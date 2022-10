Studie: Die 20 erfolgreichsten Horror-Soundtracks im Ranking

„Tim Burton's The Nightmare Before Christmas“

Passend zu Halloween wurden in einer neuen Studie zum Thema Horrorfilme am Freitag (21. Oktober) die meistgeklickten Grusel-Soundtracks ausgewertet. Welche Stücke es in das Ranking geschafft haben und dabei den höchsten Gewinn über Spotify einspielt haben, lest ihr hier.

Der Anbieter onlinecasinos.co.uk hat die 48 nach ihrer Erhebung am häufigsten abgespielten Scores von Gruselfilmen aufgelistet. Darauf basierend hat Musikgateway.com ein Rating der 20 meist gehörten Werke, sortiert nach Anzahl der Aufrufe über Spotify, aufgestellt. Die ausgewerteten Daten basieren auf dem Stand vom 18. Oktober 2022.

Die 20 meistgespielten Horror-Soundtracks

Im Rahmen der Studie hat sich gezeigt, dass die Musik zu „Dracula 2000“ (2000), unter anderem von Linkin Park und Saliva, am häufigsten auf Spotify abgespielt wurde. Damit hat das Werk nach aktuellem Stand mit mehr als 445 Millionen Klicks 1.655.915,35 Euro eingespielt (ob die Höhe der Spotify-Auszahlungen gerecht oder ungerecht ist, lest ihr hier). Auf Platz zwei befindet sich „Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas“ (1993) mit ungefähr 1.143.341,69 Euro Lizenzeinnahmen und mehr als 300 Millionen Wiedergaben auf Spotify. An dritter Stelle reihen sich die Stücke zu „The Lost Boys“ (1987) mit über 35 Millionen Spotify-Plays und über 132.632,44 Euro Gewinnen ein.

Die meistgespielten Songs aus Horrorfilmen

Linkin Parks „One Step Closer“ aus „Dracula 2000“ (2000) befindet sich mit 415 Millionen Streams und mehr als 1,5 Millionen Euro durch Spotify eingenommener Lizenzeinnahmen auf dem Siegertreppchen. Danach folgt „This Is Halloween“, komponiert von Danny Elfman, aus „Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas“ (1993) mit über 324.194,60 Euro Spotify-Einnahmen und über 87 Millionen Wiedergaben. Auf dem dritten Platz befindet sich „Halloween Theme“, komponiert von John Carpenter, aus „Halloween“ (1978).

Hier könnt ihr in den erstplatzierten Soundtrack zu „Dracula 2000“ reinhören: