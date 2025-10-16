Diane Keaton: Dies ist die Todesursache

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Nach der Nachricht vom Tod von Diane Keaton hat ihre Familie bestätigt, dass die Oscarpreisträgerin am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben ist.

Leidenschaft für Tiere und soziales Engagement

„Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den letzten Tagen im Namen ihrer geliebten Diane erhalten hat, die am 11. Oktober an einer Lungenentzündung verstorben ist“, heißt es in einer Erklärung an das Magazin „People“.

Die Familie teilte zudem eine Herzensangelegenheit der Schauspielerin: „Sie liebte ihre Tiere und unterstützte mit großem Engagement die Obdachlosenhilfe. Jede Spende in ihrem Gedenken an eine örtliche Tafel oder ein Tierheim wäre eine wunderbare und sehr geschätzte Ehrung für sie.“

Von ihrer Durchbruchrolle in Francis Ford Coppolas „Der Pate“ bis hin zu ihrer charmanten Darstellung einer geschiedenen Dramatikerin in Nancy Meyers’ „Was das Herz begehrt“ – Keaton beherrschte während ihrer beeindruckenden Karriere alles, von romantischen Komödien bis hin zu großen Dramen.

Hollywood trauert um eine Ikone

Hollywood nimmt Abschied: Stars und Weggefährten würdigen Keaton in den sozialen Medien. Jane Fonda, ihre Kollegin aus „Book Club “und „Book Club: The Next Chapter“, veröffentlichte ein Foto einer lächelnden Keaton auf Instagram. „Sie war immer ein Funken Leben und Licht. Lachte ständig über ihre eigenen Macken. War grenzenlos kreativ … in ihrem Schauspiel, ihrem Stil, ihren Büchern, ihren Freunden, ihren Häusern, ihrer Bibliothek, ihrer Weltsicht“, schrieb Fonda in der Bildunterschrift. „Einzigartig. Das war sie. Und obwohl sie es nie zugeben wollte: Sie war eine großartige Schauspielerin!“

Auch Regisseur Francis Ford Coppola ehrte Keaton in einer bewegenden Erklärung. „Worte können das Wunder und das Talent von Diane Keaton nicht ausdrücken. Endlos klug, so schön. Alles an Diane war pure Kreativität.“