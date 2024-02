Depeche Mode in Deutschland: Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Am morgigen Dienstag (13. Februar 2024) beginnt der Deutschland-Abschnitt der Hallentournee von Depeche Mode. Martin Gore, Dave Gahan und Kollegen treten in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin auf, um Songs aus ihrem „Memento Mori“-Album sowie ihre Hits zu präsentieren.

Dies sind die Termine: 13.02., 15.02, und 20.02., Berlin; 17.02. Hamburg (Barclays Arena), 07.3. München (Olympiahalle); 03.04., 05.04. und 08.04. Köln (Tourneefinale, Lanxess Arena).

Wir zitieren:

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen bei allen Live Nation Konzerten

Verbot von Handtaschen, Rucksäcken und Helmen

Zusätzliche verschärfte Kontrollen und Bodychecks

Um die KonzertbesucherInnen bestmöglich vor Gefährdungen zu bewahren, sind zu den allgemeinen Regelungen zusätzlich verstärkte Sicherheitsmaßnahmen bei allen Konzerten erforderlich. Wie der Veranstalter Live Nation mitteilte, unterliegen insbesondere Open-Air-Veranstaltungen und Events in Arenen oder Hallen ausnahmslos verschärften Kontrollen.

Sämtliche BesucherInnen werden Bodychecks unterzogen. Taschen, Regenschirme und Rucksäcke sowie Helme und Behältnisse aller Art sind grundsätzlich verboten. Die ZuschauerInnen werden ausdrücklich gebeten, auf deren Mitbringen zu verzichten und sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handy, Schlüsselbund und Portemonnaie sowie Medikamente oder Kosmetika (keine Deo-, Parfum- oder Haarsprays) in Gürteltaschen oder Handtaschen bis zu einer maximalen Größe von DIN A4 zu beschränken.

Die Einhaltung dieser Regeln und Hinweise sowie ein rechtzeitiges Eintreffen helfen dabei, den Einlass so zügig wie möglich zu organisieren.

Verboten sind:

• Professionelle Kameras, Audio- oder Videorecorder

• GoPros, Tablet PCs, Selfie Sticks

• Feuerwerk, Laserpointer, Gashörner

• Waffen, Messer, Sprays

• Schirme, Fahnenstangen

• Flaschen, Dosen

• Speisen in Verpackungen

• Rucksäcke, Koffer, Taschen (nur Taschen bis DIN A4 sind erlaubt)

• Nietengürtel, Ketten, Ketten an Brieftaschen

• Inline Skates, Rollschuhe, Skateboards

• Fahrräder, Kinderwägen

• Helme

• Tiere