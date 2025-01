Chinas KI-Alternative: Warum flippen jetzt alle wegen DeepSeek aus?

Der jahrelange fieberhafte Hype um die Technologie der künstlichen Intelligenz hat viele davon überzeugt, dass es sich dabei um die nächste Spekulationsblase im Silicon Valley handelt – und es wirft die Frage auf, wie lange Giganten wie OpenAI bei ihrer Suche nach einer wirklich bahnbrechenden KI noch Milliarden von Dollar verbrennen können.

Jetzt hat ein chinesisches Unternehmen ein hochmodernes KI-Modell vorgestellt, das es eigenen Angaben zufolge in weniger als zwei Monaten entwickelt hat, wobei die Kosten für das Training im Endstadium weniger als 6 Millionen US-Dollar betrugen. Zahlen, die die Investitionen von US-Firmen in Bots wie ChatGPT und die Infrastruktur für deren Betrieb deutlich unterbieten. Und der Markt wird sich möglicherweise nun grundlegend verändern.

DeepSeek – der Name des Labors und seines Modells – entstand als Nebenprojekt von Liang Wenfeng, Mitbegründer des Hedgefonds High-Flyer, der 2021 mit dem Import von Prozessorchips von Nvidia begann. (Der in Kalifornien ansässige Hersteller ist ein wichtiger Lieferant von Hochleistungs-Grafikprozessoren (GPUs), die die enorme Rechenleistung bereitstellen, die für das Training und den Betrieb von KI erforderlich ist.) Im Jahr 2023 brachte High-Flyer eine Version von DeepSeek als internes Tool auf den Markt, das dabei helfen soll, Markttrends zu erkennen und vorherzusagen, um die Handelsentscheidungen zu verbessern.

Wer ist leistungsstärker: ChatGPT oder DeepSeek?

Doch letzte Woche veröffentlichte das Unternehmen einen „KI-Assistenten“-Bot, DeepSeek-V3, ein großes Sprachmodell, das inzwischen die am häufigsten heruntergeladene kostenlose App auf Geräten von Apple ist (noch vor ChatGPT von OpenAI), sowie ein Argumentationsmodell, DeepSeek-R1, das nach eigenen Angaben die gleichen Maßstäbe wie das vergleichbare Modell von OpenAI erfüllt. Das Labor hat auch ein multimodales Modell vorgestellt, das Bilder erzeugen kann, die die Konkurrenzmodelle DALL-E 3 und Stable Diffusion zu übertreffen scheinen.

Diese verschiedenen Neulinge allein hätten bei Risikokapitalfirmen und großen Technologieunternehmen, die Milliarden in KI investiert haben, für Aufsehen sorgen können, darunter Microsoft, Meta, Google, die Muttergesellschaft Alphabet, Amazon und Nvidia. Was diese Investoren am Montag (27. Januar) jedoch wirklich erschütterte, war die von DeepSeek angepriesene Effizienz: Berichten zufolge verwendet DeepSeek eine begrenzte Anzahl von Chips mit reduzierter Kapazität von Nvidia, was wiederum die Betriebskosten und den Preis von Premium-Modellen für Verbraucher erheblich senkt.

Im Gegensatz dazu räumte der CEO von OpenAI, Sam Altman, erst vor wenigen Wochen ein, dass das Unternehmen selbst bei Pro-Abonnements, die 200 Dollar pro Monat kosten, Geld verliert, und zwar aufgrund der astronomischen Kosten für die Rechenleistung, die ihre Software benötigt. Mit einem angeblichen Preis von rund 5,5 Millionen US-Dollar für die letzte Entwicklungsphase stellt DeepSeek-V3 auch eine relativ günstige Alternative zu Modellen dar, deren Entwicklung mehrere zehn Millionen gekostet hat.

Darüber hinaus sind die Codes von DeepSeek Open-Source-Codes, die von den Benutzern frei verteilt und geändert werden können oder auf einem privaten Gerät ausgeführt werden können, ohne dass persönliche Daten preisgegeben werden. US-Firmen neigen derweil dazu, die inneren Abläufe ihrer KIs so geheim wie möglich zu halten.

Das Ergebnis all dessen war ein plötzlicher Vertrauensverlust in die Branchenführer, darunter mehrere, die an einem 500-Milliarden-Dollar-Projekt zur Erweiterung der KI-Infrastruktur unter Präsident Trump mitarbeiten, das als Stargate-Initiative bekannt ist. Der Chiphersteller Nvidia war am stärksten betroffen und verlor 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, als sein Aktienkurs um 17 Prozent einbrach – der größte eintägige Rückgang für ein US-Unternehmen in der Geschichte.

Dieser Ausverkauf deutete darauf hin, dass für die nächste Welle von KI-Modellen möglicherweise nicht Zehntausende von Hochleistungs-Grafikprozessoren erforderlich sind, die die Giganten des Silicon Valley zu Rechen-Superclustern zusammengeschlossen haben, um ihre KI-Innovationen zu beschleunigen. Die stark gesunkene Nachfrage nach Chips und riesigen Rechenzentren, wie sie Trump im Rahmen von Stargate vorgeschlagen hat (eine Ankündigung, die die KI-Aktien vor wenigen Tagen in die Höhe trieb), könnte diesen Wirtschaftssektor völlig umgestalten. Bis zum Börsenschluss am Montag hatte der technologielastige Nasdaq-100-Aktienindex unglaubliche 1 Billion US-Dollar seines Wertes vom Freitag verloren.

Wann platzt die KI-Blase?

Natürlich machte der große Erfolg von DeepSeek das Unternehmen von einem Moment auf den anderen zum beliebten Ziel, und das Unternehmen schränkte am Montag die Registrierung ein, während es so genannte „groß angelegte böswillige Angriffe“ auf seine Dienste verzeichnete (ohne jedoch den Zugang für bestehende Benutzer einzuschränken).

Gleichzeitig argumentierten einige Analysten, dass die Marktpanik über die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der USA im KI-Wettlauf eine Überreaktion sein könnte. Schließlich könnte DeepSeek den Weg für eine höhere Effizienz bei in Amerika hergestellten Modellen weisen, einige Investoren werden sich bei diesem Einbruch einkaufen, und als chinesisches Unternehmen sieht sich DeepSeek mit einigen der gleichen nationalen Sicherheitsbedenken konfrontiert, die ByteDance, den chinesischen Eigentümer von TikTok, geplagt haben.

Andererseits ist es schwer, die Fragen zu ignorieren, die DeepSeek in Bezug auf die gigantischen Summen aufwirft, die US-amerikanische Technologiegiganten und Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley in KI gesteckt haben, in der Erwartung revolutionärer (und profitabler) Ergebnisse.

Für einige Beobachter wird es so aussehen, als wären solche Ausgaben nicht nur unhaltbar, sondern letztlich auch verschwenderisch, wenn man bedenkt, wie viel ein ausländisches Start-up mit weitaus weniger erreicht hat. Noch ist die Blase nicht geplatzt, aber bei so vielen Investoren, die sich beeilen, Vermögenswerte abzustoßen, die plötzlich viel riskanter erscheinen, kann man praktisch hören, wie sie Luft ablässt.