Depeche Mode in Leipzig: Die besten Fotos, Videos + Setlist der Live-Show

Depeche Mode haben heute (26.05.) auf der Festwiese in Leipzig das Auftaktkonzert in Deutschland gespielt. Erwartet wurden rund 70.000 Zuschauer und Dave Gahan, Martin Gore sowie die mitgereisten Live-Musiker haben nicht enttäuscht.

„World in My Eyes“ ist Andy Fletcher gewidmet

Wie bereits bei den vorherigen Shows hat die Band ihrem verstorbenen Freund und Kollegen Andy Fletcher den Song „World in My Eyes“ gewidmet. Am heutigen 26. Mai 2023 hatte der Song aber besonders große Bedeutung, denn das Konzert fand am ersten Todestag des Musikers statt.

Peter Gordeno ist bereits seit den Neunzigern auf Tour dabei – Depeche Mode sind eine eingespielte Gruppe, die sich mit dem Tod von Fletch allerdings gezwungenermaßen neu orientieren mussten. Kurz nach 23 Uhr erklingt schließlich der letzte Song der Zugabe. Mit „Personal Jesus“ endet das mehr als zwei Stunden lange Konzert, bei dem viele Zuschauer wohl dem weisen Spruch und Albumtitel „Memento mori – sei dir deiner Sterblichkeit bewusst“ nachgekommen sind und den lauen Frühlingsabend intensiv genossen haben.

“He’s got the moves!” The screens were flat tonight and THIS is how they are meant to be seen. #depechemode #mementomoritour #leipzig pic.twitter.com/Sd65KlaSj8 — Tara Salt (@Dingerz) May 26, 2023

Depeche Mode am 26.05. in Leipzig: Die Setlist

Speak to Me (Outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak to Me

A Question of Lust

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World in My Eyes

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Zugabe:

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus