Die 20 besten Songs von Glen Campbell

Glen Campbell hatte die Fähigkeit, sich in jeden Song, den er aufnahm, hineinzuversetzen. Sowohl als Sänger als auch als begnadeter Gitarrist. Ob er nun als Session-Musiker mit der legendären Wrecking Crew aus L.A. arbeitete oder einen der vielen von Jimmy Webb geschriebenen Hits sang. Der aus Arkansas stammende Musiker gab immer alles.

Dabei wurde er zu einem der glaubwürdigsten Sänger der Musikgeschichte. Und zu einem echten Crossover-Erfolg, der mit Songs wie „Rhinestone Cowboy“, „By the Time I Get to Phoenix“ und sogar Instrumentalstücken ein Pop- und Country-Publikum für sich gewann. Vom umstrittenen „Galveston“ bis zum herzzerreißenden „I’m Not Gonna Miss You“ werfen wir einen Blick auf Campbells 20 wichtigste Songs.

„Country Boy (You Got Your Feet in L.A.)“ (1975)

„Country Boy“ wurde einen Monat nach ‚Rhinestone Cowboy‘ veröffentlicht, der Campbell in derselben Woche an die Spitze zweier verschiedener Charts – der Billboard Hot 100 und der Hot Country Singles – katapultierte. Das Lied trug dazu bei, die Erfolgsserie des Sängers fortzusetzen. Der Song, eine Geschichte über einen Redneck, der in der Großstadt feststeckt, erinnert an „The Beverly Hillbillies“. Und festigte Campbells Ruf als Sänger, der wie John Denver den größten Teil der 70er Jahre mit einem Fuß in der Country- und mit dem anderen in der Pop-Welt verbrachte.

„Galveston“ (1969)

Jimmy Webb und Glen Campbell sind zwar eines der erfolgreichsten Songwriter-Sänger-Duos aller Zeiten. Aber sie waren nicht immer einer Meinung. Ein Beispiel dafür ist dieser charakteristische Chart-Hit, der auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs veröffentlicht wurde. Geschrieben und ursprünglich aufgenommen (vom hawaiianischen Popstar Don Ho) als Anti-Kriegs-Song. Campbell änderte jedoch einige Textzeilen. Nur, um eine gewisse Zweideutigkeit zu erzeugen, die durch wogende Streicher und ein fröhliches Tempo unterstrichen wurde. Während er den Song im Video in Uniform performte. Dennoch springt die Zeile „I am so afraid of dying“ (Ich habe solche Angst vor dem Sterben) besonders hervor. Vier Jahrzehnte später veröffentlichte die Rockband R.E.M. einen Antwort-Song namens „Houston“.

„Guess I’m Dumb“ (1965)

Bevor Campbell seine Solokarriere startete, war er ein gefragter Session-Gitarrist, der Songs für Frank Sinatra, Elvis Presley, die Monkees und vor allem die Beach Boys spielte. Als Dankeschön dafür, dass Campbell für Brian Wilson eingesprungen war, als dieser sich aus dem Tournee-Geschäft zurückzog, schenkte Wilson ihm 1965 „Guess I’m Dumb“, einen Song, den Wilson zusammen mit Russ Titleman geschrieben hatte.

Der hochfliegende, an Roy Orbison erinnernde Song über unerwiderte Liebe schaffte es zwar nicht in die Charts. Und klingt anders als alles, was Campbell sonst aufgenommen hat. Aber wegen seines üppigen Arrangements und Campbells beeindruckender Stimmlage ist er für Wilson- und Campbell-Fans nach wie vor ein Juwel.

„She’s Gone, Gone, Gone“ (1989)

Der Hit, der immer wieder zündet, „She’s Gone, Gone, Gone“ schaffte es innerhalb von 24 Jahren dreimal in die Country-Charts. Angefangen mit der Originalversion von Lefty Frizzell im Jahr 1965 bis hin zu Campbells Top-10-Hit – seinem letzten so hohen Chartplatz – im Jahr 1989. In einer großzügigen Geste gegenüber seinen Bandkollegen ruft Campbell Musikern wie Reggie Young vor ihren jeweiligen Gitarrensoli ermutigende Worte zu. Und rückt damit die Musiker ins Rampenlicht, die ihre Karriere im Hintergrund verbringen. Einmal Session-Musiker, immer Session-Musiker.

