Das Album ist zweifellos die beste Erfindung des letzten Jahrhunderts – aber die Musik ist nicht die ganze Geschichte. Das Albumcover ist schon so lange eine kulturelle Obsession, wie es Alben gibt. Seit die 12-Zoll-Vinylplatten in den 1950er Jahren in Papphüllen auf den Markt kamen, sind Musiker und Fans von der Kunst, die auf den Covern zu sehen ist, fasziniert. Als die Beatles 1967 das Spiel mit dem Cover von Sgt. Pepper revolutionierten, wurde es zu einer Möglichkeit, ein visuelles Statement darüber abzugeben, woher die Musik kommt und warum sie wichtig ist. Aber die Kunst des Albumcovers entwickelt sich ständig weiter.

Deshalb feiern wir diese Kunst: die 100 besten Albumcover aller Zeiten, von Biggie über Beyoncé bis Bad Bunny, von Nirvana über Nas bis Neil Young, von SZA über Sabbath bis zu den Sex Pistols. Wir haben Rap, Country, Jazz, Prog, Metal, Reggae, Flamenco, Funk, Gothic, Hippie-Psychedelia und Hardcore-Punk. Aber alle diese Alben haben einen einzigartigen Look, der zu ihrem Sound passt. Die unvergesslichsten Cover werden zu einem Teil der Musik – wie viele Pink Floyd-Fans haben sich beim Anblick des Prismas auf dem Cover von Dark Side of the Moon den Kopf zerbrochen, nachdem sie damit ihre Rauchwaren aufgerollt hatten?

Was macht ein Albumcover zu einem Klassiker? Manchmal ist es ein Porträt des Künstlers – denk an die Beatles beim Überqueren der Straße oder an Carole King im Laurel Canyon mit ihrer Katze. Andere entscheiden sich für ikonische, halb abstrakte Bilder, wie Led Zeppelin, Miles Davis oder My Bloody Valentine. Einige Künstler zeigen, wo sie herkommen, wie R.E.M., die mit Kudzu den Süden repräsentieren, oder Ol‘ Dirty Bastard, der mit seiner Lebensmittelmarken-Karte den Brooklyn Zoo begrüßt.

Viele dieser Cover stammen von legendären Fotografen, Designern und Künstlern wie Andy Warhol, Annie Leibovitz, Storm Thorgerson, Raymond Pettibon und Peter Saville. Einige haben eine kosmische Symbolik, die die Fans entschlüsseln müssen, andere setzen auf Starpower. Aber sie alle sind klassische Bilder, die ein wichtiger Teil der Musikgeschichte geworden sind. Und sie alle zeigen, warum die Liebe der Welt zu Alben kein Ende nehmen wird.

100 Spinal Tap, „Smell the Glove“ 1982

Es war gar nicht so einfach, „das Problem mit dem Cover“ des (nicht existierenden) Albums „Smell the Glove“ von Spinal Tap (einer völlig fiktiven Heavy-Metal-Band) aus dem Jahr 1982 zu besprechen, wie es in einer Szene des Dokumentarfilms This Is Spinal Tap erzählt wird: „Du stellst eine eingefettete, nackte Frau auf alle Viere, mit einem Hundehalsband um den Hals und einer Leine und einem ausgestreckten Männerarm, der sich an der Leine festhält und ihr einen schwarzen Handschuh ins Gesicht drückt, damit sie daran schnüffelt“, sagt die Künstlerrepräsentantin Bobbi Flekman (Fran Drescher). „Findest du das nicht beleidigend?“ Nun, irgendjemand tat es, und so endete Spinal Tap mit einem komplett schwarzen Cover. Die Bandmitglieder beschwichtigten es, indem sie sagten, es sehe aus wie schwarzes Leder, ein schwarzer Spiegel, Tod und Trauer. Dann hat es Nigel Tufnel (Christopher Guest) verstanden: „Es hat etwas, das so schwarz ist, dass man sich fragt: ‚Wie viel schwarzer könnte es noch sein?‘ Und die Antwort ist: ‚Nicht mehr. Nicht mehr schwarz.'“ Der Witz manifestierte sich im wirklichen Leben mit dem Soundtrack-Album von Spinal Tap, einer Punkband namens None More Black und „schwarzen Alben“ von Metallica, Jay-Z, Prince, den Damned und vielen anderen. Außerdem veröffentlichten Spinal Tap Jahre später ihr Original-Albumcover, wenn auch etwas abgeschwächt, auf dem Cover ihrer Single „Bitch School“. -K.G.

