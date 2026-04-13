Die Ärzte live 2027: Tickets, Termine, Vorverkauf
Die Ärzte touren im April, Mai und Juni 2027 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jetzt Tickets sichern.
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„Manchmal kommen sie wieder“, schreibt Bela B auf Instagram. „Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.“
Klare Sache: Die „beste Band der Welt“ geht wieder einmal auf Tournee.
„Der Vorverkauf für „die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027“ startet am 15. April 2026 um 10 Uhr ausschließlich im Link in der Bio“, schreibt der „DÄ“-Schlagzeuger weiter.
die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027
- 08.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle
- 09.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle
- 12.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
- 13.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
- 14.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
- 17.04.2027 – Chemnitz – Messe
- 20.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA
- 21.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA
- 24.04.2027 – Düsseldorf – PSD BANK DOME
- 26.04.2027 – München – Olympiahalle München
- 27.04.2027 – München – Olympiahalle München
- 29.04.2027 – Köln – LANXESS arena
- 30.04.2027 – Köln – LANXESS arena
- 04.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena
- 05.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena
- 08.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena
- 09.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena
- 12.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle
- 13.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle
- 15.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt
- 16.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt
- 19.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion
- 20.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion
- 24.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle
- 25.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle
- 27.05.2027 – Freiburg – Sick-Arena
- 29.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt
- 30.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt
- 01.06.2027 – Hannover – ZAG Arena
- 02.06.2027 – Hannover – ZAG Arena
- 05.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide
- 06.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide
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