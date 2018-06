Die 100 besten Sänger aller Zeiten: Prince

90. "Once Upon A Time" aka "Bobbi Jo" aka "26" (Unveröffentlicht, 1988). Zwischen den Aufnahmen von "Lovesexy" entspannte Prince sich am Klavier. Dieses wunderschöne instrumentale Stück – im Netz kursieren verschiedene Rehearsals gab er später an seinen Saxofonisten Eric Leeds weiter. Es landete auf dessen "Times Squared"-Album als "26".