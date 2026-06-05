Wie Death Cab for Cutie die Vergangenheit nutzten, um neu zu sich zu finden: „Wir verarschen niemanden“

Ben Gibbard war von seinen Erinnerungen überwältigt.

Es begann vor einigen Jahren auf der gemeinsamen Jubiläumstournee von The Postal Service und Death Cab for Cutie, die den 20. Jahrestag von „Give Up“ und „Transatlanticism“ feierte. Jeden Abend reiste der Frontmann in die Vergangenheit, schlüpfte in sein 26-jähriges Ich und lieferte eindringliche, verletzliche Performances ab. Abseits der Bühne fiel es Gibbard, heute 49, jedoch zunehmend schwer, zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin- und herzuschalten, während sein Privatleben eine schwierige Wendung nahm. Der Frontmann durchlebte eine Trennung von der Fotografin Rachel Demy, die er 2016 geheiratet hatte. 2024 reichte das Paar die Scheidung ein.

„Ich musste sehr viel in Schubladen stecken“, sagt Gibbard zu ROLLING STONE. Er sitzt in der Lobby des Bowery Hotel, Death-Cab-Gitarrist Dave Depper neben sich. Gibbard nippt an einem heißen Americano und entfaltet die Metapher, die ihm in den vergangenen Jahren als Anker diente. „Ich hatte plötzlich diese Bilder vor Augen: mein Leben als Skyline. Als würde man sie aus der Vogelperspektive betrachten. Man sieht all diese Gebäude in unterschiedlichen Größen, und in jedem wohnen andere Erinnerungen“, sagt er. „Die Erinnerungen an all diese Menschen, an all diese Zeiten – sie leben in diesen Gebäuden, und man kann sie besuchen, die Tür aufmachen und Hallo sagen.“

Aus dieser Metapher wurde die Idee für Death Cabs elftes Studioalbum „I Built You a Tower“ geboren. „Es geht darum, die schönen Erinnerungen und die schmerzhaften in dieses Bauwerk zu sperren, die Tür von außen abzuschließen“, sagt Gibbard. „Als würde man sagen: ‚Ihr bleibt da drin, ich kann euch nicht frei herumlaufen lassen‘ – und trotzdem gibt es immer diesen Moment, in dem sie entkommen … Auch wenn man glaubt, einen emotionalen Schnitt gemacht zu haben, kommt alles auf einmal zurückgeflutet.“

Erinnerungen als Wegweiser

Mit zurückhaltenden, melancholischen Melodien und aufwühlenden Texten schildert „I Built You a Tower“ das erschütternde Erlebnis, der Vergangenheit direkt ins Gesicht zu sehen – und die Trauer, die damit einhergeht. Auf elf Tracks verarbeiten Gibbard und seine Mitstreiter alles vom vernichtenden Herzschmerz bis zur mühsam erkämpften Akzeptanz, jede Erinnerung als Landkarte nutzend.

Diese Entwicklung zeigt sich besonders deutlich am Wendepunkt des Albums, „Stone Over Water“, das heute als Vorabsingle erscheint, bevor das Album am 5. Juni veröffentlicht wird. „I’m trying to hold it together“, gesteht Gibbard über einem typischen Death-Cab-Drumbeat, bevor er erkennt: „I can scream and shout / Or learn to live without.“

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„I Built You a Tower“ ist Death Cabs erstes Album seit „Asphalt Meadows“ aus dem Jahr 2022. Zwischen den beiden Veröffentlichungen erlebte die Band entscheidende Momente, in denen sich der Kreis schloss: Das Pendel der Zeit trieb sie zurück in die Vergangenheit und wies ihnen den Weg in die Zukunft. 2023 waren sie für die erwähnten Jubiläumstourneen unterwegs – ein Millennial-Nostalgietraum, dessen Nachfrage so groß war, dass Death Cab die Tournee um weitere Termine verlängerten. Ein Jahr später verließen sie Atlantic Records, ihr Major-Label-Zuhause der vergangenen zwei Jahrzehnte.

Rückkehr zu den Wurzeln

Es kommt daher kaum überraschend, dass ihr neues Album das erste seit Jahren ist, dem es gelingt, an die Magie früher Werke wie „The Photo Album“ und „Transatlanticism“ anzuknüpfen – jener Platten, die Death Cab von Indie-Lieblingen zu Rockikonen machten. „Ich wollte den Prozess nachvollziehen, mit dem ich diese frühen Songs geschrieben habe“, sagt Gibbard. „Aber hoffentlich mit der emotionalen Reife und dem handwerklichen Rüstzeug, das ich als Songwriter mit fast 50 Jahren entwickelt habe.“

Während der Arbeit an „Asphalt Meadows“ begann Gibbard, 4-Spur-Demobänder aus Death Cabs Anfangsjahren zu digitalisieren. Er stieß auf Instrumentals aus der Gründungszeit der Band und wurde an seinen alten Schreibprozess erinnert. „Die Songs, die über die Jahre am stärksten gewirkt haben, waren immer die transparenten, emotional ehrlichen und aufrichtigen. Wenn ich mich davon entfernt habe, waren das die Songs auf den Alben, die nicht dieselbe Wucht hatten“, sagt Gibbard und nennt dabei explizit „Codes and Keys“ von 2011. Damals lebte er in Los Angeles und war mit der Schauspielerin Zooey Deschanel verheiratet. „Ich wollte nicht so offen und ehrlich sein – aus Selbstschutz“, räumt er ein. „Das ist mit Abstand das am wenigsten transparente, am wenigsten emotional resonante Album, das wir je gemacht haben.“

Doch jeden Abend ein so offenherziges Album wie „Transatlanticism“ vor Live-Publikum zu spielen, zeigte Gibbard, dass die Verletzlichkeit von Death Cab schon immer ihre größte Stärke war. „Es hat mir klargemacht: Das ist das Kernelement der Band, das ist der Grund, warum 18.000 Menschen im Madison Square Garden stehen“, sagt er.

