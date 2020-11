„The Untouchables“: Kevin Costner und Robert De Niro über die Arbeit mit Sean Connery

Sean Connery hält seinen Oscar für den Besten männlichen Nebendarsteller in "Untouchables" hoch. (11. April 1988 in Los Angeles)

Podcast über Sean Connery:

Costner erinnert sich via Twitter an Connery als „a very no-nonsense person“. Er sei der größte Star gewesen, mit dem Costner jemals zusammengearbeitet habe. In einem Film mit ihm verbunden zu sein, mache ihn für immer dankbar. „Sean Connery was a man’s man who had an amazing career“, so der Schauspieler.