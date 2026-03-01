ESC-Finale: Sarah Engels schockt, Wavvyboi sieht aus, als müsste er sich übergeben

Früher hieß der deutsche Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, der noch nicht so hieß, „Unser Lied für Stockholm“, zum Beispiel. In Stockholm waren oft die internationalen Finals. Nun ist der Vorentscheid „das deutsche Finale“, es findet in Berlin statt, weil Barbara Schöneberger dort wohnt, wie sie witzelt. Die Stimmungskanone ist besonders gut gelaunt an der Seite von Hazel Brugger, die im letzten Jahr in Basel das Finale moderiert hat.

Neun Kandidaten, eine internationale Jury

Jetzt also unser Lied für Wien. Eine sogenannte internationale Jury urteilt über neun Kandidaten, die an Diversität und Devianz nichts zu wünschen übrig lassen. In der Rolle der Kommentatoren sitzen in einer Art Unterstand die Kabarettistin Carolin Kebekus, der Bergdoktor Hans Sigl, die Schweizerin Paola und Michael Schulte, der vor acht Jahren Platz vier belegte.

Paola hat zweimal am ESC teilgenommen, 1969 und 1980, und im letzten Jahr hatte sie einen Ehrenauftritt in Basel. Hazel Brugger läuft zwischen Publikum und Künstlern herum, und Barbara Schöneberger, im zehnten Jahr bei der Show, findet immer neue Pointen.

Wavvyboi, Molly Sue und Sarah Engels

Die Sendung wird dann sehr lang, weil drei Kandidaten für das Finale des deutschen Finals ausgewählt wurden und Michael Schulte noch einmal „Satellite“ singen muss. Alle erinnern sich an Abba, Nicole, an Loreen und Johnny Logan.

Nominiert werden Wavvyboi, ein platinblonder Engel in Weiß mit Dekor-Gitarre, Molly Sue (echter Name?), eine „Game Of Thrones“-Heroine, und Sarah Engels. Wavvyboi präsentiert „Dark Glitter“, einen überdrehten Glam-Song. Molly bringt „Optimist (Ha Ha Ha)“, zu dem sich eine Ballerina dreht. Und Sarah Engels, die mancher aus einem fernen „Deutschland sucht den Superstar“ kennt, turnt mit vier Tänzerinnen zu dem blechbläsernen Latino-Ramsch „Fire“.

Und es gewinnt: Sarah Engels

Man denkt: Zwei können gewinnen. Wavvyboi und Molly.

Und es gewinnt: Sarah Engels. Wavvyboi sieht aus, als müsste er sich übergeben.

Aber Wien ist immer eine Reise wert.