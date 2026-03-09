Die 10 besten Musicals aller Zeiten

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Broadway verbindet den Reiz von Live-Musik mit dem fesselnden Erzählen von Geschichten und der Dramatik eines Films oder einer TV-Show, und wenn beides mit unglaublicher Sorgfalt und Sensibilität umgesetzt wird, kann die Kombination zu etwas Transformativem führen. Welches ist das beste Musical aller Zeiten?. Hier sind die Ergebnisse.

„West Side Story“

Die Leidenschaft und Rebellion von „West Side Story“ wirken bis heute nach. Das Musical, eine Interpretation von „Romeo & Juliet“ aus der Perspektive verfeindeter Teenager-Gangs, debütierte 1957 am Broadway und fühlt sich mit jeder Wiederaufnahme und Tournee weiterhin frisch an.

Die innovative Show veränderte die Art und Weise, wie Musicals inszeniert wurden, und brach mit Regeln der Choreografie und des Erzählens. Einer ihrer aufregendsten Beiträge sind jedoch die Liedtexte von Stephen Sondheim, der mit dem Erfolg der Show seinen Durchbruch hatte und später einige der anspruchsvollsten, bewegendsten und ikonischsten Werke des Theaters schrieb.

„Jesus Christ Superstar“

Ursprünglich als Konzeptalbum veröffentlicht, erzählte die Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice die Geschichte der letzten Lebenswoche Jesu auf die denkbar siebzigerhafteste Weise neu. Das kontroverse Musical, das 1970 debütierte, stellte die Spannung zwischen Jesus und Judas auf moderne Weise heraus, so laut und provokant wie die Rockmusik an der Chartspitze und die Jugendkultur, die damals ein neues Jahrzehnt einläutete.

„Les Misérables“

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Victor Hugo ist das Musical „Les Miz“ zu einem häufig wiederaufgeführten Broadway-Klassiker geworden, der die Geschichte der Französischen Revolution nacherzählt.

Die Geschichten von Figuren wie Javert, Fantine und Éponine werden mit Feingefühl erzählt und von einigen der epischsten, explosivsten Balladen und Nummern des Theaters untermalt, die die Unmittelbarkeit der Bewegung und des Klassenkampfes im Frankreich des 19. Jahrhunderts widerspiegeln.

„Tommy“

Die Broadway-Adaption der epischen Rockoper „Tommy“ von The Who aus dem Jahr 1969 verlieh der Geschichte eines tauben, stummen und blinden Jungen neues Leben, der sich als Flipper-Zauberer entpuppt. Sie schloss die losen Enden des mehrdeutigeren Albums und brachte die klassische Rockoper der Sechziger in die Neunziger. Bei den Tony Awards gewann Pete Townshend schließlich eine Trophäe für die Beste Originalmusik.

„Cabaret“

Angesiedelt im schäbigen Kit Kat Klub während des Aufstiegs der Nazi-Macht in Berlin, konzentrierte sich „Cabaret“ von Kander und Ebb auf die Geschichte von Sally Bowles und Cliff Bradshaw, einer englischen Künstlerin und einem amerikanischen Schriftsteller, die sich im Klub begegnen. Wachsende Unruhe bedroht ihre Beziehung, während die beschwingten, flamboyanten Darbietungen unter der Leitung des Conférenciers die eskapistischen Gefühle der mit dem Nachtclub Verbundenen vorantreiben.

Die Show kam ursprünglich 1966 an den Broadway, doch ihre 1998er-Wiederaufnahme unter der Konzeption und Regie von Sam Mendes wurde zur ikonischsten Inkarnation, ließ die Sterne von Natasha Richardson und Alan Cumming heller strahlen und wurde zugleich zur drittlängsten Broadway-Wiederaufnahme aller Zeiten.

„Rent“

„Rent“ leitete eine neue Art von Theatererlebnis ein und spiegelte die Gesundheits- und Geldkrisen der späten Achtziger und frühen Neunziger wider. Basierend auf der Oper „La Bohème“ und angesiedelt im East Village von New York City, erzählte es die Geschichte einer vielfältigen Gruppe von Freunden und Künstlern, die mit Inspiration, HIV/AIDS und dem Bezahlen der Miete ringen.

Jonathan Larsons einfallsreiches Buch, seine Musik und Liedtexte setzten einen neuen Maßstab dafür, wie Musiktheater klingen konnte, und schufen ein Pop-Rock-Musical, das radiotauglich war und neue Generationen potenzieller Fans ansprach.

„The Rocky Horror Show“

Die Filmadaption von „Rocky Horror“ ist zu einer der bekanntesten Versionen der Geschichte des süßen Transvestiten Dr. Frank N. Furter und seines unheimlichen Hauses geworden, das das brave Paar Brad und Janet in seinen Bann zieht, doch im selben Jahr, in dem der Film an den Kinokassen floppte, führte die Bühnenversion in New York City nur ein kurzes Leben.

Vor 1975 war „The Rocky Horror Show“ in London und Los Angeles ein Hit gewesen, sodass es schien, als seien die New Yorker Zuschauer bereit für das extravagant-skurrile Sci-Fi-Abenteuer. Wie die Filmadaption brauchte auch die Bühnenversion einige Zeit, um zum Kultfavoriten zu werden, kehrte 2000 an den Broadway zurück und präsentierte eine Reihe von Prominenten in den klassischen Rollen, darunter Joan Jett, Sebastian Bach, Luke Perry, Dick Cavett und weitere.

„Hamilton“

Es ist selten, dass eine Broadway-Show seit ihrer Premiere 2015 weltweit eine solche Reichweite erzielt wie „Hamilton“, doch die kraftvolle Neuerzählung eines weniger bekannten Gründervaters der Vereinigten Staaten aus der Perspektive einer Einwanderergeschichte mit einer überwiegend nicht-weißen Besetzung war beispiellos.

Lin-Manuel Miranda knüpfte nahtlos an sein erfolgreiches Debüt-Musical „In the Heights“ mit einer noch größeren Geschichte an und gewann schließlich einen Pulitzer-Preis sowie zahlreiche Auszeichnungen, darunter Grammys und Tonys, während der Soundtrack ebenfalls ein Charterfolg wurde – eine weitere Seltenheit im Theater.

„Guys and Dolls“

Angesiedelt in einer rauen Unterwelt des Glücksspiels, trägt „Guys and Dolls“ einen bemerkenswerten Sinn für Humor und Charme in sich. Es wurde ursprünglich 1950 am Broadway uraufgeführt und ist seither nahezu in jedem Jahrzehnt zurückgekehrt, mit Darstellern von Vivian Blaine in der Originalproduktion über Nathan Lane und Peter Gallagher in der Wiederaufnahme von 1992 bis zu Oliver Platt und Lauren Graham in der Wiederaufnahme von 2009.

„A Chorus Line“

„A Chorus Line“ ist der Meta-Broadway-Hit der Siebzigerjahre, der die Geschichten von Tänzern beleuchtet, während sie sich auf ein Vorsprechen vorbereiten und ihre persönlichen Hintergründe erkunden.

1976 war die Show bei den Tony Awards nahezu ein Durchmarsch und gewann als Bestes Musical, für die Beste Choreografie sowie in Schauspielkategorien. Zudem erhielt sie den Pulitzer-Preis für Drama. Ihre ursprüngliche Laufzeit wurde zu einer der längsten in der Geschichte des Broadway und wurde nur von „Cats“ übertroffen.