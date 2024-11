Rod Stewart verkauft fünf seiner Sportwagen, weil ihn Schlaglöcher aufregen

Seit 2016 lebt Rod Stewart mit seiner Ehefrau in Essex bei London und scheint mit den umliegenden Straßen ziemlich unzufrieden zu sein. So kündigte der Musiker nun auf seinem Instagram-Account an, sich derzeit auf der Suche nach neuen Besitzer:innen für seine „fünf wunderschönen Hybridsportwagen“ zu befinden – und das wegen der Schlaglöcher in seiner Umgebung.

Rod Stewarts Vorliebe für teure Autos

In dem besagten Instagram-Beitrag posiert Rod Stewart neben drei Ferraris und zwei Lamborghinis. In der dazugehörigen Bildunterschrift erklärt der 79-Jährige, bereits seit Jahrzehnten eine Schwäche für teure Autos gehabt zu haben: „Ich fahre diese kultigen italienischen Autos seit den 70er-Jahren, und ich liebe und verehre sie.“ Doch die Liebe scheint nicht größer als die Schlaglöcher auf seiner Straße zu sein. Zwar sei er „extrem glücklich und ewig dankbar, Inhaber dieser fünf wunderschönen Hybridsportwagen zu sein, die meiner Meinung nach wahre ‚Kunstwerke‘ sind“, doch müsse er sich wahrscheinlich trotzdem von den fünf „ikonischen italienischen“ Sportwagen trennen.

Der Post sei jedoch nicht dafür gedacht, potenzielle Käufer:innen anzusprechen, sondern vielmehr, um sich bei seinen Fans zu bedanken: „Dieser Beitrag ist für meine Fans – vielen Dank, da ihr der einzige Grund seid, warum ich sie besitze.“ Auch für eventuelle Hater dieses Beitrags hat Stewart eine Message: „Und an alle Trolle… macht euch keine Mühe; ich lese nie die Kommentare.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bereits vor einem Jahr teilte Rod Stewart seine Abneigung gegenüber den Schlaglöchern auf seinem Instagram-Profil. Damals zeigte er sich noch motiviert, den Störfaktor selbst zu beheben. So packte der Musiker zur Schaufel, um die Löcher eigenhändig zu stopfen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rod Stewart denkt über sein Leben nach

Der Musiker scheint nicht nur über seine Sportwagen nachzudenken, sondern auch über die Endlichkeit seines eigenen Lebens. So erklärte Stewart im Juli gegenüber „The Sun“, angesichts seines im Januar 2025 bevorstehenden 80. Geburtstags über seine verbleibende Zeit zu reflektieren: „Ich bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind, aber ich habe keine Angst. Wir müssen alle irgendwann sterben, also sitzen wir alle im selben Boot.“

Hinzukommend würde diese Einstellung bei dem „I am Sailing“-Sänger zur Wertschätzung der kommenden Jahre führen: „Ich werde die letzten paar Jahre so gut wie möglich genießen. Ich sage ein paar – wahrscheinlich noch 15. Das kann ich locker schaffen.“