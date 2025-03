10 legendäre Acts, die es ohne B.B. King nicht geben würde

In B.B. King entdeckten aufstrebende Rockmusiker einen tiefgründigen emotionalen Ausdruck, der dem anderen großen Einfluss der Ära, Chuck Berry, fehlte. Mit seiner bewundernswerten Arbeitsmoral, seinen flotten Klamotten und seiner positiven Einstellung verwandelte King die rauesten ländlichen Elemente des Blues in eine optimistische Urbanität.

B.B. King war sowohl ein großartiger Entertainer als auch ein echter Mensch. Bescheiden und mit einem erfrischenden Sinn für Humor. Schon früh von Paul Butterfield und Eric Clapton gefördert, fand King nach der Veröffentlichung von Live at the Regal im Jahr 1964 das Publikum, das er verdient hatte.

Er machte den Blues zu einer praktikablen Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt auf der Bühne zu verdienen. Hier sind zehn Acts – Rock, Blues und darüber hinaus –, die seinem Beispiel folgten und es weiterführten. (Siehe auch King’s 10 essential songs und unser definitives Profil von 1998, On the Bus With B.B. King .)

The Jimi Hendrix Experience

Als unersättlicher musikalischer Schwamm saugte Jimi Hendrix B.B. Kings urbanen Blues auf. Ebenso wie eine Vielzahl aggressiverer Stilisten. Hendrix coverte „Every Day I Have the Blues“ als Mitglied der Rocking Kings zu Beginn seiner Karriere. Und war dafür bekannt, den Bass an seinem Verstärker aufzudrehen, um King zu imitieren, den er bei Begegnungen auf der Tourneetour nach Tipps ausfragte.

Little Richard, mit dem Hendrix mehrere Monate lang spielte, kritisierte Hendrix sogar dafür, dass er zu sehr wie King klinge. Mit seinem eigenen Trio imitierte Hendrix B.B.s Sound, indem er Kings „Rock Me Baby“ einführte. Er nahm die Experience dann in eine völlig andere wilde Richtung. Doch „Hey Joe“, die Hit-Single des Trios aus Are You Experienced, ist ohne Kings Inspiration für die Einzelsaite unvorstellbar. Und Hendrix‘ unisono gespielte Gitarren- und Gesangsarbeit in „Voodoo Chile“ ist direkt aus Kings Spielbuch.

Cream

B.B. King, schrieb Eric Clapton in seiner Autobiografie, ist „ohne Zweifel der wichtigste Künstler, den der Blues je hervorgebracht hat“. Der Mann, der den elektrischen Blues in die Massen brachte, eignete sich Kings Vokabular während seiner Zeit bei den Yardbirds und John Mayalls Bluesbreakers an. Mayall engagierte ihn speziell wegen seiner Ähnlichkeit.

Als Mitglied von Cream überließ Clapton Jack Bruce den Löwenanteil des Songwritings und brachte stattdessen eine Handvoll leckerer Blues-Coverversionen in das Trio ein. Clapton beschleunigte Kings Licks. Und gab ihnen auf seinen Marshall-Verstärkern einen lauten, fließenden psychedelischen Touch. Sein gefühlvollerer Sound in Blind Faith näherte sich dem von King an, mit dem er 1967 im New Yorker Cafe au Go Go unvergessliche Jamsessions gespielt hatte. Die beiden Bluesmusiker arbeiteten schließlich im Jahr 2000 bei Riding With the King zusammen.

Santana

Der noch nicht einmal zehnjährige Carlos Santana geriet unter den Einfluss von B.B. King, als er ihn in Tijuana im Radio hörte. „Ich dachte: ‚Mann, das ist es. Das ist die Art von Musik, die ich machen will, wenn ich groß bin’“, erinnert er sich. Und als er King zum ersten Mal nach seinem Umzug nach San Francisco in Bill Grahams Fillmore West spielen sah, war das eine ‚Offenbarung‘.

