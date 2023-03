Depeche Mode: Tourauftakt in Sacramento – Fotos, Setlist, Videos

Foto: Getty Images for Live Nation, Frazer Harrison. All rights reserved.

Am gestrigen Donnerstag (24. März) feierten Depeche Mode den „Memento Mori“-Tourauftakt im kalifornischen Sacramento. Die erste Konzertreise ohne Andy Fletcher. Und doch war der im vergangenen Jahr verstorbene Keyboarder stetig präsent. Bei „World In my Eyes“ etwa, dem Lieblingslied Fletchs, wurde er auf den Leinwänden eingeblendet.

Der Gig bot 23 Songs, der älteste war „Everything Counts“, und mit „Sister of Night“ und „Waiting for the Night“ gab es auch zwei Überraschungen aus dem Backkatalog. Von „Memento Mori“ wurden fünf Lieder gespielt.

Fotos und Videos:

SISTER OF NIGHT ¡interpretada por Dave!#depechemode vIdeo de Nurse Arce pic.twitter.com/yJ1ERrXj1v — DepecheMexico (@depechemexico) March 24, 2023

WORLD IN MY EYES Para Andy Fletcher 🖤#depechemode Video de Nixsternik pic.twitter.com/dsmoGh2b9c — DepecheMexico (@depechemexico) March 24, 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ramona (@monadmspirit)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MusicTravellers.pl (@musictravellers)

Setlist: