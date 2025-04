Gibt es bald Hologramm-Konzerte von Black Sabbath?

Noch haben Black Sabbath eine Kleinigkeit zu erledigen. Im Juli steht ihr wirklich letztes Konzert an, ein Metal-Live-Event ohne Vorbild. Doch die Zukunft der Band will schon jetzt diskutiert werden. Und da könnten die Briten ähnliche Wege beschreiten wie ABBA.

Wie „Metal Hammer“ meldet, wurde der Vorschlag einer Hologramm-Konzertreihe bereits an Sharon Osbourne weitergegeben. Die geschäftstüchtige Managerin und Ehefrau von Ozzy Osbourne ist auch nicht abgeneigt.

“Die Technologie entwickelt sich immer weiter“, sagte die 72-Jährige vorsichtig-enthusiastisch. „Man kann jetzt schon unglaubliche Dinge tun, und was man in fünf Jahren hinbekommt, wird noch besser sein. Man weiß also nie, welche Möglichkeiten sich bieten.“

Klingt auf jeden Fall nicht nach einem stürmischen Plan, der sofort umgesetzt wird. Zwar waren die ABBA-Shows in London ein voller Erfolg, aber die Skepsis vieler Musik-Fans vor der Technologie und der nostalgischen Simulation von Konzerten ist nach wie vor hoch.

Black Sabbath haben noch keine Pläne für die Zukunft

Aber wie Sharon Osbourne schon andeutete: Der kaum zu bezwingende Fortschritt der Technik hinter solchen Hologramm-Gigs könnte viele schon in naher Zukunft überzeugen.

Ein wenig Erfahrung mit dem Thema haben Black Sabbath schon: Ronnie James Dio, der verstorbene ehemalige Sänger der Band, wurde bereits im Rahmen von „Dio Returns“ als Hologramm produziert und dargestellt. Die Zweifel der Hardrock-Gemeinde könnten bald KISS zerstreuen, die als nächstes auf den ABBA-Hologramm-Zug aufspringen werden.

Die letzte große Nummer von Black Sabbath steigt am 5. Juli im Villa Park in Birmingham, England. Als hochkarätige Gäste sind Metallica Guns N‘ Roses, Slayer, Lamb of God, Tool, Pantera und viele mehr dabei. Es wird also schon deswegen ein Jahrzehntereignis. Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne wird an diesem Tag auch seine letzte Solo-Show spielen, kündigte aber bereits an, nicht das volle Programm abspulen zu können.