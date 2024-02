Depeche Mode live in Berlin: Fotos, Videos, Setlist des dritten Abends

Am Dienstag (20. Februar) haben Depeche Mode ihr drittes und damit letztes Berlin-Konzert im Rahmen der „Memento Mori“-Tour in der Mercedes-Benz Arena gegeben. Die schönsten Eindrücke sowie die Setlist des Abends gibt es hier.

Depeche Mode: 24 Songs

„Somebody“ ersetzte „Heaven“, „Speak To Me“ war wieder mal im Set, und der Zugabenblock startete mit „Waiting For The Night“. Ein „Happy Birthday To You“ durfte dennoch nicht fehlen: Diesmal stimmte die Gruppe das Lied für Peter Gordeno an. Der Live-Keyboarder feierte in Berlin seinen 60. Geburtstag.

„Speak To Me“ live:

„Waiting for the Night“ und „Happy Birthday, Peter Gordeno“ live:

Den Zugaben-Part starteten Depeche Mode mit „Waiting For The Night“ mitsamt Klavier-Begleitung. Danach folgte das Geburtstagsständchen für Gordeno. Final abgeschlossen wurde die Show vier Songs später mit „Personal Jesus“.

X- und Instagram-Beiträge von Besucher:innen des Gigs:

Die komplette Setlist des Depeche-Mode-Konzerts vom 20. Februar in Berlin