Die Ärzte live 2027: Tickets, Termine, Vorverkauf

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Bret Easton Ellis: „Musik hat mich geprägt wie sonst nichts“

„Manchmal kommen sie wieder“, schreibt Bela B auf Instagram. „Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.“

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Klare Sache: Die „beste Band der Welt“ geht wieder einmal auf Tournee.

„Der Vorverkauf für „die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027“ startet am 15. April 2026 um 10 Uhr ausschließlich im Link in der Bio“, schreibt der „DÄ“-Schlagzeuger weiter.

die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027