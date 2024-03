Beyoncé sorgt mit neuem Namen auf Albumcover für Verwirrung

Am 29. März 2024 wird Beyoncé ihr achtes Studioalbum „Cowboy Carter“ veröffentlichen. Das nun von der Sängerin auf Instagram gepostete Vinyl-Albumcover stiftet Vewirrung bei ihren Fans.

Auf dem Bild ist die 42-Jährige mit einer rauchenden Zigarette in der Hand zu sehen. Sie trägt eine Schärpe, auf der „act ii“ steht. Das bedeutet, dass es das zweite Album einer der Sängerin geplanten Trilogie sein wird – erstmal nichts Verwunderliches. Doch ihr Name, der ebenfalls auf die Schärpe gedruckt ist, hinterlässt Ratlosigkeit. In schwarzen Buchstaben steht groß „BEYINCÉ“ neben dem Albumhinweis.

Das Vinyl-Artwork:

Tippfehler oder bewusst gewähltes Detail?

Natürlich hat sich Beyoncé, die sich selbst als Perfektionistin betitelt, etwas hinter der unüblichen Schreibweise gedacht. „Beyincé“ ist eine Hommage an ihre Mutter Tina Knowles. Es ist eine falsche Version des Mädchennamens der 70-Jährigen. In dem Podcast „In My Heart with Heather Thompson“ hat Knowles erklärt, dass sich in ihrer Geburtsurkunde ein Fehler eingeschlichen hatte.

Auf die Frage hin, warum ihre Mutter, Beyoncés Oma, die Behörden nicht auf den Fehler angesprochen habe, soll diese gesagt haben: „Das habe ich einmal gemacht. Das erste Mal, und mir wurde gesagt, dass ich froh sein sollte, eine Geburtsurkunde zu bekommen.“ Der Vorfall sei ein Beispiel für „tief verankerte rassistische Strukturen in Amerika“, so die Mutter des Weltstars.