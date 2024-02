Joni Mitchell hat sich und uns einen großen Traum erfüllt und hat am Sonntag (04. Februar) zum ersten Mal in ihrer langen Karriere bei der Verleihung der Grammys in Los Angeles gesungen.

Welchen Song sang Joni Mitchell bei den Grammys?

In Begleitung von Brandi Carlile, Lucius, Allison Russell und einigen anderen zelebrierte die 80-Jährige ihren Mega-Hit „Both Sides Now“.

Welchen Preis gewann Joni Mitchell bei den Grammys 2024?

Eine Unbekannte ist Mitchell bei dem begehrten Musikpreis natürlich nicht. In der Vergangenheit gewann Sie insgesamt neun goldene Grammophone, an diesem Abend kam der zehnte für das beste Folk-Album („Joni Mitchell at Newport“) hinzu. Allerdings stand die Sängerin nie auf der Bühne, um einen ihrer Songs darzubieten.

„Sie hat die Möglichkeit eines Liedes, die Seele eines Menschen widerzuspiegeln, neu definiert“, sagte Carlile vor dem Auftritt und bezeichnete Mitchell als „die Matriarchin der Einbildungskraft“.

Die legendäre Folk-Musikerin nach ihrem Hirnaneurysma im Jahr 2015 derart agil und heiter auf der Bühne zu sehen und ihre Kunst zu präsentieren, berührte das Publikum in Los Angeles sichtlich. Einigen standen die Tränen in den Augen.

Zuvor hatten Memes die Runde gemacht, dass einem älteren Rock-Publikum kaum ein Name der Nominierten etwas sagen würde und fast alle nur auf den Auftritt Mitchells warten würden. Zu den großen Gewinnern bei der diesjährigen Verleihung gehörten Phoebe Bridgers (beziehungsweise Boygenius), SZA und Taylor Swift, die einmal mehr Grammys-Geschichte schrieb.

Vor der diesjährigen Show hatte Mitchell, die ihren Auftritt in einem eleganten Sessel hinlegte, zuletzt vor zwei Jahren einen Grammy gewonnen, als sie den Preis für das beste historische Album für den ersten Teil ihrer fabulösen Archiv-Reihe „Joni Mitchell Archives – Vol. 1: The Early Years (1963-1967)“ erhielt.