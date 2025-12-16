Die besten Musik-Merch-Geschenke 2025
Schöner die Hells Bells nie klingen – mit diesem Merchandising von AC/DC bis ZZ Top.
Schon alle Geschenke beisammen? Für die Last-Minute-Käufer unter den Musikliebhabern gibt es hier die schönsten Musik-Merch-Geschenke – vom Badevergnügen über Kartenspielereien bis zum Skaten ist alles dabei.
AC/DC-Badeente „Angus“
Rolling Stones x Fatboy Slim Skateboard-Deck
„Yellow Submarine“-Kartenspiel
Lego The Batman Movie – GLAM METAL BATMAN
„Born In The U.S.A.“-Reisetasche
Die Knef als Comic
ZZ Top to go
Queen – „News Of The World“-Cover als Sammelfigur
Pulp-Kollektion
Jimi Hendrix als Actionfigur
Jeff-Tweedy-Frisbee
