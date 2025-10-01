Die 25 besten Bob-Dylan-Songs des 21. Jahrhunderts

„Jetzt sollte es langsam interessant werden“, sang Bob Dylan in „Mississippi“. Und er meinte es ernst. Am Ende des 20. Jahrhunderts war er 58 Jahre alt, einer der am meisten verehrten, mythologisierten und missverstandenen lebenden Künstler. Und noch lange nicht am Ende seiner Karriere angelangt. In den nächsten zwei Jahrzehnten veränderte er die Struktur seiner Musik. Er verwendete komplexere Akkorde als je zuvor. Wandte sich dem Jazz und den Pre-Rock-Standards zu, zu deren Abschaffung er beigetragen hatte, um sich inspirieren zu lassen. Und fand endlich Frieden mit dem Aufnahmeprozess, der ihn jahrzehntelang gequält hatte.

Er ging bis an die Grenzen seiner Sammelleidenschaft und entlehnte Riffs und Phrasen, sowohl verbale als auch musikalische, aus allen erdenklichen Quellen. Wobei er sie (fast) immer zu etwas Neuem verschmolz. Er konnte bösartig sein („ Pay in Blood”) oder auffallend verspielt („I Contain Multitudes”), wobei er den absurden Witz seiner Texte aus der Basement-Tapes-Ära wieder aufgriff. Oder sich mit einer Meisterschaft in den Blues vertiefte, die sogar seine Höhepunkte aus den Sechzigern in dieser Richtung in den Schatten stellte.

25. „Stay With Me“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Im Oktober 2014 beendete Bob Dylan einen dreitägigen Auftritt im Dolby Theatre in Hollywood, Kalifornien, dem Austragungsort der Oscar-Verleihung, als er „Blowin’ in the Wind“ aus seiner Setliste strich und stattdessen mit Frank Sinatras Song „Stay With Me“ aus dem Jahr 1964 abschloss.

Niemand wusste es an diesem Abend, aber es war der erste Einblick der Öffentlichkeit in eine neue Ära von Dylans Karriere, in der er drei Alben in Folge (2015 „Shadows in the Night“, 2016 Fallen Angels und 2017 Triplicate) den mit Sinatra verbundenen Standards widmen würde. Eine seiner erfolgreichsten Interpretationen war diese erste, in der er eine Geschichte von Hilflosigkeit und Trauer aufgreift. Und sie irgendwie noch verzweifelter klingen lässt als das Original. Die meisten Menschen im Publikum an diesem Abend in L.A. hätten wahrscheinlich „Blowin’ in the Wind“ vorgezogen. Aber Dylan war noch nie jemand, der seinem Publikum genau das gab, was es wollte. A.G.

24. „Must Be Santa“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Gerade als wir dachten, Dylan könne uns mit keinen Überraschungen mehr überraschen, veröffentlichte er ein Weihnachtsalbum. Im Mittelpunkt von „Christmas in the Heart“ aus dem Jahr 2009 steht eine Polka-meets-Klezmer-Version von „Must Be Santa“, die ihre verrückte Inspiration aus einem früheren Cover der texanischen Band Brave Combo bezieht. In einem verrückten Video unter der Regie von Nash Edgerton erscheint Dylan auf einer ausgelassenen Weihnachtsfeier. Gekleidet in eine silberne Perücke und eine Melone, während er die Namen einiger ehemaliger Präsidenten mit denen der Rentiere des Weihnachtsmanns vermischt.

„Dasher, Dancer, Prancer, Vixen/Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon!“ Der Rest von „Christmas in the Heart“ ist überraschend großartig. Eine Sammlung von Klassikern, die so warm und fröhlich sind, dass Kritiker dachten, dahinter müsse eine gewisse Ironie stecken. „Kritiker wie diese betrachten das Ganze von außen“, sagte Dylan zu Bill Flanagan. „Sie sind definitiv keine Fans oder das Publikum, für das ich spiele. Sie haben kein tiefes Verständnis für mich und meine Arbeit. Für das, was ich kann und was ich nicht kann. Für den gesamten Umfang. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt wissen sie immer noch nicht, was sie von mir halten sollen.“ A.M.

23. „Workingman’s Blues #2“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Dylan tourte 2005 mit Merle Haggard. Was vielleicht der Grund dafür war, dass er sich entschloss, im folgenden Jahr eine Fortsetzung zu Haggards fröhlichem Blues-Stomper von 1969 für Modern Times zu schreiben. Während Haggard über einen Familienvater aus der Arbeiterklasse schrieb, der die Woche übersteht, indem er am Wochenende in der Kneipe Dampf ablässt, singt Dylan über jemanden, der keine Optionen mehr hat. „Sie haben meine Scheune niedergebrannt, mein Pferd gestohlen, ich kann keinen Cent sparen.“

Stattdessen blickt die Figur in diesem versteckten Juwel auf zerbrochene Beziehungen und verlorene Kämpfe zurück. Am Ende des Songs beginnt sich das Leben der Figur aufzuhellen, doch seine Verbitterung bleibt. „Ich habe einen brandneuen Anzug und eine brandneue Frau/Ich kann von Reis und Bohnen leben“, singt Dylan. „Manche Menschen haben noch nie in ihrem Leben gearbeitet/Sie wissen nicht einmal, was Arbeit bedeutet.“ P.D.

22. „Autumn Leaves“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Die romantische Ballade „Autumn Leaves“ wurde von Frank Sinatra über Bing Crosby bis hin zu Nat King Cole und Doris Day von allen aufgenommen. Aber alle diese Künstler haben sich vor ihrem 50. Lebensjahr mit dem Song beschäftigt. Als Dylan ihn 2015 für Shadows in the Night aufnahm, bekam er eine ganz neue Bedeutung. Hier blickt ein 74-jähriger Crooner mit Nostalgie und mehr als nur ein wenig Bedauern auf sein Leben zurück.

Begleitet von einer wirbelnden Pedal-Steel-Gitarre sehnt er sich nach der Vergangenheit. „ Seit du weg bist, werden die Tage lang/Und bald werde ich das alte Winterlied hören.“ Dylan veröffentlichte noch zwei weitere Sammlungen von Standards. Aber es gibt einen Grund, warum er „Autumn Leaves“ in den letzten fünf Jahren 237 Mal aufgeführt hat. Es passt besser zu seinen Originalen als fast alles andere aus dieser Zeit. A.M.

21. „It’s All Good“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Dylan war schon immer ein Hip-Hop-Fan. Seit er in den Achtzigern auf dem Old-School-Rap-Klassiker „Street Rock“ von Kurtis Blow „Street Rock“ rappte. In seinen Memoiren „Chronicles“ schwärmt er davon, wie sehr ihn N.W.A, Public Enemy und Ice-T beeindruckt haben. „Diese Jungs standen nicht herum und redeten nur Unsinn“, schrieb Dylan. „Sie schlugen auf Trommeln, rissen alles nieder, warfen Pferde über Klippen. Sie waren alle Poeten und wussten, was los war.“

„It’s All Good“ verwandelt den Rap-Slogan in einen Akkordeon-Blues-Rant, dessen Ton irgendwo zwischen „Gangsta Gangsta“ und „Groom Still Waiting at the Altar“ liegt. “ Dylan singt davon, dass die ganze Welt in Flammen aufgeht. Lügende Politiker. Betrügerische Liebhaber. Polizisten auf der Jagd. Gewalt. Blut. Sünde. Elend. Aber er kichert wild, während er singt: „It’s aaaaaaaall good!“ R.S.

20. „Lonesome Day Blues“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Bis 2001 hatte Dylan bereits seit rund 40 Jahren mit Blues-Formen experimentiert. Aber selten klang er so, als hätte er mehr Spaß an diesem Genre als bei „Lonesome Day Blues“, einem lockeren und rauen 12-taktigen Shuffle im Stil von Klassikern wie „ „Leopard-Skin Pill-Box Hat“, in dem er die Erzählung über Bord wirft und einfach nur riffelt. Selbst wenn er im ersten Vers über seinen „traurigen und einsamen Tag“ singt – eine Anspielung auf Leroy Carr und Scrapper Blackwells Melodie „Blues Before Sunrise“ aus dem Jahr 1934 – und seine Worte mit einer Stimme herauskrächzt, die Rob Sheffield in seiner ursprünglichen Rolling Stone -Rezension von „Love and Theft“ mit dem Knurren einer „eines Bärenkatzen, die seit den Achtzigern nichts mehr gefressen hat“ vergleicht – wirkt Dylan verschmitzt und ein wenig verwegen.

Im vierten Vers erzählt er von einer Frau namens Samantha Brown. Und sagt, dass sie „vier oder fünf Monate“ zusammengelebt haben, während er bestreitet, jemals „auch nur einmal mit ihr geschlafen“ zu haben. (Seltsamerweise hat Dylan diesen Teil wahrscheinlich aus Confessions of a Yakuza übernommen. Einem obskuren Sachbuch des japanischen Arztes Junichi Saga aus dem Jahr 1989. ) Was dem Song an Kohärenz fehlt, macht er durch Charisma wett, wobei Dylan jede Pointe – „Du wirst meine Hilfe brauchen, Schatz/Du kannst nicht ganz allein Liebe machen“ – wie der „Song-and-Dance-Man“ verkauft, als der er sich immer bezeichnet hat. H.S.

19. „Why Was I Born“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Für viele Fans wirkte das dreiteilige CD-Set mit Standards Triplicate nach zwei vorherigen Alben, die dasselbe Terrain abdeckten, wie eine absurde Übertreibung. Aber es hat viele faszinierende Momente. Dylan beendet seine lange Reise mit einem düsteren, suchenden Torch-Song, der ursprünglich 1929 von Jerome Kern und Oscar Hammerstein geschrieben und unter anderem von Frank Sinatra, Billie Holiday und Ella Fitzgerald aufgenommen wurde. „Warum wurde ich geboren? / Warum lebe ich? / Was bekomme ich? / Und was gebe ich?“ Dylan singt mit rauer Stimme. Er verleiht diesen liebeskranken Rätseln eine existenzielle Schwere. Als würde er sich mit über 70 Jahren dringender denn je fragen, wie er seinem Leben Bedeutung verleihen kann. Wie immer macht er sich die Geschichte zu eigen. J.D.

18. „Soon After Midnight“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Bei vielen seiner Konzerte in den 2010er Jahren spielte Dylan diesen Song auf der Bühne vor einem Hintergrund, der wie Van Goghs Sternennacht aussah. Das passte gut zu diesem gefühlvollen Titel, der an den Doo-Wop der 50er Jahre erinnert, bevor er sich in eine Murder Ballad verwandelt. (Fans ist aufgefallen, dass der Song Bobby Fullers „A New Shade of Blue“ sehr ähnlich klingt. Und dass Charlie Sextons Gitarrensolo an die Melodie von „Blue Moon“ erinnert.

Am Ende wird klar, dass Dylan sich nicht um die Hure Charlotte, Mary in Grün oder die Feenkönigin schert. Er hat nur eine Geliebte im Kopf, und Two-Timing Slim wird sie nicht auseinanderbringen. „Wer hat schon jemals von ihm gehört?“, fragt Dylan. „Ich werde seine Leiche durch den Schlamm zerren.“ P.D.

17. „Spirit on the Water“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

„Ich würde diese Platte aufnehmen, egal was in der Welt passiert“, sagte Dylan 2006 gegenüber Rolling Stone über Modern Times. „Ich habe diese Songs nicht in einem meditativen Zustand geschrieben. Sondern eher in einem tranceartigen, hypnotischen Zustand.“ Dieses tranceartige Gefühl prägt „Spirit on the Water“, ein fast achtminütiges Liebeslied, in dem Dylan die Bibel und Sonny Boy Williamson zitiert.

Dylan singt von der Freude, die ihm seine Geliebte bereitet. Und wartet bis zum Ende, um eine grausame und einfache Wendung des Schicksals zu offenbaren. „Ich möchte mit dir im Paradies sein/Und es scheint so unfair/Ich kann nicht mehr ins Paradies gehen/Ich habe dort einen Mann getötet.“ P.D.

16. „Beyond Here Lies Nothin’“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Wie die meisten Songs auf dem 2009 erschienenen Album Together Through Life wurde auch „Beyond Here Lies Nothin’“ gemeinsam mit dem Grateful-Dead-Texter Robert Hunter geschrieben. Der Song eröffnet das Album mit einem düsteren Bild einer letzten Romanze als Schutz und Leitfaden in einer öden Welt.

Mit Mike Campbells Gitarre, die gegen dröhnende Trommeln peitscht, und der melancholischen Stimmung von Donnie Herrons Trompete und David Hidalgos Akkordeon vermittelt der Song ein geheimnisvolles Noir-Feeling. Als würde der Erzähler fast die gesamte Geschichte darüber auslassen, wie er seine Geliebte an einen Ort gebracht hat, an dem nur sie, der Mond, die Sterne und die leeren Boulevards sind. Man hat das Gefühl, dass alles, was er als Nächstes geplant hat, die Dinge nur noch schlimmer machen wird. Aber man kann nicht umhin, von seiner zum Scheitern verurteilten Widerstandsfähigkeit beeindruckt zu sein. J.D.

15. „Tell Ol’ Bill“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Dylan schrieb eine Reihe von Soundtrack-Songs für Filme zwischen Love and Theft und Modern Times. Der vielleicht beste davon ist „Tell Ol’ Bill”, den er für den Film North Country mit Charlize Theron in der Hauptrolle schrieb. Mit einem Titel, der bis ins Jahr 1927 zurückreicht, und einer Melodie, die möglicherweise von der Carter Family inspiriert wurde, erzählt Dylan die Geschichte eines umherziehenden Einzelgängers. Der versucht, zu überleben, während der Tag des Jüngsten Gerichts näher rückt. („ Du hast mich mit Füßen getreten, als du vorbeigegangen bist/Hast mir den kältesten Kuss auf die Stirn gedrückt”, singt Dylan in einer umwerfenden Zeile. „All meine Zweifel und Ängste sind endlich verschwunden/Ich habe dir jetzt nichts mehr zu sagen.”)

„Tell Ol’ Bill” ist ein Favorit unter eingefleischten Dylan-Fans wie Tony Attwood von Untold Dylan. Der es als „eines der beiden größten Werke Dylans aller Zeiten” bezeichnete und einen faszinierenden Artikel schrieb, in dem er seine Ursprünge anhand mehrerer Bootleg-Versionen nachzeichnete. Wie dort dokumentiert, probierte der Sänger verschiedene Ansätze aus. Von einer Version, die den Groove von „Thunder on the Mountain“ widerspiegelt, bis zu einer anderen, die eher an „It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry“ erinnert. „Allmählich“, schreibt Attwood, „bewegt sich Dylan auf das Meisterwerk zu, das wir heute kennen.“ P.D.

14. „Long and Wasted Years“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Über einer absteigenden Akkordfolge, die immer intensiver wird, betrachtet Dylan die Trümmer seines chaotischen Lebens. Er hat einiges zu bereuen. Die Liebe, die er mit jemand anderem teilte, ist längst vergangen. Seine Nächsten sind nicht mehr da. Sogar seine Feinde sind tot. Das klingt sehr nach The Irishman.

Es sind die kleinen Details, die diesen Song ausmachen. Wie zum Beispiel, wenn Dylan sagt: „Ich habe meine Familie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen/Das ist nicht leicht zu verstehen, vielleicht sind sie inzwischen tot/Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, nachdem sie ihr Land verloren hatten.“ P.D.

13. „I Contain Multitudes“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Als eine Art Gegenstück zu „Murder Most Foul“ ist der kontemplative Song, der „Rough and Rowdy Ways“ eröffnet, ein weiterer Song, in dem Dylan über seinen Platz in der Konstellation großer Musiker und Künstler aller Zeiten nachzudenken scheint. Diesmal ist der Mann mit den vielen Stimmungen eher verspielt. Er ruft William Blake und Edgar Allan Poe. Zitiert verschmitzt Bowie und die Eagles und bringt einige scharfsinnige Einzeiler (der Titel reimt sich auf „I paint landscapes, and I paint nudes“ und „I drive fast cars, and I eat fast foods“). Einige seiner bons mots sind absurd und grenzen an Wahnsinn, wie zum Beispiel, wenn er sich mit Anne Frank, Indiana Jones und „den britischen Bad Boys, den Rolling Stones“ vergleicht.