99 Grateful Dead, „Europe 72“ 1972

Ob zusammen oder getrennt, die beiden Künstler Alton Kelley und Stanley Mouse aus San Francisco sorgten dafür, dass die Alben der Grateful Dead genauso trippig ( Grateful Dead von 1971) oder erdig (Workingman’s Dead) waren wie die Musik darin. Ihre Bilder für das Live-Triple-Album der Band gehören zu den einfachsten in der Geschichte der Dead-Alben. Der große, unbeholfene Fuß, der auf Europa zu stampfen droht, ist eine witzige Metapher für die wilden Shows der Dead auf diesem Kontinent, und der „Narr“, der sich auf der Rückseite des Covers eine Eistüte in die Stirn schlägt, ist einfach ein alberner Dead-Spaß. (Es könnte auch mit einer Geschichte in den Memoiren von Schlagzeuger Bill Kreutzmann zusammenhängen, in der die Band einem lästigen Fan ein Eis in die Stirn kippt.) Selbst im Land der Dead, wo visuelle und musikalische Ausschweifungen die Regel sind, haben Kelley und Mouse erkannt, dass weniger manchmal mehr ist. -D.B.

98 Lil Yachty, „Lil Boat“ 2016

Das Cover von Lil Yachtys Debüt-Mixtape „Lil Boat “ zeigt den Rapper in einer Latzhose in einem kleinen Boot mitten auf dem Meer. Die Collage wird von einem roten Rahmen eingerahmt, auf dem die Zahlen 33.7750° N 84.3900° W aufgedruckt sind – die Koordinaten des Viertels Five Points in der Innenstadt von Atlanta – und die den damals 18-jährigen Rap-Sänger als jüngste Manifestation der schnelllebigen und einflussreichen Szene der Stadt kennzeichnen. Mihailo Andic, der Lil Boat anhand eines von Yachtys Management zur Verfügung gestellten Fotos entwarf, ließ sich von Tumblr inspirieren. „Ich dachte, es wäre eine tolle Idee, seinem Managementteam ein Cover vorzuschlagen: Yachty, auf einem Boot, mitten im Nirgendwo“, sagte er 2016 gegenüber Green Label . „Mein ganzer Stil besteht darin, Fotos zu retuschieren und übereinander zu legen, damit sie wie eins aussehen. -M.R.

97 Public Image Ltd, „Metal Box“ 1979

„Uns reizte die Vorstellung, dass es schwierig sein würde, die Dose zu öffnen und die Platten herauszubringen“, erzählt Public Image Ltd-Gitarrist Keith Levene dem Autor Simon Reynolds in Rip It Up and Start Again. Die Post-Punk-Pioniere waren bereits dabei, die Rockmusik mit ihren langen, sich wiederholenden, oft improvisatorischen Songs aufzumischen, und Metal Box überdachte das Albumformat selbst – drei LPs mit 45 Umdrehungen pro Minute, die wie 12-Zoll-Disco-Singles behandelt werden sollten und alle ärgerlicherweise in eine unhandliche Dose gezwängt waren. „Bei Metal Box stand das Cover an erster Stelle, sowohl geistig als auch physisch“, sagte Frontmann John Lydon gegenüber Classic Rock. „Wir haben den größten Teil des Vorschusses dafür ausgegeben, also war es eine echte Herausforderung, Metal Box zu machen, weil wir kein Geld mehr für die Aufnahmen hatten.“ -C.W.

96 Phoebe Bridgers, „Punisher“ 2020

Das Cover von Phoebe Bridgers‘ exzellentem Pandemie-Album steht für alles, was wir damals empfunden haben: Angst, Einsamkeit, Herzschmerz und den heimlichen Wunsch, dass Außerirdische dich in den Himmel heben und von hier verschwinden lassen. Bridgers und der Fotograf Olof Grind machten einen 24-stündigen Roadtrip durch die kalifornische Wüste, um einen Drehort zu finden. „Ich bin immer für ein gutes Abenteuer zu haben, wenn ich fotografiere, und um 3 Uhr morgens auf unbefestigten Straßen durch die stockfinstere Wüste zu fahren, hat mich noch mehr aufgeregt“, sagt Grind. Bridgers machte den Skelettanzug zu ihrem Markenzeichen und trug ihn während des gesamten Punisher-Albumzyklus und der Tour. Und es ist immer noch unmöglich, nicht an das Bild von Grind zu denken, wenn du Songs wie das herrlich zerstörerische „Moon Song“ und das seltsam romantische „Garden Song“ hörst. -A.M.

95 Offset, „Set It Off“ 2023

Das von Amber Park entworfene und inszenierte Coverbild für Offsets „Set It Off “ zeigt den Rapper aus Atlanta, wie er durch den Himmel stürzt, während die Welt um ihn herum explodiert. Das Bild steht für den Wandel des modernen Raps hin zu einem Drama von wagnerianischem Ausmaß, wobei Offset eine andere Art von heldenhaftem Überlebenskünstler ist, der seine vielen Kontroversen überlebt und überwindet. Er trägt paillettenbesetzte Socken und goldene Handschuhe, die auf seine Faszination für Michael Jackson aus der Thriller-Äraanspielen. Und das Bild ist auf dem Kopf stehend konstruiert, so dass es scheint, als würde er in den Himmel fallen und nicht aus ihm heraus. „Ich wollte, dass es ein Kunstwerk wird“, sagte er gegenüber Our Generation Music. „Es sieht so aus, als würde ich herunterfallen, aber ich steige auf.“ -M.R.

94 Slayer, „Reign in Blood“ 2002

Wie illustriert man einen Text wie „Raining blood from a lacerated sky/Bleeding its horror, creating my structure/Now, I shall reign in blood“? Slayer-Produzent und Labelchef Rick Rubin wandte sich an den politischen Karikaturisten Larry Carroll, der seinen inneren Hieronymus Bosch anzapfte, um eine gemischte Darstellung der Hölle mit einer ziegenartigen Gottheit, enthaupteten Köpfen und mörderischen schwarzen Engeln zu schaffen. „Wenn ich mich richtig erinnere, gefiel [Slayer] das Cover, das ich für Reign in Blood gemacht hatte, zunächst nicht“, sagte Carroll 2010 gegenüber Revolver. „Aber dann hat es jemand aus der Band seiner Mutter gezeigt, und die fand es eklig, also wussten sie, dass sie auf dem richtigen Weg waren. In der Folge schuf Carroll ähnliche Höllenlandschaften für die Alben South of Heaven, Seasons in the Abyss und Christ Illusion von Slayer und schuf damit einige der gruseligsten Cover der Musikgeschichte. -K.G.

93 Slint, „Spiderland“ 1991

Die Mitglieder von Slint waren noch Teenager, als sie sich im Keller des Schlagzeugers Britt Walford in Louisville, Kentucky, zusammenfanden, um den unheimlich ausladenden Indie-Rock zu machen, den sie auf ihrem epochalen zweiten Album „ Spiderland“ 1991 festhielten . Diese Mischung aus jugendlichem Überschwang und jugendlicher Einsamkeit zeigt sich auch auf dem Schwarz-Weiß-Cover des Albums, das sie lächelnd beim Wassertreten in einem örtlichen Steinbruch zeigt. Das Foto wurde von ihrem Freund Will Oldham aufgenommen, der sich bald mit den Palace Brothers und Bonnie „Prince“ Billy einen Namen machen sollte. „Wir sind einfach nur jugendlich und fröhlich“, beschrieb Gitarrist Dave Pajo Jahre später gegenüber Hank Shteamer vom Rolling Stonedie Einstellung der Band zu dieser Zeit. „Wenn du jünger bist, ist alles so lebenswichtig und riesig.“ -J.D.

92 Lauryn Hill, „The Miseducation of Lauryn Hill“ 1998

Die Holzschnitzerei, die im Mittelpunkt von Lauryn Hills bisher einzigem offiziellen Studioalbum steht, ist sowohl vom Artwork für das 1973er Album Burnin‘ der Wailers als auch vom Albumtitel selbst inspiriert. „Sie hatte bereits einige tolle Ideen, die vom Albumtitel inspiriert waren“, sagte Columbia Art Director Erwin Gorostiza 2021 gegenüber Okayplayer. Die beiden entwickelten einen Plan, um ein Fotoshooting an Hills Alma Mater, der Columbia High School in Maplewood, New Jersey, zu organisieren. Nachdem der Fotograf Eric Johnson Bilder von ihr geschossen hatte, beschlossen sie, eines davon als Vorlage für eine Illustration auszuwählen, die wie das Werk eines eigensinnigen, „ungebildeten“ Schülers auf einer Schulbank aussieht. Das Ergebnis spiegelt Hills rustikale Mischung aus Hip-Hop-, R&B- und Reggae-Klängen wider sowie ihre Reise, um Klarheit in einer Welt zu finden, die von Beziehungen und Begehren zerrissen ist. -M.R.

91 Big Brother and the Holding Company, „Cheap Thrills“ 1968

Der Gegenkultur-Cartoonist Robert „R.“ Crumb zeichnete das Cover für das Debütalbum von Big Brother and the Holding Company aus dem Jahr 1967, einen psychedelischen Comic, der die Geschichte des Albums in jedem seiner Songs erzählt. Der Künstler zeichnete das Cover, nachdem er die Band hinter der Bühne des Carousel Ballroom in San Francisco beobachtet hatte: „Er mochte unsere Musik wirklich nicht, aber das war egal“, erinnert sich Schlagzeuger Dave Getz. Das war es wirklich nicht: Crumb hat den wilden, verschwommenen Geist von Janis Joplin und ihren Bandkollegen eingefangen, auch wenn er beabsichtigt hatte, dass das, was auf der Vorderseite zu sehen ist, als Rückseite des Covers dient. -M.J.