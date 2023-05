Depeche Mode: So gedenken Fans Andy Fletcher am 1. Todestag

Andy Fletchers Tod jährt sich an diesem Freitag (26. Mai) zum ersten Mal. Zu diesem traurigen Anlass gedenken seine Fans ihm auf den Social-Media-Plattformen, indem sie Videos, Fotos, Erinnerungen und Beileidsbekundungen an die Familie des Musikers teilen.

Seine verbliebenen Bandkollegen, Dave Gahan und Martin Gore, spielen am Todestag in Leipzig im Rahmen ihrer „Memento Mori“-Tour ein Konzert – mit dem Anlass entsprechend besonderer Bedeutung. Hat sich die Band etwas Spezielles ausgedacht?

Fan-Ehrungen für Andy Fletcher

Heute wird es emotional… mein „kleines“ Kind fliegt heute das erste Mal allein. Und ich fahre nach Leipzig um meine Musikgötter zu sehen und mit ihnen zum ersten Todestag von Fletch zu weinen… #mementomori #depechemode #fletch pic.twitter.com/SOGQJvPQDO — Vonnie (@Vonnie09071) May 26, 2023

One of my fave pics of Andy being his humorous self ❤️🌹 God I love this man!! #AndyFletcher pic.twitter.com/G3WRdkzHit — “DJ”Karen Mode🌹🎙️ (@irishDMdevotee) May 26, 2023

Remembering Andy Fletcher who passed away a year ago today at the age of 60.

Thank you for the memories, Fletch 🖤#DepecheMode pic.twitter.com/LJT5Ob53f2 — 🅄🄻🅃🅁🄰 Depeche Mode〇•° (@Ultra_Depeche) May 25, 2023

Andrew John Leonard Fletcher, genannt „Fletch“, war Keyboarder und Gründungsmitglied von Depeche Mode. Er war über 40 Jahre Teil der Synthie-Pop-Formation. Er erlag im Alter von 60 Jahren einer Aortendissektion und hinterließ seine Frau Grainne Fletcher und die beiden Kinder Megan und Joe.