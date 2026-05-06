Paul McCartneys nostalgisches neues Album enthält sein erstes Duett mit Ringo Starr

Paul McCartney macht seit 1962 Musik mit Ringo Starr, seit die klassische Beatles-Besetzung feststand. Ein Duett hatten die beiden allerdings nie aufgenommen – bis McCartney an seinem kommenden Album „The Boys Of Dungeon Lane“ arbeitete und der neue Song „Home To Us“ sich als idealer Platz für Starrs Gesang neben seinem eigenen anfühlte.

„Als ich den Song schrieb, redete ich davon, wo wir herkommen“, sagte McCartney zu Pressevertretern, die sich am 5. Mai in Abbey Road zu einer Vorab-Höreinheit des neuen Albums versammelten. „Wie viele Menschen kommt man aus dem Nichts und kämpft sich hoch. Ringo kam aus dem Dingle, und das war wirklich hart. Er sagte, er sei auf dem Heimweg regelmäßig ausgeraubt worden, weil er arbeitete. Auch wenn es verrückt war – es war unsere Heimat.“

„Ich habe den Song um diesen Gedanken herum gebaut und ihn Ringo geschickt“, fuhr er fort. „Er schickte mir eine Version zurück, in der er nur ein paar Zeilen im Chorus ergänzt hatte, also dachte ich, er mag ihn vielleicht nicht. Ich rief ihn an, und er sagte, er habe gedacht, ich wolle nur, dass er ein oder zwei Zeilen singt. Ich sagte ihm, ich würde ihn liebend gerne den ganzen Song singen hören. Also nahmen wir meine erste Zeile, Ringos zweite Zeile – und schon hatten wir ein Duett. Das hatten wir noch nie gemacht. Dann wollten wir noch Background-Vocals, und mir kam die Idee, dass es schön wäre, Frauenstimmen zu hören. Chrissie Hynde sagte zu, und Sharleen Spiteri – die sind befreundet mit uns. Also haben sie es gemacht.“

Nostalgie und Liverpool

Wie viele Songs auf „The Boys Of Dungeon Lane“, produziert von Andrew Watt, blickt auch „Home To Us“ mit einer ordentlichen Portion Nostalgie auf McCartneys Leben zurück. Der Albumtitel entstammt einer Zeile aus „Days We Left Behind“, das auf ein Gebiet nahe Liverpools River Mersey verweist, wo McCartney als Kind spielte. Außerdem erinnert der Song an den „Geheimcode“, den er mit John Lennon in seinem Elternhaus geteilt hatte. „Ich stehe zu dem, was ich sagte“, singt er. „Das Versprechen, das ich gab, wird niemals gebrochen.“

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„Das war für mich eine Fülle von Erinnerungen an Liverpool“, sagte McCartney der Presse, „aber auch an alle Tage, die wir hinter uns gelassen haben. Die hat jeder – Schulzeit, alte Freunde. Der Song hat in der Mitte Erinnerungen an John, und es ist wunderbar, dorthin zurückzukehren.“ Auf die Frage, was es mit dem „Geheimcode“ mit Lennon auf sich hatte, lachte McCartney. „Das verrate ich nicht“, sagte er. „Man erfindet beim Songschreiben eine Menge.“

Noch weiter in die Vergangenheit reist McCartney mit „Salesman Saint“, in dem er über seine Eltern singt. „Ich wurde 1942 geboren, mitten im Krieg“, sagte er. „Dafür war ich zu jung, um es zu begreifen, aber meine Eltern nicht. Mein Vater war Feuerwehrmann und löschte die Brände nach den Bombenangriffen. Meine Mutter war Krankenschwester und Hebamme. Aber sie machten weiter, weil sie mussten. Wie die Menschen heute in der Ukraine, in Gaza und anderswo.“

Frühe Beatles-Tage

„Down South“ ist eine Reflexion über die Anfangstage der Beatles, während „As You Lie There“ eine unerwiderte Kindheitsschwärmerei für ein Nachbarsmädchen namens Jasmine aufgreift. „Ich wusste nicht, wie ich mich ihr nähern sollte. Ich habe nie mit ihr gesprochen“, sagte McCartney. „Der Witz war, dass sie tatsächlich später in dem Jahr auftauchte und an die Tür klopfte. Ich war gerade verhindert – auf dem Klo –, also habe ich Jasmine verpasst!“

Ein merkwürdiges Zusammentreffen: Ausgerechnet an demselben Tag, an dem McCartney in London mit der Presse über sein neues, von Andrew Watt produziertes Album sprach, trafen sich die Rolling Stones in New York City mit der Presse, um ihr ebenfalls von Andrew Watt produziertes neues Album „Foreign Tongues“ vorzustellen. Darauf ist McCartney auf einem Track zu hören, der 2023 bei den Hackney-Diamonds-Sessions aufgenommen wurde.

Weder die Rolling Stones noch Paul McCartney haben derzeit Konzerttermine angekündigt, und ob die Stones überhaupt noch einmal auf Tour gehen werden, ist offen. Ringo Starr hingegen – der kürzlich mit Produzent T-Bone Burnett an seinem neuen Soloalbum „Long Long Road“ zusammengearbeitet hat – startet am 28. Mai in Temecula, Kalifornien, in die nächste Etappe seiner All-Starr-Band-Tournee.