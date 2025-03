Die 10 besten Alben der Ramones

Die Ramones hatten kein Glück. Die vier Musiker aus Queens spielten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Punkrocks (und eigentlich der meisten populären Musik der letzten 40 Jahre). Aber sie hatten nie so etwas wie eine Hit-Single. Und spielten bis zu ihren letzten Shows in Clubs. In den frühen 2000er Jahren wurden sie endlich cool. Genau zu der Zeit, als Joey Ramone, Dee Dee und Johnny innerhalb weniger Jahre nacheinander starben. Tommys Tod bedeutete, dass kein einziges Originalmitglied der Gruppe mehr am Leben ist. Ihr Vermächtnis wächst jedoch weiter.

10. „Pleasant Dreams“

Die Ramones waren ziemlich entmutigt, als sie Anfang 1981 mit der Arbeit an Pleasant Dreams begannen. Johnny wollte, dass die Gruppe weiterhin rohe Punksongs herausbringt. Joey hoffte, dass sie sich dem Pop zuwenden würden. Die Tatsache, dass Johnny eine von Joeys Ex-Freundinnen datete, half der Sache nicht weiter. Ebenso wenig wie Markys wachsendes Alkoholproblem. Die erste Single, „We Want the Airwaves“, war eine klare Absichtserklärung. Aber sie stieß auf taube Ohren. Das Radio ignorierte sie weiterhin. Selbst als sie brillante Arbeit wie „The KKK Took My Baby Away“ ablieferten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

9. „Animal Boy“

1986 war klar, dass die Ramones wahrscheinlich nie einen Hit haben würden. Sie hatten in zehn Jahren neun Alben produziert. Aber sie waren wie ein Haufen Newcomer, die sich auf den Club-Touren abrackern mussten. Dennoch machten sie weiter.

Die Höhepunkte von Animal Boy kommen, wenn sie Ronald Reagan für seinen Besuch auf dem Bitburger Friedhof in Westdeutschland in „My Brain Is Hanging Upside Down (Bonzo Goes to Bitburg)“ zerreißen. Und den verstorbenen Sid Vicious in „Love Kills“ ehren. Der erste Song brachte den lebenslangen Republikaner Johnny Ramone in Rage. Und sorgte für eine weitere Kluft zwischen ihm und Joey.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

8. „Subterranean Jungle“

Nachdem sie mit ihren poppigeren Werken in den frühen 1980er Jahren keine Aufmerksamkeit erregt hatten, kehrten die Ramones mit dem Album Subterranean Jungle von 1983 zu ihren Punk-Wurzeln zurück. Der Höhepunkt der Platte ist das frenetische „Psycho Therapy“, das von Dee Dee und Johnny geschrieben wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

„Ich wollte einen Hardcore-Song machen, um den Hardcore-Leuten zu zeigen, dass wir genauso schnell oder schneller spielen können als alle anderen“, sagte Johnny dem ROLLING STONE. ‚Niemand spielt schneller als wir.‘ Dies war eine Herausforderung für Bands wie Black Flag und Circle Jerks. Aber der Rest des Albums ist vollgepackt mit Coverversionen. Wie „Time Has Come Today“ von den Chambers Brothers und „Little Bit O‘ Soul“ von Music Explosion.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. „Brain Drain“

Nach einer Reihe eher unbedeutender Alben fanden die Ramones mit dem Album Brain Drain aus dem Jahr 1989 kurzzeitig zu alter Form zurück. Die Leadsingle „Pet Cemetery“ war ein kleiner Hit. Sie erreichte Platz vier der Modern-Rock-Charts. Aber der Opener „I Believe in Miracles“ wurde als einer der kraftvollsten Songs der Band angesehen und von Pearl Jam und vielen anderen gecovert. Dies hätte der Gruppe zu einem echten Comeback verhelfen können. Aber nicht lange nach der Veröffentlichung des Albums verließ Dee Dee die Band, um eine erfolglose Rap-Karriere zu verfolgen. Dies brachte die Gruppe in den 1990er Jahren in eine sehr schwierige Lage.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. „End of the Century“

Als Popmusik-Fanatiker der 1960er Jahre konnte Joey Ramone die Gelegenheit nicht ausschlagen, ein Album mit Phil Spector in den Gold Star Studios aufzunehmen. Dem Ort, an dem der legendäre Produzent Songs wie „Be My Baby“ und „You’ve Lost That Loving Feeling“ geschaffen hatte. Leider war Spector 1979 ein paranoider, schießwütiger Irrer. Der die Band dazu brachte, stundenlang dieselben winzigen Stücke aufzunehmen. Und mit einer Schusswaffe herumzufuchteln, wenn Johnny streitsüchtig wurde.

