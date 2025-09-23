Hier sehen: Pro-Shot Footage von Bob Dylans „Farm Aid“-Konzert

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

Bob Dylan stand am Samstagabend beim 40. Jubiläum von Farm Aid in Minneapolis auf der Bühne. Sein fünf Songs umfassender Auftritt bestand ausschließlich aus Stücken aus den Sechzigern, darunter „All Along The Watchtower“, „To Ramona“ und „Don’t Think Twice, It’s All Right“.

Dylan im Hoodie – aber mit Livestream

Vorab war lange unklar, ob Dylan überhaupt teilnehmen würde – erst wenige Tage vor dem Event wurde sein Name offiziell bestätigt. Noch bis zu seinem Auftritt spekulierten Fans, ob er mit seiner Tour-Band oder, wie 2023, mit Mitgliedern der Heartbreakers spielen würde. Auch ob er sich, wie zuletzt beim Outlaw Music Festival, hinter einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze verstecken oder sich dem Publikum zeigen würde, blieb offen.

Am Ende trat Dylan im Hoodie auf, ließ aber Kameraprojektionen und einen Livestream zu – eine Seltenheit bei seinen Konzerten. Nahaufnahmen blieben zwar aus, das Licht war gedämpft, doch allein die professionelle Aufzeichnung galt als bemerkenswerte Ausnahme in seiner Karriere.

Das Set war eine gekürzte Version seiner Outlaw-Shows: Neben „All Along The Watchtower“ und „Don’t Think Twice, It’s All Right“ spielte er „I Can Tell“ (Bo Diddley), „To Ramona“ und „Highway 61 Revisited“.

Keine „Maggie’s Farm“-Rückkehr

Auf den offensichtlichen Klassiker „Maggie’s Farm“, den Dylan bei seinen Farm-Aid-Auftritten 1985 und 2023 spielte, verzichtete er diesmal. Stattdessen interpretierte Margo Price den Song gemeinsam mit Billy Strings und Jesse Welles.

Zum Line-up gehörten außerdem Kenny Chesney, Waxahatchee, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, Steve Earle, Lukas Nelson, Wynonna Judd sowie die Farm-Aid-Gründungsmitglieder Neil Young, John Mellencamp und Willie Nelson.

Politische Töne von Neil Young, Finale mit Willie Nelson

Neil Young folgte direkt nach Dylan mit einem politischen Set, eröffnete mit „Big Crime“ und spielte u. a. „Southern Man“, „Hey Hey, My My“ und „Old Man“. Willie Nelson beschloss die Jubiläums-Ausgabe mit Klassikern und lud fast alle Gäste des Tages für „Will the Circle Be Unbroken?“, „It’s Hard To Be Humble“ und „I’ll Fly Away“ auf die Bühne. Bob Dylan war der Einzige, der nicht zum großen Finale zurückkehrte.