Die 10 besten Auftritte der Aretha Franklin

In ihrer mehr als fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere stellte Aretha Franklin ihr unvergleichliches Gesangstalent in den unterschiedlichsten Kontexten unter Beweis. Ob sie nun das Publikum im Studio von Soul Train begeisterte. Für Präsidenten sang. Oder mit den vielen Stars zusammenarbeitete, die sie beeinflusst hatte. Ihre legendäre Stimmbandbreite, Kraft und emotionale Ausdruckskraft kamen immer glanzvoll zur Geltung. Hier sind 10 Beispiele für ihre Brillanz.

„Runnin‘ Out of Fools“ (1964)

Aretha Franklin war 22 Jahre alt und bereits 1964 eine bewährte Hitmacherin. Aber es sollte noch einige Jahre dauern, bis „Respect“ und „Think“ sie zur Queen of Soul machten. Und sie scheute sich nicht, jazzigere und bluesigere Gefilde zu erkunden. Etwa zu dieser Zeit entstand auch das älteste bekannte Live-Video von Franklin, das derzeit online verfügbar ist. Sie sang den jazzigen Song „Runnin‘ Out of Fools“ in einer Fernsehsendung. Es ist nicht klar, um welche Sendung es sich handelte. Sie lieferte eine atemberaubende Performance, während sie direkt in die Kamera blickte und mit der Gelassenheit, die ihre spätere Karriere prägen sollte, die dramatischen Höhen und Tiefen des Songs meisterte. Der Song, der einzige Singleauskopplung aus dem gleichnamigen Album, war damals ein moderater Hit und erreichte Platz 57 der Pop-Charts und Platz 30 der R&B-Charts.

„Do Right Woman, Do Right Man“ („The Merv Griffin Show“, 1967)

Im November 1967 stellte Talkshow-Moderator Merv Griffin seinem Publikum eine „ungewöhnliche junge Sängerin“ namens Aretha Franklin vor. Die in der Show auftrat, um ihr karrierebestimmendes Atlantic-Debütalbum „I Never Loved a Man the Way I Loved You“ zu promoten. „Do Right Woman, Do Right Man“ wurde von den legendären Country-Soul-Songwritern Chips Moman und Dan Penn geschrieben. Und war eine sparsame, elegische Klavierballade, die Franklin in ihrer Performance in der ‚Merv Griffin Show‘ in eine Meisterleistung in Sachen stimmlicher Zurückhaltung, Subtilität und dynamischer Kontrolle verwandelte. Der Song wurde nie so bekannt wie die viel berühmtere A-Seite. Aber Aretha verwandelte ‚Do Right Woman, Do Right Man‘ in einen Southern-Soul-Standard. In den folgenden Jahren nahmen alle, von Etta James über William Bell bis hin zu den Flying Burrito Brothers und Brenda Lee, ihre eigenen Versionen des Songs auf.

„I Say a Little Prayer“ („The Cliff Richard Show“, 1970)

Franklins Version des von Burt Bacharach und Hal David geschriebenen „I Say a Little Prayer“ stürmte 1968 die Hot 100. Und war einer von sechs Top-20-Hits, die sie allein in diesem Jahr landete. Zwei Jahre später brachte sie die Single in die „Cliff Richard Show“ und wippte im Takt, während sie sich durch die ekstatischen Liebeserklärungen des Songs rockte. In dieser Zeit war das Zusammenspiel zwischen Franklin und ihren Backgroundsängerinnen ein wichtiger Bestandteil ihrer Auftritte. Und das Trio aus zusätzlichen Sängerinnen sorgt hier für häufige Energieschübe, indem es Franklin nachahmt oder in zwitschernde Call-and-Response-Runden einsteigt. Als die blasende Hornsektion „I Say a Little Prayer“ zu einem ehrfürchtigen Ende bringt, lässt Franklin ein wenig Shimmy in ihre Schultern einfließen.

„Rock Steady“ („Soul Train“, Anfang der 70er-Jahre)

„Rock Steady“ ist eine der treibendsten Singles in Franklins Repertoire. Und passte daher perfekt zu ‚Soul Train‘, wo die Sängerin in erster Linie als Katalysator für die beeindruckenden Tanzbewegungen des Publikums fungierte. „Bewegt einfach eure Hüften mit Gefühl von einer Seite zur anderen“, fordert Franklin, und alle im Saal machen mit. Aber wenn man die Tänzer in der Nähe der Bühne beobachtet, sieht man, dass die Hüften nur der Anfang sind. Ellbogen und Knie springen, Finger schnippen, und ein unerschrockener Tänzer, vermutlich inspiriert vom wilden Beat des Schlagzeugers Bernard Purdie, streckt sich und springt in die Luft.

„Jimmy Lee“ (Detroit, 1987)

Aretha Franklin trat 1987 in ihrer Heimatstadt Detroit auf, als ihre Hit-Single „Jimmy Lee“ die Charts stürmte. Sie wurde auf der Bühne von niemand Geringerem als James Brown begleitet, und die beiden sangen abwechselnd eine mitreißende, kraftvolle Version von „Please, Please, Please“. Brown war auch auf der Bühne, als Franklin „Jimmy Lee“ sang, das sich schließlich zu einem kraftvollen Neo-Motown-Swing entwickelte. Doch bevor der Beat einsetzt, attackiert Franklin das mitreißende Intro mit einem wilden Knurren. Die Menge jubelt und Brown lächelt bewundernd.

