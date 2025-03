Die 5 besten Live-Performances von B.B. King

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Das wesentliche Erlebnis bei B.B. King war immer das Konzert. Während eines Großteils seiner Karriere spielte B. B. King live mehr als 300 Shows pro Jahr. Und obwohl diese Auftritte einem bestimmten, bewährten Muster folgten, bot jede Nacht eine besondere Abwechslung. Jede dieser fünf Aufnahmen – die besten von vielen im Handel erhältlichen – präsentiert einen anderen Aspekt dessen, was eine B.B.-King-Show zu etwas Besonderem machte.

„Live at the Regal“ (1965)

Als er 1964 in Chicago sein erstes Livealbum aufnahm, war B.B. King live bereits seit einem Dutzend Jahren ein R&B-Star. Und das bedeutete, dass er die Nostalgie seines Publikums ansprechen konnte. Zwischen den Liedern sagt er der Menge immer wieder, dass er jetzt „zurückgehen“ wird. Sein Gesang ist hier so kraftvoll und fließend wie eh und je. Er wechselt mühelos zwischen sanften und rauen, strahlenden Tönen. Die Rockfans, die gerade erst anfingen, sich für Blues zu interessieren, waren begeistert. Live at the Regal wurde Kings erste LP, die in den Charts auftauchte. Und inspirierte die Blues-Rock-Szene, die sich im Vereinigten Königreich gerade erst formierte.

„Live in Cook County Jail“ (1971)

Wenn Sie hören möchten, was eine B.B.-King-Gitarrenperformance live alles sein kann, können Sie hier genauso gut anfangen. Nachdem er seinen üblichen Show-Opener „Every Day I Have the Blues“ mit halsbrecherischer Ungeduld durchgepeitscht hat, legt King mit „How Blue Can You Get?“ los.

Wie es sich für den Schauplatz der Show im Gefängnis gehört, ist Kings Gitarre gelegentlich am schärfsten. Zu Beginn von „3 O’Clock Blues“ unterbricht er sein Plaudern mit einem scharfen, perkussiven, heftigen Akkord. Und er liefert eine definitive Live-Version von „The Thrill Is Gone“, die sowohl glühend als auch schwebend ist.

„Live in Japan“ (1971)

1971 nahm B.B. King eines seiner besten Live-Alben auf. Live in Cook County Jail. Und eines seiner enttäuschendsten, Live in London. Eine Zusammenarbeit mit britischen Blues- und Rockmusikern, die nie in Fahrt kommt. Eine dritte Aufnahme aus dem Jahr 1971, Live in Japan, wurde in den USA erst 1999 veröffentlicht.

Hier können Sie hören, wie B. B. King sich ein wenig mehr ausbreitet als auf diesen zeitgenössischen Live-Aufnahmen. Ausgedehnte, größtenteils instrumentale Stücke wie „Niji Baby“, „Hikari #88“ und das neunminütige „Japanese Boogie“ zeigen eine lockere und jammige Seite von King, die weniger häufig dokumentiert ist.

B.B. King und Bobby Bland, „Together for the First Time. . .Live“ (1974)

Die beiden Blues-Größen, die einst Rivalen um die Vorherrschaft im R&B waren, gingen in den Siebzigern gemeinsam auf Tournee, wo sie bald entdeckten, wie gut sich ihre Stile ergänzten, während sie mit professionellem komödiantischem Timing scherzten.

„Heute Abend ist nichts geplant“, verkündet B.B. King zu Beginn dieses einstündigen Sets, und ob das nun stimmt oder nicht, es entsteht ein spontaner, aber nie nachlässiger Funke. Es ist lehrreich und aufregend zu hören, wie Kings Gitarre einen anderen Sänger unterstützt. Insbesondere einen Meister wie Bland. Sie tourten weiterhin regelmäßig zusammen und veröffentlichten das zweite, weitaus weniger aufregende Together Again. . .Live in 1976.

„Live in Africa ’74“ (1991)

Der „Rumble in the Jungle“ – der legendäre Boxkampf zwischen Muhammad Ali und George Foreman im Jahr 1974 in Zaire, der im Film When We Were Kings dokumentiert wurde – wurde von einem dreitägigen Musikfestival begleitet, bei dem B.B. King einer der Headliner war.

Die Band spielte mit Mitgliedern seines Tournee-Ensembles und einigen Crusaders. Und hatte bis zur Nacht ihres Auftritts tagelang in Kinshasa gefeiert. „Kleidung war optional. Hedonismus herrschte vor. Caligula war ein Amateur“, erinnerte sich der Pianist Ron Levy später. Als sie jedoch die Bühne betraten, waren sie in Topform. Und aktualisierten Kings größte Hits mit einem Hauch des sanften Funk der Ära.