Als King an diesem Abend den ersten Ton anschlug, sagt Santana: ‚Es war, als hätte sich eine ganz andere Welt aufgetan. Ich dachte: ‘Oh, so macht er das. Man geht in sich. Und kommt mit diesem Klang wieder heraus.“ Die 1967 gegründete Carlos Santana Blues Band interpretierte B.B.-King-Songs im Latin-Rock-Stil. Santana schreibt dem Album Spellbinder des ungarischen Jazzgitarristen Gábor Szabó zu, ihm geholfen zu haben, Kings Bann zu entkommen. Wenn auch nie ganz.

Die Paul Butterfield Blues Band

Mike Bloomfield war einer der ersten Instrumental-Superstars des Rock, dessen Blues-Gitarrenstil weitgehend von B.B. King übernommen wurde. „[W]enn ich Blues-Gitarre richtig gut spiele – dann spiele ich nicht nur zum Spaß. Sondern bin wirklich in etwas vertieft. Dann ist es B.B. King sehr ähnlich“, sagte er.

Bloomfield verdiente sich seine Sporen in der Paul Butterfield Blues Band und schrieb Rockgeschichte als der Gitarrist, der Bob Dylan beim Newport Folk Festival 1965 „elektrisierte“. („Ich will nichts von dem B.B.-King-Scheiß, Mann“, sagte ihm Dylan bei den Aufnahmen zu Highway 61 Revisited.) Bloomfield zog nach San Francisco und gründete 1967 die kurzlebige Band Electric Flag. Als Bloomfield einige Jahre später seine Gitarre beiseitelegte und in den Abgrund des Heroins stürzte, war es B.B., der ihn herausholte und flehte: „Du kannst nicht zulassen, dass das, was du hast, so zur Hölle fährt.“

The Allman Brothers Band

B.B. King war Teil des Programms bei der ersten Rock-Show, die die Teenager Duane und Gregg Allman aus Florida je besuchten. „Kleiner Bruder“, sagte Duane zu Gregg, „das müssen wir uns reinziehen.“ Bei Aufnahmen als Hour Glass im FAME Studio in Muscle Shoals im Jahr 1969 kombinierten Gregg und Duane „Sweet Little Angel“, „It’s My Own Fault“ und „How Blue Can You Get“ aus Kings 1964er Album Live at the Regal zum „B.B. King Medley“. Wobei Duane sich ungeniert Kings Tonbögen und Sustains aneignete.

Ebenso bedeutend war der Einfluss von Regal auf die ausgedehnten Doppelkonzerte der Allman Brothers Band. Live at the Regal, sagt Gregg Allman in One Way Out, „ist wie ein einziger langer Song, ein riesiges Medley. [King] hörte nie auf. Er legte einfach los.“ Platten wie Regal, so Allman weiter, „haben mich dazu gebracht, alles so akribisch zu machen – auf die Arrangements zu achten, auf die Reihenfolge der Songs.“

Johnny Winter

Für den feurigen Johnny Winter war B.B. King nichts Geringeres als ein „Blues-Heiliger“. Das erste Album, das Winter kaufte, war Kings 1957 erschienene LP Singin‘ the Blues. Drei Jahre später legte er Wert darauf, mit seinem Idol im Raven Club in seiner Heimatstadt Beaumont, Texas, zu jammen.

Johnny, sein Bruder Edgar und ein paar Freunde waren die einzigen Weißen im Club, sodass King, der Steuerprobleme hatte, annahm, sie seien vom Internal Revenue Service. Er zwang Winters dazu, seinen Gewerkschaftsausweis vorzuzeigen, bevor er ihn mitspielen ließ.

„Wir sehen uns später“, sagte King nach dem Set. Winters großer Durchbruch kam 1968, als er Kings ‚It’s My Own Fault‘ während einer ‚Supersession‘ im Fillmore East mit Al Kooper und Mike Bloomfield spielte. Einige Tage später erhielt Winters Berichten zufolge den größten Vorschuss in der Geschichte der Musikaufnahmen von Columbia Records.

Fleetwood Mac

1966 schloss sich der B.B.-King-Fan Peter Green John Mayalls Bluesbreakers an, um den ebenfalls King-Fan Eric Clapton zu ersetzen. Im folgenden Jahr verließen Green und die Rhythmusgruppe der Bluesbreakers – Mick Fleetwood und John McVie – die Band und gründeten Peter Green’s Fleetwood Mac. Eine stark vom Blues geprägte Gruppe, die nach Greens Ausstieg im Jahr 1970 zu einem Pop-Superstar werden sollte.

