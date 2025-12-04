Die 15 besten Weihnachtslieder

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Interview mit Tolkien-Illustrator John Howe: „Wir kennen Mittelerde noch immer kaum“

Die meisten Rockfans gehen davon aus, dass Weihnachtsmusik grundsätzlich schrecklich ist. Meistens stimmt das auch. Aber hin und wieder geschieht ein kleines Weihnachtswunder und ein großartiger Holiday-Song entsteht. Einige der besten Beispiele finden sich auf Phil Spectors Christmas Album von 1963. Es hatte allerdings das Pech, genau an dem Tag zu erscheinen, an dem John F. Kennedy ermordet wurde – und kaum jemand hatte Lust, „Frosty the Snowman“ mitzusingen. Doch wer es verpasst hat, verpasste ein „Wall of Sound“-Meisterwerk, eines von Spectors stärksten Alben. Hier ein Blick auf einige der besten und unvergesslichsten Weihnachtssongs aller Zeiten.

Run-D.M.C., „Christmas In Hollis“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einer der ersten Rap-Weihnachtssongs überhaupt, ein Tribut an die Heimat der Gruppe in Queens. Er erschien 1987 auf einer Charity-Compilation zugunsten der Special Olympics – gemeinsam mit Weihnachtsliedern von U2, Bon Jovi und Sting.

John Lennon, „Happy Xmas (War Is Over)“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ebenfalls von Phil Spector produziert, ist dieses Stück von 1971 genauso sehr Antikriegslied gegen den Vietnamkrieg wie Weihnachtslied. Lennon und Yoko Ono ließen damals in den USA Plakate mit der Aufschrift „WAR IS OVER! (If You Want It)“ aufhängen. Heute ein Holiday-Klassiker, auch wenn die ursprüngliche Botschaft oft untergeht.

Darlene Love, „Christmas (Baby Please Come Home)“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie Love selbst sagte, brauchte es drei Juden (Phil Spector, Jeff Barry und Ellie Greenwich), um den größten Weihnachtssong aller Zeiten zu schreiben. Zahlreiche Coverversionen gibt es, aber niemand erreicht die emotionale Kraft des Originals.

Bruce Springsteen, „Santa Claus Is Coming To Town“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1975 auf Long Island live aufgenommen, erschien es 1985 als B-Seite zu „My Hometown“ und wurde schnell zu einem Weihnachtsklassiker. Springsteen spielt es meist nur um die Feiertage, gelegentlich aber auch zu anderen Zeiten – legendär beim Bonnaroo 2009 im Juni.

The Beach Boys, „Little Saint Nick“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erschien ebenfalls kurz nach der JFK-Ermordung, schaffte es aber dennoch zum Hit. Musikalisch ist es im Grunde „Little Deuce Coupe“ mit neuen Texten, hat aber den längeren Atem bewiesen.

Chuck Berry, „Run Rudolph Run“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1958 auf dem Höhepunkt von Berrys Karriere aufgenommen, ist es im Kern eine Neuinterpretation von „Little Queene“, aber längst ein Berry-Klassiker. Gecovert von Lynyrd Skynyrd, Hanson, Billy Idol und den Grateful Dead.

Adam Sandler, „Chanukah Song“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Laut Sandler „für alle netten jüdischen Kinder, die keine Chanukah-Lieder hören“. Kein Weihnachtslied, aber das erste Chanukah-Lied seit „I Have a Little Dreidel“ mit Popkultur-Status. Beste Version: das Original von 1994.

The Ronettes, „Frosty the Snowman“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Evergreen, doch in der Version der Ronettes – nur drei Monate nach „Be My Baby“ aufgenommen – besonders stimmungsvoll. Bis heute fester Bestandteil von Ronnie Spectors Weihnachtskonzerten.

Band Aid, „Do They Know It’s Christmas?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1984 initiierten Bob Geldof und Midge Ure diesen Charity-Song gegen die Hungersnot in Äthiopien – mit Bono, Phil Collins, Boy George, Sting, George Michael u. v. m. Riesenerfolg, Vorläufer von Live Aid.

Paul McCartney, „Wonderful Christmastime“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Synthie-lastiger Weihnachtssong von 1979, veröffentlicht kurz vor McCartneys Verhaftung in Japan 1980 wegen 7,7 Unzen Marihuana.

Bobby Helms, „Jingle Bell Rock“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der wohl beste Rockabilly-Weihnachtssong, 1957 aufgenommen, später von Hall & Oates erfolgreich gecovert.

‘Weird Al’ Yankovic, „The Night Santa Went Crazy“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ungewöhnlich makaber für Weird Al – Santa zündet Rentiere an und isst Blitzen. 1996 erschienen, Melodie angelehnt an „Black Gold“ von Soul Asylum.

Darlene Love, „Christmastime for the Jews“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2005 für „Saturday Night Live“ aufgenommen – ein ironischer Song über die Vorteile, Weihnachten nicht zu feiern.

Kanye West, „Christmas In Harlem“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2010 veröffentlicht, mit Teyana Taylor, Cam’Ron, Jim Jones und Pusha T. Fröhliche, detailreiche Hip-Hop-Hommage an den Winter in Harlem.

She & Him, „The Christmas Waltz“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zooey Deschanel und M. Ward interpretieren den Jazz-Weihnachtsklassiker von Sammy Cahn und Jule Styne im typischen, verspielten Stil.

Mariah Carey, „All I Want For Christmas Is You“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

1994 erschienen, mittlerweile moderner Weihnachtsstandard. 2019 schaffte es der Song erstmals an die Spitze der Rolling Stone Top 100.