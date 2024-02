Berlin muss jetzt ganz stark sein. Berlin, die Stadt, die Depeche Mode wie keine andere empfängt, Berlin, die Stadt, in der Depeche Mode ein Album aufgenommen haben, Berlin, die Stadt, in der die Band 2018 zwei triumphale Waldbühnen-Konzerte zum Tourneeabschluss spielte. Denn Hamburg scheint irgendwie „besser“ zu sein. Zumindest besser nach Ansicht von Sänger Dave Gahan. Oder doch nicht? Hier klären wir auf.

Beim DM-Konzert am Samstag in der Hamburger Barclaycard-Arena (17. Februar 2024) kam es am Ende von „Everything Counts“ zu einem denkwürdigen Moment. Traditionell leitet Gahan zum Schluss des 1983er-Hits das Publikum zum Chorgesang an, während die Instrumente schon verstummt sind. Anscheinend taten die Hamburger das so gut, dass Dave dies mit den Worten beurteilte: „So much better than Berlin!“.

Allerdings heißt es hier: cool bleiben. Während viele – ehrlich gesagt vor allem: Hamburger – Boulevardzeitungen in freudige Schnappatmung ob des Lobes für ihre Hansestadt verfallen sind und lustige Dinge verschlagzeilen, sollte man mal sagen: Butter bei die Fische.

Dave Gahan sagte: „So much better than Berlin“, „so viel besser als Berlin“, wie eben in obigem Fan-Video festgehalten. Was er nicht sagte, auch, wenn viele Medien das kolportieren: „Hamburg ist besser als Berlin“. Es ging ihm also speziell um diesen einen Gesang bei „Everything Counts“, nicht um einen Städtevergleich der zwei größten deutschen Städte. Das wäre ja auch etwas albern. Mal abgesehen davon, dass bei ihren Konzerten sowieso Fans aus allen Ländern zugegen sind.

Am Dienstag (20. Februar) gastieren Dave, Martin Gore, Christian Eigner und Peter Gordeno für das dritte und letzte Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Mal sehen, ob oder wie Dave die Zuschauer bei „Everything Counts“ adressieren wird. Vielleicht fühlen „die Berliner“ sich aber auch motiviert, noch lauter zu sein als „die Hamburger“.