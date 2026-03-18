Ranking: Die 50 besten Songs von Aretha Franklin

Sie war eine der größten Stimmen aller Zeiten – Grund genug, einen Blick auf die 50 besten Songs Aretha Franklin im Ranking zu werfen. „Wenn Aretha singt, kommt die amerikanische Geschichte zum Vorschein“, sagte kein Geringerer als Präsident Barack Obama. Die stimmlichen Leistungen von Aretha Franklin haben einen großen Einfluss auf die moderne Soul-, Gospel-, R&B-, Dance-Musik und insbesondere den Rock gehabt. Beyoncé bezeichnet Franklins Stimme als „eine Gabe Gottes“. Mary J. Blige sagte: „Wenn es darum geht, sich durch Gesang auszudrücken, kann ihr niemand das Wasser reichen. Sie ist der Grund, warum Frauen singen wollen.“ Patti Labelle beschrieb Franklin schlicht als „die beste Sängerin der Welt“.

Franklins kraftvolle Stimme ist auf Aufnahmen aus ihrer fast 60-jährigen Karriere zu hören. Auf den Columbia-Alben der frühen 1960er Jahre interpretierte sie Standards von damaligen Stars wie Sinatra oder Nat King Cole und stand mit ihrer schieren Kraft ihren Begleitorchestern in nichts nach. Ihre klassischen Songs aus den 60er- und 70er-Jahren begleiteten die Bürgerrechtsbewegung und sind ein Paradebeispiel dafür, wie eine Sängerin ihre Zeit verkörpern und prägen kann. Wie die Dichterin Nikki Giovanni schrieb, „erhob Franklin ihre Stimme, um Fragen zu stellen, Kritik zu üben und zu sagen: Warum nicht? Wir werden es tun! Und sie gab einer ganzen Generation eine Stimme.“

Von da an fand Franklin in verschiedenen Genres eine Heimat: Dies ist nicht nur ein Beweis für die Vielseitigkeit ihrer Musik, sondern auch dafür, wie sehr diese die Welt geprägt hat. Anfang der 80er Jahre gelang ihr mit Luther Vandross der sanfte Übergang zum Funk-Pop und Quiet Storm, Mitte der 80er Jahre machte sie ein New-Wave-Makeover zum MTV-Star und zur Kollaborateurin von Eurythmics, Hip-Hop-Gruppen wie EPMD und Gang Starr bedienten sich für ihre Beats in ihren funky 70er-Jahre-Songs, 1994 machte „A Deeper Love“ machte sie zu einer Chartstürmerin und modernen House-Diva, eine Zusammenarbeit mit Lauryn Hill verband ihren Neo-Soul und 2014 coverte sie Adele auf elegante Weise. Hier sind nur 50 unverzichtbare Songs der größten Stimme, die die Popmusik je hervorgebracht hat.

