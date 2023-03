Depeche Mode: Dieses Gedenken an Andrew Fletcher findet sich auf dem „Memento Mori“-Album

Das neue Depeche Mode-Album „Memento Mori“ (VÖ: Freitag, 24. März) hält die Fangemeinde seit Monaten auf Trab: Auf Facebook und Instagram werden seit einigen Monaten in Vorfreude auf das neue Werk von Dave Gahan und Martin Gore mehrmals täglich Fakten, Fotos und Videos geteilt.

Die Facebook-Gruppe „Ultra Depeche Mode“ hat nun ein Memorial gepostet, das sich in den Albumcredits befinden soll, im Stil einer Traueranzeige: „ANDREW JOHN FLETCHER – 1961 – 2022. In our HEARTS and MINDS. Dave & Martin“ steht da weiß auf schwarz.

Depeche Mode: Fanbus fährt durch Deutschland

Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Memento Mori“ lassen DM außerdem ihren Pop-Up-Bus auf Deutschlandtour gehen. An acht Terminen können Fans Merch- und Musik-Artikel der Band shoppen. Darunter auch das aktuelle ROLLING-STONE-Heft mitsamt der exklusiven Vinyl-Single von „Ghost Again“ – im regulären Handel erst ab dem 30. März.

View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone Deutschland (@rollingstone_de)

Release-Shows in Berlin

Am 24. März und in den folgenden Tagen finden außerdem in ganz Deutschland Releasepartys statt – am Tag des Erscheinens selbst unter anderem in Berlin im Palais in der Kulturbrauerei, veranstaltet von der „Depeche Mode Lounge Berlin“ in Zusammenarbeit mit Sony Music. Musikalische Unterstützung am Abend liefern DJ Psycho Jones und DJ Wilco. Das Kontinent reicht für insgesamt 500 Gäste. Mit dem Erwerb einer Karte ist ein Gewinnspiel verbunden, außerdem soll es bei der Veranstaltung exklusive Verlosungen geben. Alle Infos gibt es auf der Facebookseite der Veranstalter.

Im Mai und Juni kommen die Briten während der Tour zum Album für insgesamt acht Konzerte nach Deutschland. Sie treten in Leipzig, Frankfurt am Main, München, Berlin und Düsseldorf auf.