Depeche Mode: Ben Gibbard covert „The Things You Said“

Depeche Mode richten sich mit einer Nachricht an ihre Fans – und geben außerdem bekannt, dass ihr „Violator“-Set sowie „Spirits In The Forest“ verschoben werden.

Mit einer Facebook-Nachricht haben sich Depeche Mode an ihre Fans gerichtet, um ihre Gedanken zur Coronavirus-Krise mitzuteilen, aber auch um eine traurige Nachricht zu ihrer anstehenden Veröffentlichung des Maxisingle-Sets von „Violator“ bekannt zu geben. Die Edition wird auf „Sommer“ verschoben, ohne konkrete Datumsangabe. Ebenso „Spirits In The Forest“, die Veröffentlichung des Konzertfilms und Live-Videos. Der Grund: Der internationale Fokus auf Güterzustellung liege derzeit, was gut nachzuempfinden ist, auf „essentiellen Waren“, „wo immer sie auf der Welt gebraucht werden.“ Zunächst einmal, schreibt die Band, „hoffen wir, dass ihr in Sicherheit seid und gesund zu Hause mit euren Lieben.“ Die Gedanken der…