„Gentle on My Mind“ (1967)

„Gentle on My Mind“ wurde von John Hartford geschrieben und angeblich von Omar Sharifs romantischem Epos ‚Doktor Schiwago‘ inspiriert. Der Song wurde mehr als 300 Mal aufgenommen. Unter anderem von Frank Sinatra und der Band Perry. Bemerkenswert ist jedoch, dass die definitive Version als Demoaufnahme begann, bei der Campbell zwischen den Zeilen Anweisungen rief. Ein findiger Produzent schnitt diese heraus, und das Ergebnis ist pure Magie, eine kaskadenartige Welle von Gefühlen. Die perfekt zu Campbells sehnsüchtiger Stimme passt. Nach vier Grammy-Auszeichnungen (jeweils zwei für Campbell und Hartford) wurde „Gentle“ zum Titelsong der Varieté-Show „The Glen Campbell Goodtime Hour“. Bis heute hat noch niemand genug davon.

„Highwayman“ (1979)

Mehr als ein halbes Jahrzehnt bevor Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson und Kris Kristofferson diesen Jimmy-Webb-Song zu dem bekanntesten Song ihrer Supergroup machten, nahm Campbell im Februar 1978 seine eigene Version auf. Und veröffentlichte sie Ende des folgenden Jahres auf seinem letzten Album der 70er Jahre. Obwohl der Song nie als Single veröffentlicht wurde, empfahl Campbell ihn Cash und Co., deren Remake von „Highwayman“ Mitte der Achtzigerjahre zu einem Grammy-prämierten Hit wurde.

„By the Time I Get to Phoenix“ (1967)

Anfang 1967 hatte Campbells Karriere als Begleitmusiker ihren Höhepunkt erreicht. Er hatte Gitarre bei Frank Sinatras „Strangers in the Night“ gespielt. War mit den Beach Boys auf Tournee gegangen. Und hatte einen Platz bei der Wrecking Crew bekommen, wo er alle Session-Jobs bekam, die er bewältigen konnte. Was ihm jedoch fehlte, war ein echter eigener Hit. Das änderte sich, als er sich im selben Jahr an Jimmy Webbs „By the Time I Get to Phoenix“ versuchte. Seine Gitarre beiseite legte. Und sich stattdessen wieder auf seine Stimme konzentrierte.

„Times Like These“ (2008)

Campbell interpretierte diesen Foo-Fighters-Hit aus dem 2002 erschienenen Album „One by One“ von Dave Grohl und Co. für sein 2008 erschienenes Coveralbum „Meet Glen Campbell“. Während das Original der Foo Fighters von einem rasanten Gitarrenriff angetrieben wird, setzen Campbell und die Produzenten Julian Raymond und Howard Willing auf schwungvolle Streicher. Was zu einem Ergebnis führt, das auch aus Campbells Countrypolitan-Zeit stammen könnte. Das heißt aber nicht, dass es kitschig ist. Campbells Gesang hatte Biss. Besonders wenn er den Song live performte. Darunter eine trotzige Interpretation in der „The Tonight Show“. Begleitet von seinen Kindern und dem Punk-Gitarrenhelden Todd Youth.

„Wichita Lineman“ (1968)

Jimmy Webb stellte sich vor, er sei ein Telefontechniker, der hoch über dem mittleren Westen der USA an einer Stromleitung arbeitet. Und schrieb diesen Song speziell für Campbells Stimme. Das Ergebnis ist eine wunderschöne Kombination aus Melancholie und Melodie, wobei Al De Lorys Streicharrangement fast die Show stiehlt. Campbell singt den mittlerweile ikonischen Refrain „The Wichita lineman is still on the line“ mit einer Stimme, die in den letzten Augenblicken himmelwärts schwebt. Fast so, als würde der Song tatsächlich 40 Fuß über dem Boden gesungen.

