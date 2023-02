Depeche Mode: So reagieren die Fans auf den Countdown zum Countdown

Foto: AFP via Getty Images, JOHN MACDOUGALL. All rights reserved.

Martin Gore und Dave Gahan vor ihrer Pressekonferenz in Berlin am 4. Oktober 2022

Die Vorfreude auf das neue Album „Memento Mori“ von Depeche Mode ist riesig – das zeigt sich auch in den Fanreaktionen unter dem jüngsten Post der Band. Zum Ende des siebentägigen Countdowns am 03. Februar um 18 Uhr hatten viele bereits mit der Veröffentlichung der ersten Single gerechnet. Tatsächlich offenbarte die Band weitere Details: „,Ghosts Again‘, die erste Single von Depeche Modes neuem Album ,Memento Mori‘, erscheint am 9. Februar 2023. Stellt euren Wecker für 18 Uhr.“

Depeche Mode kündigen erste Single von „Memento Mori“ an

Auch die Website erneuerte sich und es startete ein Countdown, der sechs Tage lang herunterzählen wird. Darunter können sich Fans weiterhin in eine Mailing-Liste eintragen. Jene, die heute bereits mit einem neuen Song gerechnet hatten, zeigen sich auf Instagram irritiert, verärgert, aber auch schlichtweg ungeduldig. So heißt es in den Kommentaren beispielsweise: „Warum haben wir also alle gedacht, dass er heute erscheint? All das für eine weitere Ankündigung? Wirklich?“ Andere fragen: „Wozu war der Countdown?“ „Wir hatten eine Ankündigung für einen Countdown, der für eine Ankündigung war“, antwortet ein anderer Fan.

„Das Anteasen geht zu weit, Jungs. Nicht okay 😭“, beklagt sich ein weiterer User. Andere sehen es dagegen gelassen: „Voll verarscht. Aber warten wir halt noch ein paar Tage mehr.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Depeche Mode (@depechemode)

Immerhin: Nun können wir uns sicher sein, dass am 9. Februar die neue Single „Ghosts Again“ erscheinen wird. Der Instagram-Post zeigt auch, dass in verschiedenen Städten der Welt bereits das Cover zu sehen ist.