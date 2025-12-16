Die besten Musik-Merch-Geschenke 2025

Schöner die Hells Bells nie klingen – mit diesem Merchandising von AC/DC bis ZZ Top.

Merchandising für ROLLING-STONE-Leser: Beatles-Kartenspiel und ACDC-Quietscheente

Merchandising für ROLLING-STONE-Leser Foto: Amazon. All rights reserved.

Schon alle Geschenke beisammen? Für die Last-Minute-Käufer unter den Musikliebhabern gibt es hier die schönsten Musik-Merch-Geschenke – vom Badevergnügen über Kartenspielereien bis zum Skaten ist alles dabei.

AC/DC-Badeente „Angus“

61LDdre6RSL._AC_SX679_

Rolling Stones x Fatboy Slim Skateboard-Deck

Black_Stained

„Yellow Submarine“-Kartenspiel

713cGAHWCtL._AC_SL1500_

Lego The Batman Movie – GLAM METAL BATMAN

Der Lego-Batman mit KISS-Look

„Born In The U.S.A.“-Reisetasche

BSP151435_2000x2000

Die Knef als Comic

71pokfROgCL._SL1500_

ZZ Top to go

91Oh2w4pOJL._SL1500_

Queen – „News Of The World“-Cover als Sammelfigur

61eyafdtPnS._AC_SL1000_

Pulp-Kollektion

collection-tile_9084e4f9-82b0-4b45-a754-25e396a429d9

Jimi Hendrix als Actionfigur

81UD0nAv-SL._AC_SL1500_

Jeff-Tweedy-Frisbee

AlbumArtFrisbee_02_1024x1024@2x