Aretha Franklin: Die besten Songs im Ranking

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 50 Jump to It (1982) Der Titelsong von Franklins LP aus dem Jahr 1982 brachte sie mit Luther Vandross zusammen, gerade als er sich zu einem der führenden Singer-Songwriter/Produzenten der 1980er Jahre entwickelte. Mit ihrer ehemaligen Backgroundsängerin Cissy Houston und dem Bassisten Marcus Miller (einem regelmäßigen Begleiter von Vandross, der auch mit Miles Davis spielte) entstand einer der groovigsten Singles von Franklin. Sie singt die Ad-lib-Passage „shab-a-doo-da-dwee-da“ mit einer Kraft, die Charlie Wilson von der Gap Band neidisch machen würde, während Millers zähflüssige Basslinie den ganzen Track vorantreibt. „Ich habe die Basslinie mit meiner Bassgitarre gespielt und dann habe ich mir einen Synthesizer geholt und das Gleiche darüber gelegt, sodass man zwei Arten von Bässen hatte, die gleichzeitig dieselbe Basslinie spielten“, erzählte er 2015 der Red Bull Music Academy. Franklin hatte sich entschlossen, Vandross aufzusuchen, nachdem sie 1981 seine unvergleichliche Interpretation von „A House Is Not a Home“ gehört hatte. „Ich arbeitete zu Hause an (einer Version desselben Songs)“, sagte sie. „Ich sagte: ‚Aha, er war schneller als du!‘ … Da es außerdem eine Verwandtschaft und Ähnlichkeit im Stil gab, sagte ich: ‚Warum nicht (ihn produzieren lassen)? Er weiß offensichtlich, was er tut!‘“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 49 Try a Little Tenderness (1962) Diese Interpretation des Otis-Redding-Klassikers entstand vier Jahre vor dessen Version und zwei Jahre vor der von Sam Cooke (aus seinem beliebten Album „At the Copa“) Es besteht kaum ein Zweifel, dass beide Männer Aretha Franklins glühende Version zur Kenntnis genommen hatten. Die Aufnahme erinnert an die Nummer-1-Hitversion der Platters von „Smoke Gets in Your Eyes“ aus dem Jahr 1958 in einem Arrangement von Robert Mersey, „der mich mit den besten Musikern der Stadt umgab“, erzählte Franklin ihrem Biografen David Ritz. „Seine Arrangements waren extrem üppig, und das gefiel mir.“ Aretha sang den Song bei ihrem ersten Fernsehauftritt in der Teenager-Sendung „American Bandstand“. Es war kein Hit, aber sie war auf dem Weg nach oben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 48 Rolling in the Deep (The Aretha Version) (2014) Auf Franklins 41. und letztem Album „Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics“ kehrte die Legende zurück, um der aktuellen Generation von Gesangstalenten eine letzte Lektion zu erteilen. Franklin coverte auf ihrem 2014 erschienenen Album alle von den Supremes bis zu Alicia Keys, aber es war ihre Interpretation von Adeles Starhit „Rolling in the Deep“, die alle Aufmerksamkeit auf sich zog, zum Nummer-1-Dance-Hit wurde und der Welt zeigte, dass ihre Herrschaft noch nicht vorbei war. Franklin hatte nichts als Liebe für die jüngere Diva übrig: „Sie ist eine wirklich gute Songwriterin mit sehr tiefgründigen Texten“, sagte sie Rolling Stone. „Sie hat etwas zu sagen und drückt es etwas anders aus als die Norm.“ „Deep“ war zwar Adeles erster Nummer-1-Hit, aber auch für Franklin war er etwas Besonderes: Es war ihre 100. Single, die es in die Billboard R&B-Charts schaffte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 47 Spanish Harlem (1971) „Spanish Harlem“ ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Aretha einen bekannten Song neu interpretieren konnte. In der Version von Ben E. King war es eine romantische Rumba, die 1961 ein großer Hit wurde. Mit einem Riff im Stil eines Blaxploitation-Films und einer subtilen Umschreibung des Textes („There is a rose in Spanish Harlem“ wird zu „There’s a rose in black at Spanish Harlem“) modernisiert Aretha den Song für die Bürgerrechtsära. In ihren Händen (und denen von Dr. John, der bei der Session am Klavier saß) spürt man die Hitze, die auf den Straßen Harlems lastet, so wie es die Songschreiber – das ungewöhnliche Duo Phil Spector und Jerry Leiber – wohl beabsichtigt hatten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 46 A Rose Is Still a Rose (1998) Aretha Franklin demonstrierte ihre bemerkenswerte Wandlungsfähigkeit mit diesem von Lauryn Hill geschriebenen Titel. Achtunddreißig Jahre nach der Veröffentlichung ihrer ersten Columbia-Single machte sie die aufstrebenden Neo-Soul-Sänger auf sich aufmerksam und landete einen Top-30-Hit. Unbeeindruckt von dem bösartigen, zeitgenössischen Rap-Beat, den Hill komponiert hatte, scattet Franklin cool, zeigt ihr gesamtes Stimmvolumen und beweist sogar, dass sie die aktuelle Slangsprache beherrscht, wenn sie von einer Frau singt, die „tossin’ and flossin’“ ist. Die Single stieg auf Platz 43 der Hot 100 ein, hoch genug, dass Clive Davis Franklin anrief, um ihr die gute Nachricht mitzuteilen. „Ich war in der Küche, als er anrief“, erinnert sie sich laut Aretha Franklin: The Queen of Soul. „Was ich bei den Grammys gesungen habe (als Ersatz für den Opernsänger Luciano Pavarotti), war nichts im Vergleich zu dem hohen Ton, den ich getroffen habe, als er mir sagte, wo mein Song kommt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 45 People Get Ready (1968) Unzählige Musiker haben den vielleicht berühmtesten Song von Curtis Mayfield gecovert, aber Aretha Franklin verlieh ihm eine neue Gospel-Intensität. Mayfield schrieb ihn 1964 als Hommage an die „I Have a Dream“-Rede von Martin Luther King Jr. sowie an andere entscheidende Ereignisse der Bürgerrechtsbewegung – seine Aufnahme mit den Impressions aus dem Jahr 1965 war ein wichtiger Moment für das soziale Bewusstsein in der Soulmusik. Franklins Version, die als Albumausschnitt für „Lady Soul“ aufgenommen wurde und später Teil ihres Konzertrepertoires wurde, beginnt mit einer Fanfare, die im Original nicht vorhanden ist. „I believe … I believe“, singen sie und ihre Begleitgruppe The Sweet Inspirations. Dann schließt sie mit einer wiederholten Bekräftigung: „You just thank the Lord!“, während ihre Stimme in die Höhe steigt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 44 First Snow in Kokomo (1972) Dieses bewegende, sehr persönliche Original aus „Young, Gifted and Black“ ist fast einzigartig in Franklins Œuvre, da es keinen Groove hat. Es beschreibt einen ungewöhnlich entspannten Besuch in der Heimatstadt ihres langjährigen Lebensgefährten Ken Cunningham in Indiana. Die Stimmung ist ruhig, vor allem dank Donny Hathaways subtiler Orgelbegleitung, und Franklins Optimismus ist ansteckend, während sie die Szene beobachtet. „Ich fühlte mich bereit dafür“, singt sie. „War es möglich? Ja, ich konnte es tun.“ In der zweiten Hälfte stellt sich Aretha das Schicksal der Besucher vor, die sie in dieser häuslichen Fantasie sieht, die so emotional weit von ihrem eigenen Leben entfernt ist. ‚Letztendlich‘, vermutete ihre Schwester Carolyn, „war es so etwas wie ein Märchen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 43 Who’s Zoomin’ Who? (1985) Diese brodelnde Flirt-Chronik aus dem gleichnamigen Hit-Album von 1985 entstand aus einem Telefonat zwischen Franklin und dem Produzenten Narada Michael Walden. „Ich fragte sie: ‚Gehst du abends aus? Was machst du so?‘, weil wir uns noch nicht wirklich kannten“, erzählte Walden 2006 dem Soundingenieur-Magazin Mix. „Sie sagte: ‚Oh, manchmal gehe ich aus, in einen Club, dann sehe ich jemanden, den ich mag, und er sieht mich und ich sehe ihn. Es ist wie: Wer zoomt hier wen?‘“ Obwohl der Songtext aus einem freundschaftlichen Gespräch entstand, zögerte Franklin zunächst, ihn aufzunehmen. „Es war die erste Aufnahme, die sie seit dem Tod ihres Vaters einige Jahre zuvor gemacht hatte, also kehrte sie gerade erst ins Studio zurück“, erinnert sich Walden. „Und es war einfach wunderschön, mit ihr dort zu sein – im United Sound in Detroit.“ Der Song schaffte es schließlich in die Top 10 der Billboard Hot 100 und führte die Hot Dance Club Play Charts an, obwohl es kein Musikvideo dazu gab.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren 42 Soul Serenade (1967) Die meisten Songs auf Franklins erstem Atlantic-Album wurden entweder von Franklin und ihrem damaligen Ehemann Ted White ausgewählt oder von Franklin selbst geschrieben. Aber einer, den Jerry Wexler einbrachte, war „Soul Serenade“, geschrieben von Luther Dixon und Atlantics Saxophonisten King Curtis – „ein schlanker und gemeiner Tenorsaxophonist, der sowohl Jazz als auch R&B spielen konnte“, so Wexler. „Soul Serenade“ war 1964 ein Top-5-R&B-Hit für Curtis gewesen, und er spielte auch bei den Aufnahmen zu „I Never Loved a Man the Way I Love You“ mit, wo er, der vor allem für sein Honken und Schreien bekannt war, seine fließende Lyrik über luftige Gitarrenklänge zur Geltung bringen konnte. Franklins Version, die am 15. Februar 1967 aufgenommen wurde, verlagerte den Schwerpunkt auf das Zusammenspiel zwischen ihrem Klavier und Spooner Oldhams E-Keyboard. Der Song begann mit Lounge-Jazz, der an ihre Aufnahmen für Columbia anknüpfte, und entfaltete dann eine leichtfüßige Interpretation von Soul-Power. „I want to be free to fly away“, sang sie und machte diesen Song – wie so viele auf dem Album – zu einer Erklärung ihrer Absichten. Ein Jahr später wurde Curtis auf Drängen von Wexler Franklins musikalischer Leiter für ihre Live-Shows, eine Rolle, die er bis zu seinem Tod 1971 innehatte.