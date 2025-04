Die 10 besten Songs von Rod Stewart

10. „Young Turks“

Im frühen 20. Jahrhundert lehnten sich die „Jungtürken“ gegen die Monarchie in der Türkei auf. Und leiteten die Zweite Verfassungsära ein. Ein entscheidender Moment in der türkischen Geschichte. In Rod Stewarts Lied „Young Turks“ von 1981 singt er an keiner Stelle die Worte „Young Turks“. Nichts darin bezieht sich auch nur im Entferntesten auf die Türkei. Stattdessen singt er „Young Hearts“. Dies hat im Laufe der Jahre zu einiger Verwirrung geführt.

Es ist auch ein entscheidender Moment in Rods Karriere. Es zeigte, dass er ein echter Hitmacher der 1980er Jahre geworden war. Und kein Dinosaurier aus den Siebzigern, der sich nicht an die New-Wave-Ära anpassen konnte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die 10 besten Songs von Rod Stewart

9. „The First Cut Is The Deepest“

Der sehr junge Cat Stevens schrieb 1965 „The First Cut Is the Deepest“. Und sah, wie der Soulsänger P.P. Arnold zwei Jahre später einen Hit daraus machte, kurz bevor es auf seiner zweiten LP New Masters erschien.

Zehn Jahre später veröffentlichte Rod Stewart seine eigene Version des Liedes. Das Lied über den frühen Liebeskummer schoss weltweit in den Charts nach oben. Und ist seither ein wichtiger Bestandteil seines Live-Repertoires. Im Jahr 2003 nahm Sheryl Crow ihre eigene Version des Liedes auf. Die ebenfalls ein Hit wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Die 10 besten Songs von Rod Stewart

8. „I Was Only Joking“

Rod Stewart gibt nie an, welchen beleidigenden Spruch er gemacht hat, um seine Geliebte zu verärgern. Aber es klingt, als wäre es ziemlich schlimm gewesen. „Was ich tue, muss falsch sein“, singt er in „I Was Only Joking“. „Ich schütte mein Herz in einem Lied aus. Stehe zu meinem Wohlstand. Damit die ganze verdammte Welt es sieht.“

Der Song von 1977 war die B-Seite von „Hot Legs“ und zeigte seine verletzliche Seite. Es war ein Riesenerfolg. Und überzeugte hoffentlich seine Angebetete davon, dass er tatsächlich nur Spaß gemacht hatte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. „You’re in My Heart“

Rod Stewart beherrschte Ende der 1970er Jahre das Radio vollständig. Er war eine Single-Maschine, die Disco-, Rock- und sanfte Balladen produzierte, die auf allen möglichen Plattformen funktionierten.

Diese sanfte Ode an die „großbusige Dame mit dem holländischen Akzent“ erreichte 1978 Platz vier der Hot 100. Er sang über seine Freundin Brett Ekland. Und erklärte, dass seine Liebe zu ihr „unermesslich“ sei, obwohl „die Anziehung rein körperlich war“. Etwa ein Jahr später trennten sie sich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. „Sailing“

Der 1975 von Gavin Sutherland geschriebene Song war in Europa ein Riesenerfolg. Er verkaufte sich allein in England über eine Million Mal. Aus welchem Grund auch immer, in Amerika kam der Song nicht an und landete auf Platz 58. Aus diesem Grund spielt er ihn in den USA nur selten. Wenn er ihn jedoch in anderen Ländern spielt, singt das Publikum jedes Wort mit.

5. „Hot Legs“

Manche Songs haben eine versteckte Bedeutung, die man erst nach jahrelangem Studium vollständig versteht. Und dann gibt es Songs wie „Hot Legs“, bei denen im Grunde alles, was man wissen muss, im Titel steht.

Das Lied handelt von einer Frau mit tollen Beinen, die zufällig um 3:45 Uhr morgens auftaucht, um Rod Stewart mit etwas spätabendlichem Sex zu überraschen. „Heiße Beine, du machst mich fertig“, singt er. „Hot Legs, du kannst schreien und rufen. Heiße Beine, bist du noch in der Schule?“ Das Letzte ist eine sehr relevante Frage. Aber er scheint nicht auf eine Antwort zu warten, bevor er zur Sache kommt. In den 1970er Jahren war das noch anders.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. „The Killing of Georgie“

Die Schwulenrechtsbewegung steckte 1976 noch in den Kinderschuhen, als Rod Stewart „The Killing of Georgie“ veröffentlichte. Nur sehr wenige Mainstream-Pop-Acts schrieben Songs über dieses Thema. Aber Stewart hatte einen homosexuellen Manager und Publizisten und wollte über deren Kämpfe schreiben.

„The Killing of Georgie“ handelt von einem schwulen Mann, der von seinen Eltern aus dem Haus geworfen wird. Er findet eine Gemeinschaft in New York, wird aber eines Nachts nach einer Broadway-Show von einer Straßengang getötet. Es ist einer von Stewarts besten Texten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. „Reason to Believe“

Rod Stewart veröffentlichte 1971 seine Coverversion von Tim Hardins „Reason to Believe“ als Single. Aber die Discjockeys drehten die Platte um und begannen stattdessen, die B-Seite zu spielen. Etwas über eine Affäre mit einer Frau namens Maggie. Wie auch immer, seine Coverversion von „Reason To Believe“ erregte erst zwei Jahrzehnte später viel Aufmerksamkeit, als er ein MTV Unplugged-Special aufzeichnete. Und damit zurückkam. VH1 spielte es in Dauerschleife. Plötzlich war der Song ein Riesenerfolg, ohne dass die nervige B-Seite alle ablenkte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. „Mandolin Wind“

Dieses zärtliche Liebeslied aus Every Picture Tells a Story war nie eine Single und wurde von den vielen Hits überschattet, die Stewart in dieser Zeit solo und mit den Faces landete. Aber rückblickend ist klar, dass es eines seiner schönsten Lieder dieser Ära war. Es handelt von einem Mann, der seine Liebe vermisst, nachdem sie gemeinsam einen schrecklichen Winter überstanden haben. Wie der Titel schon sagt, ist in dem Lied viel Mandoline zu hören. Abgesehen von einem einzigen Auftritt im Jahr 2010 hat er es seit 1993 nicht mehr gespielt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1. „Maggie May“

1961 ging der Teenager Rod Stewart mit ein paar Kumpels zum Beaulieu Jazz Festival. Dort traf er eine ältere Frau, die ihm in einem Bierzelt seine Unschuld raubte. „Wie viel älter, kann ich nicht genau sagen“, schreibt er in seinen Memoiren Rod: The Autobiography aus dem Jahr 2012. „Aber alt genug, dass sie von der Wimpernschlag-Kurzweiligkeit der Erfahrung schwer enttäuscht war.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Erinnerung kam ihm zehn Jahre später wieder, als er ‚Maggie May‘ schrieb. Eine stark fiktionalisierte Erfahrung der ersten sexuellen Begegnung. Es wurde sein erster großer Hit und ist bis heute sein Markenzeichen. Rod hat keine Ahnung, ob die echte Maggie May wusste, dass das Lied von ihr handelt.