Phil Collins endlich wieder in der Öffentlichkeit – so geht es ihm

Was ist, wenn Schauspieler während einer Sexszene erregt sind?

Gesundheitlich geht es Phil Collins schon seit einiger Zeit nicht mehr gut. Dass er nun lange nicht mehr bei Veranstaltungen gesichtet wurde, deuteten viele als schlechtes Zeichen. Am Wochenende ließ sich der Sänger aber wieder blicken und war dabei offenbar gut gelaunt.

Jill Collins, die Ex-Frau des Schlagzeugers und mit Collins von 1984 bis 1996 verheiratet, teilte ein Foto von ihnen zusammen mit Rod Stewart und dessen Frau Penny Lancaster im Buckingham Palace, wo sie das 50-jährige Jubiläum der Hilfsorganisation „The King’s Trust“ feierten.

„Trotz der sintflutartigen Regengüsse, die die Feierlichkeiten nicht trüben konnten, waren Phil und ich sehr stolz und geehrt, dabei zu sein und etwas Zeit mit König Charles zu verbringen, der sich aufrichtig zu freuen schien, Phil zu sehen, der vor 40 Jahren der allererste Botschafter der Organisation und schon davor Treuhänder war!“, schrieb Jill auf Instagram.

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Jill schrieb außerdem, dass sie und ihr ehemaliger Gatte gemeinsam an einer Auktion zugunsten von The King’s Trust arbeiteten. „Wir spenden Hunderte von Gegenständen aus unseren persönlichen Archiven, wobei 100 Prozent des Erlöses „The King’s Trust“ zugutekommen. Wir bitten auch andere, ganz besondere persönliche Gegenstände zu spenden.“

Sie fügte hinzu, dass Phil Collins eigens für die Aktion ein T-Shirt entworfen habe, dessen Verkaufserlös ebenfalls vollständig an die Hilfsorganisation gehe.

Gesundheitszustand von Phil Collins

Im Januar gab der einstige Genesis-Frontmann ein ausführliches Update zu seinem Gesundheitszustand. In einem Gespräch mit dem BBC-Podcast „Eras“ erklärte er, „ein paar schwierige, frustrierende Jahre“ hinter sich zu haben, ausgelöst durch fünf separate Operationen am Knie.

„Ich habe eine 24-Stunden-Pflegekraft, die darauf achtet, dass ich meine Medikamente so einnehme, wie ich es sollte“, sagte er. „Ich hatte Probleme mit meinem Knie … alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen.“

Seit inzwischen 15 Jahren kämpft Collins mit schweren Nervenschäden, die auf Verletzungen während der Genesis-Reunion-Tour 2007 zurückzuführen sind. Notwendige Operationen hatten als Nebenwirkung zur Folge, dass er das Gefühl in seinen Fingern verlor und weder Schlagzeug spielen noch Besteck richtig halten kann. Zusätzlich entwickelte er mit dem so genannten Fußheberausfall auch eine Gangstörung, ist beim Laufen auf eine Hilfe angewiesen. Auf Tour saß Collins bis zu seinem endgültigen Live-Rückzug im Sitzen.