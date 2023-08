Die Ärzte legen nach: 2024 gibt es auch zwei Termine für Berlin-Tempelhof

„OMG die ärzte LOL (mit Pferden und Hunden)“ nennen Die Ärzte ihre zwei Shows in Berlin-Tempelhof, die am 23. und 24. August 2024 stattfinden sollen. Viele Fans, die heute (21. August) beim Kauf von Tickets für die einen Tag zuvor angekündigte „Herbst des Lebens“-Tour leer ausgegangen sind, können ihr Glück in der kommenden Woche noch einmal versuchen.

Der Vorverkauf war um 17 Uhr gestartet, jetzt (Stand 20:10 Uhr) sind nur noch vereinzelte Tickets für Zürich und Hamburg erhältlich, die restlichen Termine sind bereits ausverkauft. Doch Die Ärzte schieben bereits einen kleinen Trost hinterher. Auf ihrer Webseite verkünden sie mit süßen Kätzchen, dass sie im Sommer des nächsten Jahres wieder doppelt zum großen Open-Air in Berlin-Tempelhof laden.

„OMG die ärzte LOL“ Tempelhof 2024 – die Band verspricht: „Das wird gut“

Zu den Berliner Shows schreibt die Band: „Es liegt immer ein ganz besonderer Zauber über der Stadt, wenn die ärzte aus Berlin (aus Berlin!) in Berlin spielen. Vor allem natürlich, wenn man dabei sein und alle magischen Momente in Echtzeit miterleben darf. Von der rücksichtsvollsten Wall Of Death bis zum rührungstränenreichsten Handydisplays-Schwenken-Moment – inklusive unablässiger Schwelgerei in Klassikern jeden Datums, persönlichen Favoriten und Obskuritäten nach Tagesangebot. Das kann so nur Die Beste Band Der Welt.“

Wie schon 2021 wird es wieder ein ausgeklügeltes Nachhaltigkeitskonzept geben: „Und damit der schöne Tempelhofer Flughafen und alles im Umkreis von rund 20.000 Kilometern auch schön bleibt, machen die ärzte Ernst mit dieser ,Nachhaltigkeit‘ und verballern bei ihren Konzerten in Tempelhof drastisch weniger Ressourcen und Klima. Und zwar ganz systematisch. Außerdem gibt’s T-Shirts, Lieblingslieder, Brotbier – und für Berliner:innen mit Berechtigungsnachweis (formerly known as Berlinpass): ermäßigte Sozialtickets.“

Der Vorverkauf startet am 28. August 2023 um 17 Uhr ausschließlich hier. Alle Infos zum umfassenden Nachhaltigkeitskonzept der zwei Tempelhof-Konzerte im August gibt es bei „Labor Tempelhof“ zum Nachlesen.

Die Ärzte live 2024

Hier noch einmal die neuen Daten im Überblick:

23.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof

24.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof