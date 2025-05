Die 10 gruseligsten Songs aller Zeiten

Ob Angst und Böses das Markenzeichen eines Künstlers sind, wie bei Alice Cooper oder Black Sabbath, oder ob die Verwendung oder Interpretation in der Popkultur dazu führt, dass die Musik eine neue Bedeutung erhält. Zahlreiche Klänge in der Rock-, Pop- und Rap-Geschichte haben bei den Zuhörern Angst ausgelöst.

10. The Doors, „The End“

Jim Morrison verwandelte mit seinem langen, wilden und spontanen „The End“ eine griechische Tragödie in einen schlechten psychedelischen Trip. Das Lied lässt die Band in einen ödipalen Kaninchenbau fallen. Mit einigen gesprochenen Worten des mysteriösen Sängers in der zweiten Hälfte, in der ein Erzähler droht, seinen Vater zu töten und seine Mutter zu „ficken“. Das Lied wurde in der kurzen Zeit, in der die Doors die Hausband im legendären Veranstaltungsort Whisky a Go Go waren, ausgearbeitet. Und führte schließlich dazu, dass sie gefeuert wurden.

9. Pink Floyd, „Careful With That Axe, Eugene“

Die berühmte B-Seite von Pink Floyd aus dem Jahr 1968 ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Darbietung mehr Angst auslösen kann als das eigentliche Thema. In dem Lied flüstert David Gilmour den Titel des Liedes und nur ein paar andere Zeilen zwischen Roger Waters‘ wahnsinnigen, markerschütternden Schreien über der dröhnenden, hypnotischen Musik.

8. Black Sabbath, „War Pigs“

„War Pigs“ ist mit Sicherheit einer der bekanntesten Songs und Gitarrenriffs von Black Sabbath. In dem Lied befasst sich die Band mit dem Bösen und dem Krieg. Und verwendet dabei Bilder von Hexerei und Zauberei. Der Song hieß ursprünglich ‚Walpurgis‘, was der Name des Hexensabbats ist.

7. Alice Cooper, „Ballad of Dwight Fry“

„The Ballad of Dwight Fry“ ist verstörend und deprimierend und ein Meisterwerk von Alice Coopers Fähigkeit, Glam-Theater mit Hard Rock zu verbinden, um etwas wirklich Schreckliches zu erschaffen. ‚Dwight Fry‘ wird aus der Perspektive eines Mannes erzählt, der in einer Nervenheilanstalt gefangen ist. Und der Zuhörer hört erst von ihm, nachdem ein junges Mädchen ihre Mutter gefragt hat, wann ihr Vater nach Hause kommen wird. Coopers verzweifelte Schreie „Ich muss hier raus!“ in der Mitte des Liedes machen den Track umso eindringlicher.

6. Suicide, „Frankie Teardrop“

Suicides „Frankie Teardrop“ folgt dem 20-jährigen Titelcharakter von seinem Job in der Fabrik bis zu seinem Zuhause, wo er seine Frau, sein Kind und sich selbst mitten in einem Nervenzusammenbruch aufgrund seines verarmten Lebens tötet. Das karge, klaustrophobische Lied ist eine albtraumhafte Erzählung, die durch Alan Vegas Schreie während des mörderischen Höhepunkts noch schrecklicher wird. Das Lied diente als bedeutende Inspiration für Bruce Springsteens Nebraska.

5. Alice Cooper, „Steven“

Die Figur Steven steht im Mittelpunkt von Coopers Album Welcome to My Nightmare aus dem Jahr 1975. Er ist entweder ein Kind oder ein Mann mit der Mentalität eines Kindes, dessen Albträume in den Liedern erforscht werden. Er taucht im Laufe mehrerer Veröffentlichungen von Cooper auf. Aber das Lied „Steven“ ist die unheimlichste Erkundung der Stimmen in seinem Kopf.

4. Mike Oldfield, „Tubular Bells“

Der Prog-Rock-Klassiker von 1973 ist ein einfaches, bewegendes Stück Klaviermusik, das durch seine Verwendung erschreckend wirkt. Die ersten Klaviertöne von „Tubular Bells“ wurden in dem legendären Horrorfilm „Der Exorzist“ verwendet, was dem Lied im selben Jahr seiner Veröffentlichung ein gespenstisches neues Leben einhauchte.

3. The Beatles, „Revolution 9“

Die avantgardistische Soundcollage „Revolution 9“ war der experimentellste Titel der Beatles und mit über acht Minuten auch ihr längster offiziell veröffentlichter Song. Er hat einen dunklen Platz in der Geschichte, da er als Inspirationsquelle für den mörderischen Sektenführer Charles Manson galt, der viele der Beatles-Songs auf The White Album als Vorhersage eines bevorstehenden Rassenkriegs zwischen schwarzen und weißen Amerikanern interpretierte.

2. Bloodrock, „D.O.A.“

Das düstere Lied „D.O.A.“ von Bloodrock wird aus der Perspektive von jemandem erzählt, der gerade einen Flugzeugabsturz überlebt hat. Im Hintergrund sind Sirenen zu hören, während der Erzähler die blutige Szene um sich herum wahrnimmt.

1. Black Sabbath, „Black Sabbath“

Der gleichnamige Song von Black Sabbath, der einst von Rob Halford von Judas Priest als „bösester Track“ des Metal bezeichnet wurde, begründete Heavy Metal als düsteres neues Subgenre des Hard Rock.

Der gruselige, furchterregende Song über Satan, der die Menschheit vernichtet, wurde von einem unheilvollen Ereignis inspiriert. Geezer Butler erlebte, wie eine Schattengestalt in seinem Zimmer lauerte. Alles, nachdem Ozzy Osbourne ihm ein Buch über Hexerei geschenkt hatte. Am nächsten Tag war das Buch verschwunden.