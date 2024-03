Depeche Mode live in München: Fotos, Setlist, Videos

Am 7. März traten Depeche Mode in der Olympiahalle in München auf – es ist bereits das zweite Mal auf der Welttournee zum Album „Memento Mori“, dass Dave Gahan und Martin Gore hier halten. Wer bereits bei der ersten Show dabei war, dürfte die Setlist bereits kennen – auch diesmal, wie auch schon früheren Europa-Konzerten, gibt es bei der Songauswahl wenig Überraschungen. Gore stellt sich wie gewohnt für zwei Songs ans Mikro („Strangelove“ und „Somebody“), die Zugabe mit „Stripped“, „Enjoy the Silence“, „Never Let Me Down Again“ und „Personal Jesus“ erwartbar, aber deshalb nicht weniger mitreißend. Aber ein spontaner Einwurf, den es sonst nicht gibt: Ein Fan namens Maria erhält ein Geburtstagsständchen von Depeche Mode.

Depeche Mode: Videos der Show

Hier ein Fan-Clip von „Behind the Wheel“ live in München – der Song wurde, wie schon in Shows zuvor, dem verstorbenen Keyboarder Andrew Fletcher gewidmet:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Black Celebration“, bei dem die bemerkenswerte Lichtshow im Mittelpunkt steht:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„A Pain That I’m Used To“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Insgesamt schafften es 24 Tracks auf die Setlist des Abends, darunter auch eine Akustikversion von „Condemnation“. Hier weitere Eindrücke aus der Fan-Perspektive:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer Depeche Mode bisher live verpasst hat, der bekommt noch drei weitere Chancen. Die Band wird am 03., 05. und 08. April in der Kölner Lanxess Arena auftreten. Darüber hinaus steuern Gahan und Gore zuvor noch weitere europäische Städte an. Mit dem letzten Auftritt in Köln wird dann auch die „Memento Mori“-Tour zu Ende gehen.

Depeche Mode live in München: Das war die Setlist

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room (Zephyr Remix)

Everything Counts

Happy Birthday to You (für einen Fan namens Maria)

Precious

Before We Drown

Strangelove

Somebody

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

Behind the Wheel (in Gedenken an Andrew Fletcher)

Black Celebration

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus