Die Ärzte erklären Wien-Konzert zum „Abend der ausgefallenen Setlist“

Konzerte von Die Ärzte sind manchmal wie eine Schachtel Pralinen: Man weiß nie, was man bekommt. Und auch bei ihrem Gig in Wien am Dienstagabend (29. August) sorgte die selbsternannte „Beste Band der Welt“ für Überraschungen. Denn anstatt der Hits brachten Farin, Rod und Bela auch viele alte Songs, noch nie live gespielte Songs und B-Seiten auf die Bühne.

Die Ärzte geben einen Querschnitt aus 40 Jahren Band-Geschichte

Im Rahmen ihrer „Herbst des Lebens“-Tour, zog es Die Ärzte nach Österreich, wo sie in der ausverkauften Wiener Arena auftraten. Dort gab es auch die gewohnten Blödeleien und Witze der Band. Aber damit nicht genug, denn die ausgedehnte Setlist von 39 Songs hatte mehr seltene Songs als bekannte Hits wie „Westerland“ oder „Lasse redn“ zu bieten.

Gleich zum Einstieg schmetterten Die Ärzte „Wer verliert, hat schon verloren“ den Fans um die Ohren, der erstmals live dargeboten wurde. Der Rest des Sets war dann ein bunt gemischtes Potpourri aus 40-jährigen Band-Geschichte. Dazu gehörten etwa „Trick 17 M.S.“, das erstmals 1995 auf PLANET PUNK zu hören war. Auch „Banane“, vom gleichen Album, wurde in Wien zum Besten gegeben. Als weitere Live-Premieren schafften es außerdem noch „Einschlag“ und „Leben vor dem Tod“ in die Tracklist. Beide Songs sind auf dem 2021er Album DUNKEL enthalten.

Zur Zugabe gestand sogar Farin Urlaub, dass die Songauswahl wohl für viele im Publikum ungewöhnlich war: „Wir muten euch viel zu an diesem Abend der ausgefallenen Setlist: Viel noch nie gespieltes Zeug und wenige Hits“. Wie üblich aber, verabschiedeten sich Die Ärzte mit „Gute Nacht“ vom Publikum.

Am 30. August spielen Die Ärzte ein weiteres Mal in Wien. Danach geht es für das Trio nach Offenbach, wo sie am 1. September in der Stadthalle sein werden. Für 2024 wurden sogar zwei Konzerte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin angekündigt. Vielleicht ja wieder mit der „ausgefallenen Setlist“.