„Southern Nights“ (1977)

Von allen Songs, die Songwriter Jimmy Webb Glen Campbell zur Aufnahme vorlegte, war dieses luftige Stück idyllischen Südstaatenlebens eines der größten und besten. Doch Webb hat es nicht geschrieben. Sondern die New-Orleans-Legende Allen Toussaint. Inspiriert von Erinnerungen an seine Kindheit, fing Toussaint Bilder ein, die in Campbell sofort die gleiche Nostalgie auslösten, als er den Song auf Empfehlung von Webb auf einer LP hörte. Der Pop-Country-Hit aus dem Jahr 1977 war auch in ganz Europa ein großer Erfolg. Und schaffte es in Neuseeland in die Top Ten. Was beweist, dass „Southern“ weniger ein bestimmter Ort als vielmehr eine Geisteshaltung ist.

„I Wanna Live“ (1968)

„I wanna live ‚til I get old / I wanna watch all of this grow“, singt der 31-jährige Campbell in diesem mitreißenden, romantischen Song, der von John D. Loudermilk, dem Songwriter von ‚Tobacco Road‘, geschrieben wurde. „I Wanna Live„ wurde 1968 Campbells erster Nummer-1-Hit. Aber der Rhinestone Cowboy stand erst am Anfang seiner Karriere. Und verwandelte seinen ersten Erfolg in eines der längsten Vermächtnisse der Country-Musik.

„Let It Be Me“ (1968)

Fast zehn Jahre nachdem die Everly Brothers mit dieser harmonischen Ballade einen Hit landeten, schlossen sich Campbell und Bobbie Gentry an. Und verwandelten „Let It Be Me“ in ein Gespräch zwischen zwei Liebenden. Die beiden schwören sich gegenseitig ihre Treue zu einem Countrypolitan-Arrangement aus Flöten und sirupartigen Streichern. Wobei Campbells Gesang bei 1:10 – wo er mit überraschender Selbstsicherheit von Gentrys „süßer, süßer Liebe“ singt – dem ansonsten eher durchschnittlichen Feuer noch mehr Nahrung gibt.

„Kentucky Means Paradise“ (1962)

„Ah, listen to that sound“, seufzt Campbell zu Beginn dieses Merle-Travis-Covers, während im Hintergrund eine Akustikgitarre bluesige Läufe spielt. ‚Kentucky Means Paradise‘ erschien auf seinem Debütalbum. Und verankert Campbells Wurzeln tief im Bluegrass und Country. Auch die Band ist erstklassig. Campbell tauscht Gitarrenlicks mit James Burton. Dem späteren rechten Mann von Elvis Presley.

„Ghost on the Canvas“ (2011)

Auf dem 2008 erschienenen Album „Meet Glen Campbell“ stellte sich der Sänger mit Songs von Tom Petty, U2, Lou Reed und anderen einer neuen Generation von Fans vor. Einer der Songs auf diesem Album, „Sadly Beautiful“, stammt aus der Feder von Paul Westerberg, dem Leadsänger der Alternative-Rock-Band The Replacements. Für Campbells vorletztes Studioalbum „Ghost on the Canvas“ lieferte Westerberg „Any Trouble“ und den Titelsong. „Ghost“ wurde einige Jahre vor Campbells Alzheimer-Diagnose geschrieben. Und handelt von Leben, Tod, Spiritualität und den Geheimnissen, die all diesen Dingen innewohnen, wirkt aber dennoch eher tröstlich als beunruhigend.

„Sunflower“ (1977)

Obwohl Jimmy Webb die erste Adresse für einige von Campbells bekanntesten und beliebtesten Hits war, trugen auch andere bekannte Songwriter zum Campbell-Repertoire bei. Darunter Merle Travis („Kentucky Means Paradise“), John Hartford („Gentle on My Mind“) und sogar Campbell selbst („Less of Me“). 1977 sang Campbell als Nachfolger seines Nummer-1-Pop-Hits „Southern Nights“ diesen beschwingten Song von Neil Diamond. Und landete damit den letzten seiner acht Chart-Hits in den AC-Charts. Selbst mit einer gerissenen Gitarrensaite spielt er diesen unglaublich fröhlichen Song mit voller Hingabe.

