Bereits vor einem Monat hat Elton John den „Library of Congress Gershwin Prize“ für sein Lebenswerk erhalten. Die Preisverleihung inklusive Auftritten von Metallica und Annie Lennox wurde nun am Montag (8. April) ausgestrahlt. Ein Highlight des Abends: Joni Mitchell coverte „I’m Still Standing“ von Elton John.

Elton John ist gerührt und applaudiert

Schon sobald die 80-Jährige mit „I’m still standing, better than I ever did“ den Refrain des Songs anstimmt, streckt John begeistert die Hände in die Luft. Begleitet wird Mitchell auf der Bühne von Brandi Carlile und Annie Lennox, die sie während der Aufführung hingerissen anschauen. Am Ende des Tributes sitzt fast niemand mehr in der „DAR Constitution Hall“ in Washington, D.C. auf den Stühlen. Auch Elton John feiert die Sängerin jubelnd und klatschend. Es scheint, als würde er ihr die Worte „You were amazing“ zurufen.

Der ganze Auftritt von Joni Mitchell ist ab 01:18:00 zu sehen.

Joni Mitchell kämpfte sich auf die Bühne zurück

Im Jahr 2015 erlitt Joni Mitchell ein Gehirnaneurysma und musste mehrere Monate im Krankenhaus verbringen. Die Krankheit hat der Sängerin, Komponistin und Malerin viel genommen. Sie musste sie sich einiges wieder hart erkämpfen. Zu Beginn konnte sie sich weder ausdrücken noch richtig bewegen. „Es nahm mir meine Sprache und die Fähigkeit zu gehen“, erzählt Mitchell in einem Interview gegenüber der US-Ausgabe des ROLLING STONE. Mittlerweile kann sie wieder sprechen, doch das Gehen fällt ihr nach eigenen Angaben noch immer schwer. Die Musik habe sie wegen ihrer gesundheitlichen Probleme lange Zeit hinten angestellt. Seit vergangenem Jahr ist sie wieder live zu sehen. Und wie!