meinem Leben ausschließen, nur weil wir nicht dieselben Ansichten teilen.“

Ich habe eine Geschichte über Tom Petty auf seiner letzten Tournee geschrieben und mir mehrere Shows angesehen. Er spielte zwei Stunden lang großartig und brauchte dann 46 Stunden, um sich zu erholen. Als ich mit ihm sprach, deutete er an, dass er zumindest teilweise immer noch gerne spielte, aber so viele Menschen für ihren Lebensunterhalt von ihm abhängig waren, dass er sich verpflichtet fühlte, weiterzumachen. Ich frage mich, ob Sie das auch so empfinden.

Oh, auf jeden Fall. Das ist ein großer Teil der Verantwortung. Es gibt viele Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren werden, wenn ich in Rente gehe. Das belastet mich definitiv. Aber die Realität ist, dass ich das nicht ewig machen werde. Irgendwann muss es zu Ende sein. Ich weiß auch, dass niemand, der hier arbeitet, mir meine Pensionierung übel nehmen würde. Ich glaube, sie wissen, dass ich das Gefühl haben werde, alles gegeben zu haben, wenn ich aufhöre. Aber man fühlt sich immer wie der Bandleader, der weiß, dass alle einen neuen Job suchen müssen, wenn er aufhört.

Sie können in Ihrer Sendung sehr emotional werden, sei es, wenn Sie über Ihren Sohn sprechen oder in Ihrem Monolog nach Trumps Wiederwahl. Waren Sie schon immer so offen mit Ihren Gefühlen?

Ich habe in der letzten Folge von „The Man Show“ geweint, was irgendwie lustig ist. Es fällt mir einfach schwer, meine Gefühle zurückzuhalten. Mein Vater ist genauso. Und ehrlich gesagt ist mir das peinlich. Ich weiß, dass viele der Frauen, die hier arbeiten, sagen würden: „Oh, ich finde das toll. Das zeigt eine gute Seite von Ihnen.“ Aber wenn ich es abschalten könnte, würde ich es tun.

Ich versuche, diese Ereignisse mit realen Menschen in Verbindung zu bringen, und das habe ich nach der Wahl auch getan. Ich weiß einfach, wie viel Leid auf so viele Menschen zukommt und wie unnötig das ist. Ich meine, wir hatten schon vor ihm genug Probleme. Die Vorstellung, dass wir jetzt ganz neue Probleme geschaffen haben, erscheint mir so kontraproduktiv und ist einfach nur entmutigend. Es überwältigt mich, wenn ich an die Realität denke; das trifft mich ziemlich hart.

Heute Abend in der Show haben Sie einen Sketch über lahme Demokraten gemacht, die eine Art Kongress-Krieger-Ninja-Video drehen. Das war peinlich. Was machen die Demokraten falsch, oder was könnte man anders machen, um sie wieder ins Spiel zu bringen? Oder müssen wir Trump einfach in den ersten sechs Monaten oder im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit sich selbst zerstören lassen?

Ich denke, es muss eine Kombination sein. Ich bin mir sicher, dass es charismatische, intelligente und sogar lustige Menschen [in der Demokratischen Partei] gibt. Ich meine, Jasmine Crockett – an einem Abend zeige ich einen Clip, in dem sie unglaublich witzig ist. Und am nächsten Abend macht sie bei so etwas mit. Das sieht aus wie ein Video, das der Elternbeirat zur Unterhaltung beim Mittagessen drehen würde. Das muss einfach besser werden.

Sagen Sie über Trump, was Sie wollen, wir haben in der Probe einen Ausschnitt aus Bidens Rede zur Lage der Nation und Trumps Rede zur Lage der Nation gezeigt. Die Energie im Raum war wie der Unterschied zwischen Golf und Wrestling. Es war einfach unglaublich viel Energie im Raum, das lässt sich nicht leugnen.

Und wenn mich Leute fragen, warum sie glauben, dass Trump gewonnen hat, bin ich fest davon überzeugt, dass der Hauptgrund darin liegt, dass er so viel berühmter ist als Kamala Harris. Er ist eine Berühmtheit. Er ist ein Star. Er ist der berühmteste Mensch der Welt. Und damit kann man nur schwer konkurrieren.

Lassen Sie uns mit einer positiveren Note schließen. Sie waren kürzlich mit Howard und Ihren Ehefrauen in Italien. Er hat sich während der Pandemie ziemlich zurückgezogen. Wie haben Sie ihn überreden können, mitzukommen?

Das ist ganz einfach. Er wollte mitkommen. Er kann sich das selbst nicht eingestehen. Natürlich möchte er nach Italien. Aber Howard braucht dafür viel Zeit. Er muss erst einmal dort ankommen. Und ich glaube, er hatte eine großartige Zeit.

Wir haben uns die Michelangelos David angesehen. Irgendwann haben Howard und ich bemerkt, dass alle Leute im Raum ihre Kameras auf uns gerichtet hatten und uns fotografierten, wie wir David betrachteten. Es war ein seltsames Gefühl, in einem anderen Land zu sein und plötzlich die Aufmerksamkeit von David auf sich zu ziehen.