Es war eine Zeit des Wahnsinns für alle Beteiligten. Aber irgendwie entstand dabei ein ziemlich herausragendes Album. „Do You Remember Rock and Roll Radio“, „Chinese Rock“ und „Rock N‘ Rock Hill School“ können sich mit allem im Ramones-Katalog messen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. „Leave Home“

Unbeeindruckt von der Tatsache, dass ihr Debütalbum nicht über Platz 111 der Billboard 200 hinauskam, kehrten die Ramones ins Studio zurück, um eine weitere Platte im exakt gleichen Stil aufzunehmen. Dieses Mal hatten sie jedoch ein etwas größeres Budget. Und etwas mehr Zeit, sodass „Leave Home“ am Ende deutlich besser klang als die erste Platte. Fast jeder Song hier ist ein absoluter Klassiker. Darunter „Gimme Gimme Shock Treatment“, „Pinhead“ und „You’re Gonna Kill That Girl“. Leider schnitt dieses Album noch schlechter ab als das erste und erreichte Platz 148.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. „It’s Alive“

Die Ramones waren auf dem absoluten Höhepunkt ihres Könnens, als sie 1977 eine Silvestershow im Londoner Rainbow Theatre spielten. Das Band lief, als sie 28 Songs in Windeseile durchspielten. Das Ergebnis ist „It’s Alive“, das definitive Dokument eines Ramones-Konzerts. Bis zu ihrem großen Abschied im Jahr 1996 hielten sie sich größtenteils an genau diese Show und streuten ein paar neue Songs ein. Aber nie wieder klangen sie so vital. Besonders nachdem Tommy im folgenden Jahr ausstieg. Es gibt viele Live-Alben der Ramones, aber dieses ist das einzige, das man wirklich braucht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. „Road to Ruin“

„Road to Ruin“ war das vierte Ramones-Album innerhalb von zwei Jahren. Auf diesem Album beschlossen sie, ihr Erfolgsrezept zu optimieren, in einem zum Scheitern verurteilten Versuch, einen Hit zu landen. Es gibt echte Gitarrensoli, Balladen und sogar ein wenig Akustikgitarre. Das Kalkül ging nicht wirklich auf. Das Album schaffte es nicht einmal in die Top 100. Aber wenn es auf der Welt Gerechtigkeit gäbe, wäre „I Wanna Be Sedated“ einer der größten Songs des Jahres 1978 geworden. Stattdessen landete Andy Gibb mit „(Love Is) Thicker Than Water“ und „Shadow Dancing“ zwei massive Hits.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. „The Ramones“

Um zu verstehen, wie revolutionär das erste Ramones-Album war, werfen wir einen Blick auf die Top-Songs des Landes im Monat seiner Veröffentlichung. „Disco Lady“ von Johnnie Taylor war die Nummer eins. Gefolgt von „Let Your Love Flow“ von den Bellamy Brothers, „Right Back Where We Started From“ von Maxine Nightingale und „Boogie Fever“ von den Sylvers. In diese musikalische Leere stießen vier Jungs aus Queens. Mit Lederjacken, einer schlechten Einstellung und zweiminütigen Liedern über Klebstoffschnüffeln, männliche Prostitution und willkürliche Gewalttaten.

Das Album wurde innerhalb weniger Tage in einem Studio in der Radio City Music Hall für nur 7.000 Dollar aufgenommen. „Die Tontechniker konnten nicht verstehen, was wir da taten“, erzählte Tommy Ramone kurz vor seinem Tod David Browne vom Rolling Stone. „Ich bin sicher, er dachte, er würde immer wieder nur einen Song aufnehmen.“

Die Platte sorgte für Aufsehen und erhielt großartige Kritiken. War aber kommerziell wenig erfolgreich. Das Label glaubte jedoch an die Band und ließ sie weiterhin Platten aufnehmen. Letztendlich war das alles, was wirklich zählte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1. „Rocket to Russia“

Als die Ramones im Sommer 1977 mit der Arbeit an Rocket to Russia begannen, war die Band zu einer gut geölten Maschine geworden. Sie waren drei Jahre lang ununterbrochen auf Tournee gewesen. Sie produzierten in rasendem Tempo erstaunliche neue Songs. Die wilden Eskapaden der Sex Pistols hatten die amerikanischen Medien gezwungen, sich mit der Punk-Bewegung zu befassen. Es bestand die Hoffnung, dass dies endlich das Album sein würde, das den großen Durchbruch für die Ramones bedeuten würde. Die Leadsingle „Sheena Is a Punk Rocker“ schaffte es tatsächlich in die Hot 100 und erreichte Platz 81. Für die meisten Bands ist das ein bescheidener Erfolg. Aber für die Ramones war es ein großer Erfolg.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sire gab der Gruppe ihr bisher größtes Budget. Es gab keinen Grund, warum Songs wie „Rockaway Beach“ und „We’re a Happy Family“ nicht zu Radiohits hätten werden können. Aus welchem Grund auch immer, das ist nicht geschehen. Die Platte landete auf Platz 49. Dies war ein schwerer Schlag für die Band. Nicht lange danach stieg Tommy Ramone aus, der das Touren und die endlosen Kämpfe hinter der Bühne leid war. Glücklicherweise lebte er lange genug, um zu sehen, dass sein letztes Album mit den Ramones als eines der besten Alben der 1970er anerkannt wurde.