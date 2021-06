Diana Ross: „Thank You“ – neues Studioalbum nach 15 Jahren

Es ist bereits die zweite Single aus Prince unveröffentlichtem Studioalbum „Welcome 2 America“ und gibt einen Eindruck der kommenden Platte.

Mit „Born 2 Die“ wird bereits die zweite Single aus dem unveröffentlichten Studioalbum des verstorbenen Prince veröffentlicht. „Welcome 2 America” ist für den 30. Juli angekündigt. Die bislang unveröffentlichte LP entstand bereits im Frühjahr 2010 in einer intensiven Zeit im Studio. Zu dieser Zeit befand sich Barack Obama im Amt und Prince reflektierte über die Lage der schwarzen Bevölkerung im Land, die ihre Hoffnung in den ersten schwarzen Präsidenten der USA gelegt hatten. „Welcome 2 America“ wurde lange von Prince zurückgehalten Wie er es schon mehrfach zuvor in seiner Karriere getan hatte, schloss Prince das Material jedoch wieder weg, sodass…