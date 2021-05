Billie Joe Armstrong hat angedeutet, was sein persönlicher Lieblingssong von Green Day ist und erklärt, welches ihrer Alben ihm bis heute besonders gefällt.

In einem kürzlich erschienen Interview mit dem Magazin „Vulture“ hat Billie Joe Armstrong ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und unter anderem seinen Lieblingssong und sein Lieblingsalbum von Green Day gennant. So erzählt der Musiker, dass er den zehnminütigen Track „Jesus of Suburbia“ aus dem Jahr 2004 für den besten Song halte, den sie je aufgenommen haben. „,Jesus of Suburbia‘ ist derjenige, der heraussticht. Er ist so episch,“ meint Armstrong. „Ich meine, ich lobe mich jetzt selbst, aber ich denke, er umfasst so viel über mein Leben, meine Freundschaft und meine Familie und er ist extravagant und groß und bombastisch.…