„I Dreamed a Dream“ (Feier vor der Amtseinführung von Bill Clinton, 1993)

Bevor Bill Clinton sein Amt antrat, war Franklin eine von vielen Künstlern bei der Feier vor der Amtseinführung. Für diesen Anlass wählte sie eine besonders gefühlvolle Interpretation des Showstoppers „I Dreamed a Dream“ aus dem Musical „Les Miserables“, den sie einige Jahre zuvor auf ihrem Album „What You See Is What You Sweat“ veröffentlicht hatte. Es war ein bewegender, unvergesslicher Auftritt. Der von einem Kinderchor und einem Orchester begleitet wurde. Als sie fertig war, standen die Clintons auf und Bill warf Aretha einen Kuss zu.

„Nessun Dorma“ (Grammy Awards, 1998)

Franklins legendäre Karriere umfasste R&B, Rock, Funk, New Wave, Neo-Soul und House-Musik. Und an einem Abend im Jahr 1998 zeigte sie der Welt, dass es nur wenige Höhen gab, die ihre explosive Stimme nicht erreichen konnte. Luciano Pavarotti, Botschafter der hohen Kunst der Popmusik und wohl der beliebteste Opernsänger des späten 20. Jahrhunderts, hatte Halsschmerzen. Und musste seinen Auftritt mit „Nessun Dorma“ bei der 40. Grammy-Verleihung absagen.

Er hatte die Arie aus Puccinis „Turandot“ – damals bereits über 70 Jahre alt – zu seinem Markenzeichen gemacht. Nachdem Großbritannien eine Pavarotti-Aufnahme des Stücks zu einer Fußballhymne gemacht hatte (die Platz zwei der Charts erreichte), sang er es mit den Three Tenors auf allen ihren erfolgreichen Live-Alben und in einer Fernsehsendung, die weltweit von mehr als 1,4 Milliarden Menschen gesehen wurde. Mit nur 20 Minuten Vorwarnung sprang Aretha ein, nachdem sie das Lied Anfang der Woche bei einer MusiCares-Benefizveranstaltung zu Ehren des Tenors gesungen hatte. Ihre Darbietung erfüllte die italienische Arie mit jahrzehntelanger amerikanischer Soul- und Gospelmusik.

„(You Make Me Feel Like) a Natural Woman“ (VH1 „Divas“, 1998)

In der ersten Ausgabe der jährlichen VH1-Sondersendung „Divas“ trat Franklin neben einer beeindruckenden Besetzung mit Mariah Carey, Gloria Estefan, Celine Dion, Shania Twain und Carole King auf. Das Konzert war gespickt mit unvergesslichen Gesangsmomenten jeder einzelnen Sängerin. Aber das große Finale war ein herausragender Moment in der Pop- und Soulgeschichte.

Alle oben genannten Frauen standen nebeneinander und sangen einen der unvergesslichsten Hits von Franklin, „(You Make Me Feel Like) a Natural Woman“. Franklin begann den Auftritt, während eine lächelnde King, die den Song zusammen mit Gerry Goffin geschrieben hatte, neben ihr stand. Jede der anderen Diven sang abwechselnd ein paar Zeilen des Songs. Dion, Twain, Estefan, Carey und dann King improvisierten und schwebten neben einer Sängerin, die jede von ihnen direkt inspiriert hatte. Noch besser als der Gesangswettstreit in der letzten Minute des Songs ist Franklins kontinuierliche Präsenz, selbst während der Momente der einzelnen Diven. Sie wirft einen starken Schatten. Und ergänzt jede Zeile, die die anderen Frauen singen, mit Gesangsläufen.

„Touch My Body“ (Washington, D.C., 2008)

Aretha Franklin wird als eine der größten Sängerinnen aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Aber das heißt nicht, dass sie sich davor scheute, ein bisschen frechen Spaß zu haben, während sie ihr Können zeigte. 2008 überraschte sie das Publikum in Washington, D.C., mit einer Coverversion von Mariah Careys „Touch My Body“, einem Riesenerfolg aus demselben Jahr. Diese Live-Coverversion hat viele großartige Aspekte. Zum einen die Tatsache, dass sie überhaupt stattfand. Zum anderen, wie viel Spaß Franklin und ihr Publikum dabei hatten. Als die Pop-Hit-Erkennung einsetzte, spornten die Jubelrufe und das liebevolle Lachen über die schiere Kühnheit des Augenblicks Franklin dazu an, sich noch mehr auf die sexy Seite zu begeben. „Was auf der Bühne passiert, bleibt auch auf der Bühne“, sagte sie scherzhaft zu ihren Fans.

„(You Make Me Feel Like) a Natural Woman“ (Kennedy Center Honors, 2015)

Aktuelle Interpretationen von Vintage-Soul-Klassikern werden nicht oft viral, aber Franklin ist keine typische Performerin, und „(You Make Me Feel Like) a Natural Woman“ ist kein typischer Hit. Franklin lieferte 2015 eine mitreißende, gospelartige Version des Klassikers, um Carole King zu feiern, die den Song ursprünglich mitgeschrieben hatte. Ihre Stimme ist so explosiv wie eh und je, ein bisschen rauer als früher, aber das tut ihr keinen Abbruch. Nach drei Minuten vokaler Feuerwerk wirft Franklin ihren prächtigen Pelzmantel ab und stürzt sich in einen weiteren atemberaubenden Refrain. Am Ende des Songs hat Präsident Obama eine Träne vergossen, und King ist so überwältigt von Freude, dass sie vor Freude in die Luft boxen.