In Fleetwood Mac zeigte Green mit Instrumentals wie „Albatross“ und Blues-Coverversionen, insbesondere einer unveröffentlichten Version von Kings „I’ve Got a Mind to Give Up Living“, eine hervorragende Form. King, der einmal eine Woche lang mit Fleetwood Mac auf Tour war, sagte später über Green: „Er hat den süßesten Ton, den ich je gehört habe. Er war der Einzige, der mir kalte Schweißausbrüche beschert hat.“

ZZ Top

Der Gitarrenheld des Arena-Rock Billy Gibbons war so begeistert von B.B. King, dass er seine Band nach ihm benannte. Sozusagen. Als Gibbons 1969 die Wände seiner Wohnung in Houston betrachtete, sah er Poster mit King und ZZ Hill. Die Teile mit ZZ und King gefielen ihm, aber zusammen nicht so sehr. Aber dann fragte er sich: Ist ein König nicht die Spitze? King inspirierte Gibbons auch dazu, auf dünne „Slinky Seven“-Saiten umzusteigen, als der ältere Gitarrist, wie er sagte, „zufällig eine Gitarre in die Hand nahm, die ich mit einem krassen, schweren Draht in der Ecke aufgespannt hatte, und fragte: “Warum arbeitest du so hart?“

Als King 2011 den sechsten Platz auf der Liste der 100 größten Gitarristen des Rolling Stone belegte, schrieb Gibbons: „Er hat diese eine, auf den Punkt gebrachte Phrase erfunden, bei der er zwei Noten spielt. Dann zu einer anderen Saite springt. Und zu einer Note gleitet. Ich kann das jetzt im Schlaf. Und dann gibt es noch diese Zwei- oder Dreitonnummer, bei der er die letzte Note bendet. Beide Figuren bringen einen immer in Bewegung.“

Stevie und Jimmie Ray Vaughan

Jimmie Vaughans relativ geradliniger, aber emotional erfüllender Gitarrenstil, der von seinen Tagen bei den Fabulous Thunderbirds bis zu seiner späteren Solokarriere reicht, wurde in großem Maße von B.B. Kings Werk in den Fünfzigern und frühen Sechzigern beeinflusst. „Als ich zum ersten Mal etwas Geld hatte“, sagte Jimmie, „ging ich in den Plattenladen. Ich kaufte alle Alben von B.B. King.“ Jimmie und Albert King übten den größten musikalischen Einfluss auf seinen jüngeren Bruder Stevie Ray Vaughan aus, dessen swingende Virtuosität eine weitere amerikanische Blues-Wiederbelebung auslösen sollte.

Stevie Rays Tod bei einem Hubschrauberabsturz im Jahr 1990 „verwüstete“ B.B. King, der sagte, er habe sich durch die Tragödie „wie um einen Teil meiner selbst gebracht“ gefühlt. Er fügte hinzu: „Die Welt hat den Mann verloren, der dazu bestimmt war, der größte Gitarrist in der Geschichte des Blues zu werden.“

Robert Cray

In den 80er und 90er Jahren wurde Robert Cray weithin als B.B. Kings Thronfolger im Blues angesehen. Sein Hit-Album Strong Persuader aus dem Jahr 1986 machte ihn als sanften, aber frechen Sänger bekannt, der sowohl bei Männern als auch bei Frauen beliebt war. Und dessen sparsames, aber elegantes Gitarrenspiel Kings raffinierte Sensibilität verkörpert.

Crays Beliebtheit war zum großen Teil auf seine Freundlichkeit zurückzuführen. Eine Eigenschaft, die er mit King teilt. Er bewundert King natürlich sowohl als Musiker als auch als Mensch. „B.B. King ist ein Gentleman, er spricht mit einem auf eine vornehme Art und Weise“, sagt Cray, der bei einer anderen Gelegenheit bemerkte, dass King „der netteste Mann auf dem Planeten“ sei. Cray mag für einige Blues-Fans zu poppig sein. Aber B.B. King ist selbst keineswegs ein Unbekannter in den Charts.