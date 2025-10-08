Die 50 besten Songs des Jerry Garcia

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

So wie die Grateful Dead mehr als nur eine „Jam-Band” waren, war Jerry Garcia mehr als nur der sympathische Captain Trips der Szene. In den rund 35 Jahren, in denen er mit den Dead und alleine Songs schrieb und aufnahm, war Garcia ein ungewöhnlich vielseitiger Musiker. Er fühlte sich in Folk, Bluegrass, elektronischer Musik, alten Balladen, Country, Reggae und Rock ’n‘ Roll im Stil von Chuck Berry gleichermaßen zu Hause.

Er war auch nicht einfach nur „Jolly Jerry“, wie sein langjähriger Songwriting-Partner Robert Hunter ROLLING STONE in einem Interview aus dem Jahr 2015 erzählte. „Dieser Mann hatte fast schon eine Qual, gegen die er ankämpfen musste“, sagte Hunter. „Ich vermute, es hatte etwas damit zu tun, dass er seinen Vater so früh verloren hatte. Möglicherweise auch damit, dass ihm ein Finger abgetrennt worden war. Wer weiß, aber er hatte definitiv eine dunkle Seite. Aber wissen Sie, welcher große Mann hat die nicht? Seine helle Seite, seine überschwängliche Seite schien das bei weitem zu überwiegen. Die Dunkelheit floss viel in seine Musik ein. Und ohne sie, was wäre dann aus dieser Musik geworden?“

All diese Seiten von Garcia – musikalisch und innerlich – kommen in dieser Sammlung der 50 größten Songs zum Vorschein, die er mit den Dead und auf seinen Soloalben gespielt hat.

50. „He’s Gone“, „Europe ’72“ (1972)

Wie alle Mitglieder der Dead-Organisation im Jahr 1970 war Garcia schockiert, als ihr Manager Lenny Hart – der zufällig auch Mickeys Vater war – mit mehr als 150.000 Dollar aus den Einnahmen der Band floh. Hart wurde im folgenden Jahr gefunden und verhaftet. Aber Garcia hatte das letzte Wort.

Kurz vor der Europa-Tournee der Dead im Jahr 1972 schrieben er und Hunter diesen elegischen Song über den Vorfall. Im Laufe von Hunderten von Auftritten wurde er zu einer Reaktion auf den Tod von Menschen, die der Band nahestanden. Darunter (wenn er von Nachfolgebands der Dead wie Furthur gespielt wurde) Garcia selbst.

49. „New Speedway Boogie“, „Workingman’s Dead“ (1970)

Das katastrophal gewalttätige Altamont Speedway Free Festival im Dezember 1969 hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Dead, die bei der Organisation der Veranstaltung mitgeholfen hatten. Aber letztendlich nicht auf die Bühne gingen, nachdem das Chaos endgültig eskaliert war.

Nur zwei Wochen später erschien „New Speedway Boogie“. Hunters Anklage gegen die Sichtweise des Journalisten Ralph Gleason auf das Festival. Garcia bezeichnete den fertigen Track als „einen dieser Wunder-Songs. Es ist einer dieser Songs, die man nur einmal durchspielen muss. Die Worte passten einfach so gut, dass es sofort klar war, einfach bam! Es hat einfach gepasst. Einfach und geradlinig.“

48. „Doin’ That Rag“, „Aoxomoxoa“ (1969)

Hier erfindet Garcia die Vergangenheit neu: Als er noch in der Jug-Band Mother McCree’s Uptown Jug Champions spielte, bevor er zu den Dead kam, spielte Garcia den Song „Lindberg Hop (Overseas Stomp)” der Memphis Jug Band aus dem Jahr 1928, dessen zentrale Akkordfolge er zu dieser schwindelerregenden Hommage an den Ragtime-Sound umwandelte (mit frei assoziativen Texten von Hunter).

Es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Garcia verschiedene Epochen zu einem stimmigen Ganzen verschmelzen konnte. Aber wie bei einigen anderen Songs auf Aoxomoxoa hatte er vielleicht das Gefühl, dass dieser Song etwas überladen war. Die Band strich ihn kurz nach der Veröffentlichung des Albums aus ihrem Live-Repertoire.

47. „Might as Well“, „Reflections“ (1976)

Dieser fröhliche Solo-Track von Garcia verewigt die Zeit der Dead auf der Festival Express-Tour, der legendären Zugreise durch Kanada, während der sie sich die Bühne, den Alkohol und die Zugabteile mit Janis Joplin, The Band, Delaney and Bonnie und anderen teilten.

„Es war alles, was der Rock der Sechziger und Siebziger versprochen hatte. Und es wurde uns auf dieser Reise serviert, zusammen mit einer riesigen Flasche Whiskey!“, sagt Hunter, der den Text geschrieben hat. „Ich habe das im Zug geschrieben. Im Rhythmus der fahrenden Bahn.“ Als der Song Mitte der 70er Jahre aufgenommen wurde, war dieser utopische Glanz bereits verblasst. Aber Garcia hauchte ihm neue Energie ein.

46. „Brokedown Palace“, „American Beauty“ (1970)

Lesh betrachtete diese stolz altmodische Ballade als „eines der besten Produkte der Zusammenarbeit zwischen Garcia und Hunter“. Und dem kann man nur zustimmen. (Die Dead müssen das auch so gesehen haben, da der Song häufig als Zugabe gespielt wurde.)

Garcia kombinierte Hunters Text über das Loslassen mit einem Hauch von Southern Gospel, untermalt von den holzigen Harmonien der Dead, und auf der Studioaufnahme spielte Garcia einige seiner subtilsten, kühl fließenden Gitarrenparts. Mit einem Ansatz, der den Text des Songs über den Wunsch, „dem Fluss zuzuhören, wie er süße Lieder singt, um meine Seele zu wiegen“, noch verstärkt.