Jubiläumstour als Befreiungsschlag

Während Death Cab Inspiration aus ihrer Vergangenheit schöpft, geht es dabei weniger um Nostalgie als darum, die Energie hinter dieser frühen Musik zu nutzen, um sich als Band neu zu erfinden. „Diese Jubiläumstourneen haben bei mir wirklich reinen Tisch gemacht“, sagt Depper, der 2015 zu Death Cab stieß. „Wir haben der Vergangenheit ihren Tribut gezollt, aber ich will diese Gefühle in das einfließen lassen, was wir jetzt machen.“

Eine Art, wie Death Cab ihrer Vergangenheit Tribut zollen, ist die Rückkehr zu einem Indie-Label – zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren. „Ursprünglich hatten wir geplant, noch ein weiteres Album mit Atlantic zu machen“, sagt Gibbard. Doch nachdem ein massiver Umbau beim Label die langjährige Chairwoman und COO Julie Greenwald aus dem Amt drängte, änderten sie den Kurs. „Wir dachten: ‚Wir müssen hier verdammt nochmal raus’“, sagt Gibbard. Noch vor ihrem Abgang half Greenwald Death Cab dabei, aus einem frisch unterzeichneten Vertrag herauszukommen – eine Geste, auf die er als „wahres Zeugnis für sie und ihre Hingabe an diese Band“ verweist: „Mitten dabei, ihren Job zu verlieren, war sie bereit, alles dafür zu tun.“

„I Built You a Tower“ erscheint bei ANTI- Records, dem Schwesterlabel von Epitaph. Für Death Cab fühlt sich die Rückkehr ins Indie-Lager wie eine Heimkehr an. „Es war so erfrischend, wieder in einem Raum mit Menschen zu sein, die kulturell zu unserer Welt gehören“, sagt Gibbard und erinnert sich an das erste Treffen mit Epitaph-Inhaber Brett Gurewitz und der ehemaligen A&R-Chefin Alison Crutchfield. „In den 20 Jahren bei Atlantic kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Menschen wir dort hatten, bei denen wir das Gefühl hatten, wirklich dieselbe musikalische Sprache zu sprechen“, fügt er hinzu. „Es fühlt sich an, als wären wir an einem Ort gelandet, an dem wir uns sehr wohl fühlen.“

Tabula rasa nach zwei Jahrzehnten

Depper stimmt zu. „Es kommt zu einem perfekten Zeitpunkt für uns – so eine Art Tabula-rasa-Moment nach diesen Jubiläumstourneen“, sagt er. „Ich bin sicher, wir hätten auch mit Atlantic wieder ein großartiges Album gemacht, aber dieses Prisma, durch das wir diese Energie jetzt bündeln und veröffentlichen können – das fühlt sich einfach absolut richtig an.“

Fast 30 Jahre nach ihrer Gründung ist klar: Death Cab haben einen völlig neuen Rhythmus gefunden und beweisen immer wieder aufs Neue die Kraft ihres eindringlichen Indie-Rocks. Dass es so weit kommen würde, schien für die Band jedoch lange nicht vorgezeichnet. 2005, in einem ROLLING-STONE-Interview anlässlich des Albums „Plans“ nach ihrem Durchbruch im Mainstream, sagte Gibbard: „Ich glaube nicht, dass ich ein Pessimist bin, wenn ich sage, dass ich mit Sicherheit weiß: Diese Band wird nicht ewig bestehen, und in 20 Jahren werde ich mit Musik wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich sein wie jetzt. Das ist die Realität, und ich anerkenne sie lieber, als sie zu fürchten.“

Gibbard ist nicht überrascht, dass das, was er seine „fatalistische Ader“ nennt, schon vor Jahrzehnten quicklebendig war. „Ich bereite mich lieber auf das Schlimmste vor … Wahrscheinlich würde ich Ihnen heute eine sehr ähnliche Antwort geben“, sagt er lachend. Death-Cab-Bassist Nick Harmer hat für den Wettstil des Frontmanns sogar einen eigenen Begriff geprägt: „Gibbards Wette“. Gibbard erklärt: „Als die Seattle Mariners in den Playoffs waren, habe ich darauf gewettet, dass sie verlieren. Wenn sie gewinnen, verliere ich Geld – bin aber glücklich, oder? Und wenn sie verlieren, wie ich es erwartet habe, gewinne ich Geld, oder?“

Mehr fokussiert als je zuvor

„Ich für meinen Teil bin entzückt, dass Sie sich geirrt haben“, wirft Depper ein und hebt die Augenbrauen.

Der Kaffee in ihren Tassen ist inzwischen kalt geworden, und die Zeit läuft ab. Gibbard gibt nach.

„Das hätte ich nie vorhergesehen. Es gibt keine Welt, in der ich gedacht hätte, dass das mein Leben sein würde“, sagt er. „Je länger ich das machen darf, desto dankbarer bin ich – und desto fokussierter. Mehr als je zuvor in meinem Leben spüre ich die absolute Verantwortung gegenüber dem Katalog, gegenüber den Fans, dafür zu sorgen, dass wir hier niemanden verarschen.“