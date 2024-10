Des Mordes schuldig: Ex-Mitglied von Mr. Bungle droht lebenslänglich

Berichten zufolge muss das Ex-Mitglied der von Mr. Bungle, Theobald „Theo“ Lengyel, mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Grund dafür sei der Mord an seiner Lebensgefährtin Alice „Alyx“ Kamakaokalani Herrmann im vergangenen Dezember.

Lengyel drohte ihr, bevor er sie dann erdrosselte

Nachdem Hermann nicht zu einem Familientreffen auf Hawaii erschien, wurde sie im Dezember 2023 als vermisst gemeldet. Anschließend fand man ihre Leiche im Tilden Regional Park in Berkeley. Zuletzt sah man ihr Auto vor dem Haus von Lengyel, so das Onlinemagazin „Spin“. Lengyel galt zufolge als Hauptverdächtiger. Nach dem Verlauf des sechswöchigen Prozesses konnte daraufhin ein Beweis herausgearbeitet werden: die Tonaufnahme des Gewaltaktes. Wie „Spin“ beschrieb, zeigte die Staatsanwaltschaft eine Tonaufnahme aus der Todesnacht, die von Hermanns Telefon stammte. Wie es scheint, kam es in der genannten Nacht zu einem Streit, bis Lengyel Hermann anschrie: „Ich könnte dein verdammtes Gehirn zerquetschen“. Daraufhin soll auf der Aufnahme zu hören gewesen sein, wie der 55-Jährige seine Partnerin zu Tode würgte.

Berichten des „CBS“ zufolge wurde der Musiker am Freitag, den 11. Oktober 2024, jn einem Gerichtssaal in Santa Cruz County aufgrund des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Die Verurteilung soll im nächsten Monat stattfinden.

Die Verhaftung erfolgte bereits Anfang des Jahres

Bereits am 2. Januar diesen Jahres meldete das Capitola Police Department die Verhaftung. „Theobald ‚Theo‘ Lengyel wurde heute Morgen im Zusammenhang mit dem Mord an Alice Herrmann verhaftet. Lengyel wurde im Zuständigkeitsbereich des Sheriffs von Santa Cruz County ausfindig gemacht, nachdem ein Haftbefehl ausgestellt worden war. Er wurde von SCSO Deputies und Capitola PD Detective Currier ohne Zwischenfälle in Gewahrsam genommen. Lengyel wurde anschließend in das SC County-Gefängnis eingeliefert.“

Lengyel war bekannt für sein Mitwirken bei Mr. Bungle und spielte dort unter anderem Klarinette und Saxophon, bis er die Band 1996 verließ. Bereits bei der Platte „California“ (1991) sollte Lengyel aufgrund „kreativer Differenzen“ nicht mehr zu hören sein. Zuletzt bestand die Gruppe aus den Mitgliedern Mike Patton, Trey Spruance, Trevor Dunn, Dave Lombardo und Scott Ian.