„Rhinestone Cowboy“ (1975)

Als Kind aus Arkansas, das nun Angebote für Fernsehauftritte, Filme (darunter der John-Wayne-Western „True Grit“) und vieles mehr erhielt, war Campbell wie geschaffen für diesen von Larry Weiss geschriebenen Song. Er nahm die Demoaufnahme des Songs mit nach Australien. Und lernte ihn, während er aufgrund eines Streiks der Fluglinien auf den Highways des Landes von Auftritt zu Auftritt fuhr. Der Song war ein Pop-Hit. Der größte Country-Hit des Jahres 1975. Und wurde von der ACM und der CMA zum Song des Jahres gekürt. Der einzige Wermutstropfen in seiner Karriere war, dass er 1984 als Titelsong des Flops „Rhinestone“ mit Dolly Parton und Sylvester Stallone verwendet wurde. Letztendlich ist er jedoch Campbells Signature-Song geblieben.

„Burning Bridges“ (1967)

In „Burning Bridges“, seinem ersten Hit als Solokünstler, singt Campbell mit traurigem Blick und langsamen Shuffle-Rhythmus über verlorene Liebe. Der Song handelt vom Weitermachen. Und ebnete den Weg für seine Verwandlung vom Begleitmusiker zum Sänger, die weniger als ein Jahr später mit dem Aufstieg von „By the Time I Get to Phoenix“ in die Charts endgültig vollzogen war.

„Ticket to Ride“ (1965)

„Ticket to Ride“ von den Beatles war gerade einmal sechs Monate alt, als Campbell eine Instrumentalversion des Songs für sein viertes Album ‚The Big Bad Rock Guitar of Glen Campbell‘ aufnahm. ‚Ticket to Ride‘ ist zwar nicht so groß. Oder böse, wie der Albumtitel vermuten lässt. Aber es zeigt Campbell auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten als Begleitmusiker und lässt seine Gitarrenkünste hören, die ihm einen Platz in der Wrecking Crew einbrachten. Der einzige Nachteil? Das vorzeitige Ende des Songs, der gerade ausklingt, als Campbell zu einem improvisierten Solo ansetzt.

„A Better Place“ (2011)

Nur wenige Künstler haben sich ihrem unvermeidlichen Abgang mit solcher Ergriffenheit, Anmut und Zuversicht gestellt wie Glen Campbell. In dem zarten „A Better Place“ aus dem Album „Ghost on the Canvas“ von 2012 sieht Campbell seiner Alzheimer-Diagnose ins Auge. Er singt: „Some days I’m so confused, Lord, my past gets in the way“ („Manchmal bin ich so verwirrt, Herr, meine Vergangenheit steht mir im Weg“), bevor er seinen Glauben bekundet, dass nach seinem Tod ein besserer Ort auf ihn wartet. Das herzzerreißende Video zeigt Josh Homme von Queens of the Stone Age, einen langjährigen Campbell-Fan, als Barkeeper, der Campbell ein Sammelalbum seines Lebens überreicht. Damit er seine musikalische Reise zusammen mit seinen Zeitgenossen Johnny Cash und Merle Haggard noch einmal Revue passieren lassen kann.

„I’m Not Gonna Miss You“ (2014)

Als der Sänger und seine Familie 2011 seine Alzheimer-Diagnose bekannt gaben, drehten sie bereits den Dokumentarfilm „Glen Campbell: I’ll Be Me“. Und arbeiteten an dem, was damals als sein letztes Musikstück gedacht war. (Das neu angekündigte Album „Adiós“, das 2012 aufgenommen wurde, ist jedoch sein Abschiedsalbum.) Dieser Oscar-nominierte Song, der gemeinsam mit dem Produzenten Julian Raymond geschrieben wurde, brachte den Gitarristen mit vielen seiner Freunde aus der Wrecking Crew wieder zusammen. Und war weniger für Campbell selbst als vielmehr für all diejenigen, die die Krankheit verfluchten, die ihn nun auf so grausame Weise von uns allen trennte. Dieses ergreifende Geschenk an seine Familie zu Hause und seine Fans auf der ganzen Welt war eine Bestätigung dafür, dass Trauer vergänglich ist, Liebe jedoch ewig währt.