Am Dienstag (13. Februar 2024) ist es so weit: Depeche Mode geben das erste von drei Konzerten 2024 in Deutschland. Von Dienstag bis zum Dienstag darauf (20. Februar) sind Martin Gore, Dave Gahan, Christian Eigner und Peter Gordeno in der deutschen Hauptstadt, um ihr „Memento Mori“-Programm live vorzustellen. Eine ganze Woche Berlin – da wird die Band sicher einige Orte besuchen, die für sie Bedeutung haben … die Hansa-Studios vielleicht? Und: gastieren sie wieder im Hyatt? Wir werden Bescheid geben, sobald wir mehr wissen.

Im Netz jedenfalls läuft die Vorfreude auf Depeche Mode auf Hochtouren – und ein Clip wird gerade besonders häufig geteilt:

Bei einem Konzert, das einige als Auftritt in München (also aus dem letzten Jahr) kennzeichnen, hat Dave auf ein hochgerecktes Schild im Publikum reagiert, während des Outros von „Everything Counts“. „Reach out and touch Dave“, soll auf dem Plakat gestanden haben, die Abwandlung der Zeile „Reach out and touch faith“ aus dem 1989er-Hit „Personal Jesus“. Als Gahan seine Hand zu ihr ausstreckte, soll sie zu ihm gesagt haben, dass sie ihn sehr liebt. Seine Antwort, die man ihm tatsächlich von den Lippen ablesen kann: „Ich liebe dich auch!“.

Die junge Frau hat Daves Aktion auf Instagram auch kommentiert: „This was the best day of my life and he was patiently waiting for me to get over the rail🥹💕 I still can’t realize that this happened🙏🏻😭“ – „Das war der beste Tag meines Lebens und er hat geduldig darauf gewartet, dass ich über die Reling komme🥹💕 Ich kann immer noch nicht begreifen, dass das happened🙏🏻😭“. Gahan scheint während der Tournee in bester Laune zu sein – unlängst holte er zu „Enjoy The Silence“ einen Jungen auf die Bühne, um mit ihm für ein paar Takte zu tanzen.

Amn heutigen Donnerstag (08. Februar) treten Depeche Mode in den benachbarten Niederlanden auf, im Ziggo Dome von Amsterdam.