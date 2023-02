„Der mit dem Wolf tanzt“-Star: Nathan Chasing Horse wegen sexuellen Missbrauchs verhaftet

Foto: Denver Post via Getty Images, Helen H. Richardson. All rights reserved.

Nathan Lee Chasing His Horse wurde nach einer Razzia in seinem Haus verhaftet. Ihm werden mehrere sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er soll „junge indigene Mädchen über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten“ missbraucht haben, berichtete die Zeitung „The Associated Press“. Bekannt wurde der heute 46-Jährige als Jungendlicher in Kevin Costners Westerndrama „Der mit dem Wolf tanzt“ (1990).

„Der mit dem Wolf tanzt“ in der Kritik:

Der ehemalige Schauspieler, der auch unter dem Namen Nathan Chasing Horse bekannt ist, kam in Polizei-Gewahrsam, nachdem Beamte nach monatelangen Ermittlungen sein Haus stürmten. Die Behörden hätten Hinweise erhalten, dass er als Anführer der Sekte „The Circle“ agiert. Zudem lägen Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs vor, die bis in die frühen 2000er-Jahre zurückreichen würden. Sechs mutmaßliche Opfer seien bereits identifiziert worden, von denen einige zur Zeit der angeblichen Übergriffe erst 13 Jahre alt waren.

Chasing Horse habe sich bei indigenen Stämmen in den USA und Kanada einen Ruf als Medizinmann gemacht. Er wird verdächtigt, diese Stellung ausgenutzt zu haben, um die Missbräuche zu begehen. Ihm wird zudem vorgeworfen, er habe die Übergriffe aufgezeichnet und Sex-Treffen mit seinen Opfern für andere Männer organisiert. Im Jahr 2015 wurde der 46-Jährige aus einem Reservat im US-Bundesstaat Montana verbannt, nachdem er des Menschenhandels bezichtigt wurde.

Empfehlung der Redaktion „The Untouchables“: Kevin Costner und Robert De Niro über die Arbeit mit Sean Connery

In „Der Mit dem Wolf tanzt“ verkörperte er den Charakter Lächelt viel. Danach spielte er an der Seite von Eric Schweig in drei weiteren Fernsehfilmen mit. Später hielt er Vorträge und Workshops zum Thema Spiritualität.