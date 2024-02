Depeche Mode in Prag: Riesiges Fantreffen auf der Karlsbrücke

Am 22. und 24. Februar 2024 gastierten Depeche Mode im Rahmen ihrer „Memento Mori“-Tournee in der O2 Arena in Prag. Wie beliebt das britische Duo in der tschechischen Hauptstadt ist, beweisen diese Fotos von einem gigantischen Fan-Treffen, das auf der Karlsbrücke stattfand. Die gesamte Brücke ist von vorne bis hinten voll, es müssen tausende gewesen sein:

„a gathering of Depeche Mode fans on Charles Bridge in Prague #depechemode #prague @depechemodefanshop“ ist der Post untertitelt, „eine Versammlung von Depeche-Mode-Fans auf der Karlsbrücke in Prag #depechemode #prague @depechemodefanshop“. Darauf zu sehen eine Menschenmasse auf dem Prager Wahrzeichen, die zur Prager Burg führt. Viele der DM-Fans haben Schilder dabei, ein Anhänger trägt eine Papierfigur in Lebensgröße vor sich her, die den „World In My Eyes“-Gruß der Band, bekannt geworden durch die 1990er-Single, mit den Händen vor den Augen aufzeigt.

„Die Brücke wird nun also in ‚Daves-Bridge“‚ umbenannt, nehme ich an!? 😂🙌❤️, fragt ein Instagram-User scherzhaft. „Velleicht werde ich als Brücke in Prag wiedergeboren“, schreibt ein anderer – auf einem Bild der Fotostrecke ist Dave Gahan zu sehen, der auf der Brücke stehend melancholisch in die Moldau blickt.

Am morgigen Donnerstag treten Depeche Mode im polnischen Lodsz auf, danach geht es weiter durch Europa – Endstation von Dave, Martin Gore, Christina Eigner und Peter Gordeno ist am 08. April 2024 in der Kölner Lanxess Arena.

Die Karlsbrücke

Errichtet im 14. Jahrhundert, verbindet die Karlsbrücke die Prager Altstadt am rechten Ufer mit der Kleinseite am linken. Sie ist ein Wahrzeichen der Stadt und gehört zu den Nationalen Kulturdenkmälern. Ihre Länge beträgt 516 Meter, ihre Breite rund 10 Meter. Die Prager Brücke (Pražský most) trug wesentlich dazu bei, Prag zu einer bedeutenden Station im Handel zwischen West- und Osteuropa zu machen. Sie war jahrhundertelang eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen den Prager Stadtteilen.